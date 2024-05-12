«Сочи» — «Пари НН»: хозяева удвоили преимущество на 32-й минуте матча

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Игра проводится на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начался в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

На восьмой минуте полузащитник сочинцев Кирилл Кравцов вывел свою команду вперёд. На 32-й минуте нападающий южан Сауль Гуарирапа удвоил преимущество своей команды.

После 27 туров чемпионата России «Сочи» набрал 20 очков и занимает последнее, 16-е место. «Пари НН» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге заработал 29 очков и располагается на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Пари НН» победил «Сочи» со счётом 1:0.