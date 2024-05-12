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«Черноморец» на последних минутах упустил победу в матче Первой лиги с «Волгарём»

«Черноморец» на последних минутах упустил победу в матче Первой лиги с «Волгарём»
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В Астрахани, на стадионе «Центральный», завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местный «Волгарь» на последних минутах избежал поражения от новороссийского «Черноморца» (1:1).

Россия - Мелбет Первая лига . 32-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 1
Черноморец
Новороссийск
0:1 Фомин – 41'     1:1 Жамалетдинов – 89'    

Счёт на 41-й минуте матча открыл защитник гостей Денис Фомин. Восстановить равновесие хозяевам удалось лишь на 89-й минуте — мяч с пенальти забил Тимур Жамалетдинов.

Волжане набрали 28 очков в 31 матче и продолжают пребывать в зоне вылета, находясь на 17 месте. Команда Дениса Клюева не может победить в четырёх матчах подряд.

Новороссийцы имеют 35 очков после 32 игр и идут на 14 строчке, имея пятиочковый отрыв от опасной зоны. «Черноморец» продлил свою безвыигрышную серию до семи игр.

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