«Черноморец» на последних минутах упустил победу в матче Первой лиги с «Волгарём»

В Астрахани, на стадионе «Центральный», завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местный «Волгарь» на последних минутах избежал поражения от новороссийского «Черноморца» (1:1).

Счёт на 41-й минуте матча открыл защитник гостей Денис Фомин. Восстановить равновесие хозяевам удалось лишь на 89-й минуте — мяч с пенальти забил Тимур Жамалетдинов.

Волжане набрали 28 очков в 31 матче и продолжают пребывать в зоне вылета, находясь на 17 месте. Команда Дениса Клюева не может победить в четырёх матчах подряд.

Новороссийцы имеют 35 очков после 32 игр и идут на 14 строчке, имея пятиочковый отрыв от опасной зоны. «Черноморец» продлил свою безвыигрышную серию до семи игр.

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