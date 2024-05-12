Президент «Урала»: сами себя загнали в такое положение, ещё два тура — будем исправлять

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о турнирном положении команды после 28 матчей в Российской Премьер-Лиге. Команда набрала 29 очков и занимает 12-е место.

«Ничего сейчас не могу сказать по поводу положения «Урала» в таблице. Нам ещё играть два тура. Положение и положение — сами себя загнали, будем выправлять ситуацию. Ещё две игры, пока ничего больше не могу сказать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 12 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и екатеринбургский «Урал». Игра прошла на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Игра закончилась ничейным результатом — 0:0.