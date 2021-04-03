Российский нападающий покоряет Корею. А Черчесову не нужен

30-летний российский нападающий Станислав Ильюченко родился в Калмыкии, начал карьеру в Германии, где выступал за клубы низших лиг, а в 2019 году перебрался в Южную Корею, подписав контракт с «Пхохан Стилерс».

Новая замена Дзюбе? Российский форвард забил 22 гола и попал в сборную сезона Станислав Ильюченко может повторить путь Дениса Лактионова.

За полтора года в корейском клубе Ильюченко развил впечатляющую результативность: 31 гол и 12 голевых передач в 48 матчах. Минувшей зимой русский немец перешёл в другой корейский клуб – «Чонбук Хёндэ Моторс». И продолжил регулярно забивать! Однако приглашения в сборную России до сих пор не дождался.

Пять голов в последних четырёх матчах

В середине января Ильюченко подписал двухлетний с «Чонбук Хёндэ». Transfermarkt оценил сумму сделки в 975 тыс. евро.

«Я понимал, что «Чонбук» – хорошая команда, с тех пор, как оказался в Кей-лиге (высший футбольный дивизион Южной Кореи. – Прим. «Чемпионата»). Ожидания? Надеюсь, в этом году мы сможем выиграть чемпионат. Я обязательно подниму трофей над головой вместе с отличными игроками, которые здесь выступают», — заявил футболист.

Первые три матчах за новый клуб Станислав провёл безрезультатно, но уже в середине марта, адаптировавшись в «Чонбуке», стал регулярно забивать. Ильюченко положил по мячу в ворота «Кванджу» (2:0) и «Сувона» (1:1) и сделал победный дубль в игре с «Тэгу» (3:2).

В седьмом туре Кей-лиги он оформил пятый гол за корейский клуб в игре против «Сувон Самсунг Блюуингз» (3:1), отличившись в четвёртом матче подряд. На 74-й минуте 30-летний российский нападающий замкнул головой подачу с правого фланга, сделав счёт 2:0 в пользу «Чонбука».

Права на видео принадлежат K League. Посмотреть видео можно в «твиттере» корейской лиги.

А спустя семь минут Станислав отдал голевую передачу на своего партнёра Моду Бэрроу, который довёл дело до разгрома.

Права на видео принадлежат K League. Посмотреть видео можно в «твиттере» корейской лиги.

Сейчас Ильюченко с пятью голами является лучшим бомбардиром Кей-лиги, а его «Чонбук Хёндэ Моторс» возглавляет турнирную таблицу с 17 очками.

Позовут ли Ильюченко в сборную России?

По слухам, Станислав Черчесов рассматривал кандидатуру Ильюченко перед ЧМ-2018, но, со слов нападающего, с ним не связывались из сборной. Станислав прилетал в Москву вместе с семьёй и болел за нашу сборную на домашнем чемпионате мира.

Уже летом прошлого года в интервью YouTube-каналу «Красава» Ильюченко признался, что уже не рассчитывает попасть в сборную.

«Я думаю, что для меня поезд уехал. Мне скоро 30 лет исполнится. А им надо следить за молодыми пацанами. Им нужно смотреть на будущее, а не обращать внимание на старых игроков», — отметил российский форвард.

Спустя два месяца, в сентябре 2020 года, Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе к нападающему Ильюченко.

«Мы видим всех. Ворота везде одинакового размера, и в любой стране надо оказаться там, откуда возможно забить, — и сделать это. Другое дело, что, если сегодня мы вызываем определённых форвардов — значит, на них сегодня и рассчитываем. К тому же Корея, как ни крути, на другом конце света. Пока ты прилетишь, пока адаптируешься — уже всё закончится. И это не отговорки, а объективная реальность», — сказал главный тренер сборной России.

Кажется, Черчесов ясно дал понять, что из Кореи попасть в национальную команду России практически нереально. Хотя стабильно высокой результативностью на протяжении последних лет Ильюченко, наверное, заслужил вызова как минимум на ознакомительный сбор. Тот же Заболотный за годы выступлений в РПЛ забил вдвое меньше голов (17), чем Ильюченко за неполные два сезона в Корее (36). Это тоже не аргумент?