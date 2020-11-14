Новая замена Дзюбе? Российский форвард забил 22 гола и попал в сборную сезона

Перебирая кандидатуры мощных форвардов на замену Артёму Дзюбе в сборной России – Александр Соболев, Антон Заболотный, Николай Комличенко, Евгений Луценко – мы совершенно забыли об одном игроке, который тоже заслуживает внимания тренерского штаба нашей национальной команды. Речь о Станиславе Ильюченко. Не помните такого? Центрфорвард ростом 189 см – наш легионер в Южной Корее. В завершившемся пару недель назад сезоне он стал вторым бомбардиром Кей-Лиги, был признан лучшим игроком октября и попал в символическую сборную чемпионата.

Чалов сыграл полезно, а Кучаев экзамен не сдал. Оцениваем дебютантов и резервистов сборной Некоторыми игроками Черчесов может быть доволен.

Ильюченко – уроженец Калмыкии. В возрасте пяти лет он переехал с родителями в Германию, так что футболу учился в немецких академиях. На профессиональном уровне выступал за «Вестфалию», «Оснабрюк» и «Дуйсбург». Во второй бундеслиге сыграл 83 матча, в которых забил 14 голов и сделал семь голевых передач. Если 29-летний центральный защитник Александр Жиров получил приглашение в сборную России из второй Бундеслиги, то почему бы не рассмотреть и кандидатуру 30-летнего нападающего?

В Южную Корею Ильюченко перебрался летом прошлого года на правах свободного агента. В сезоне-2020 стал автором 19 голов в 26 матчах Кей-Лиги. В первой части турнира забил 12 мячей, а в финальной стадии оказался ещё более результативен. Семь голов русского немца в пяти турах на финише чемпионата помогли его команде «Пхохан Стилерс» финишировать в тройке и завоевать путёвку в азиатскую Лигу чемпионов. Кроме того, Станислав был достаточно хорош в подыгрыше: с шестью голевыми передачами разделил третье место в списке ассистентов Кей-Лиги. Кроме того, у нападающего ещё три забитых мяча и три голевых паса в четырёх матчах Кубка Южной Кореи.



Ильюченко попал в топ-5 лучших игроков Кей-Лиги по индексу InStat – 276 баллов. В среднем за 90 минут игры совершал 56 технико-тактических действий с 63% успеха. Вступал в 20 единоборств, выигрывал 41% из них. Станислав – один из лучших в южнокорейском чемпионате по количеству созданных голевых моментов (1,35) и точным ударам по воротам (1,31).



Для сравнения Дзюба в нынешнем сезоне РПЛ совершает 57 ТТД с 61% успеха за 90 минут. Вступает в 23 единоборства, выигрывая 43%. В общем, цифры похожие. Чемпионат России на сегодняшний день вряд ли намного сильнее южнокорейского. По мнению Ильюченко, уровень Кей-Лиги сопоставим с уровнем второй Бундеслиги.

Черчесов оставляет Дзюбу капитаном. Зачем тогда был нужен этот невызов? Одновременно наказывать и поддерживать – это по-нашему. Как в анекдоте про крестик и трусы.

Станислав признавался, что смотрит много матчей «Баварии» и пытается копировать Роберта Левандовского. Наш легионер тоже хорошо играет головой, умеет выбрать позицию и пробить в касание. Вот, как забивает Ильюченко в Южной Корее (согласитесь, есть что-то от Левандовского):

Права на видео принадлежат K League. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте на английском языке

Права на видео принадлежат K League. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте на английском языке

Права на видео принадлежат K League. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте на английском языке

Пожалуй, свой самый крутой гол Ильюченко забил, когда остановил мяч пяткой после длинной передачи и реализовал выход один на один. Топ-класс! Такому трюку и Левандовски позавидует.

Права на видео принадлежат K League. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте в «Инстаграме»

Ильюченко мог бы повторить путь Дениса Лактионова. В 2002 году атакующий полузащитник, выступая в Южной Корее за «Сувон Самсунг Блюуингз», получил приглашение в национальную команду на сбор перед чемпионатом мира. Впрочем, в окончательную заявку на ЧМ-2002 Лактионов не попал, поскольку, по словам главного тренера Олега Романцева, был подвержен травмам, но два матча за сборную России всё-таки сыграл.

По слухам, Станислав Черчесов рассматривал кандидатуру Ильюченко перед ЧМ-2018, однако сам Станислав говорил, что с ним не связывались из сборной. Форвард хотел бы выступать за нашу национальную команду, тем не менее понимает: «если реально смотреть на вещи» сборная России ему не светит. Во время чемпионата мира нападающий прилетал в Москву, наслаждался атмосферой праздника и смотрел по телевидению матчи сборной России вместе с детьми, одетыми в футболки с российским триколором. К слову, его жена Ирина – тоже русская немка.



«Я слежу, конечно, за российскими нападающими, но их не надо со мной сравнивать. Для меня поезд в национальную команду давно ушёл. Всё-таки мне 29 лет, а тренерам нужно подводить к составу молодёжь», – признавался Ильюченко в интервью Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».

Возможно, Станислава приблизил бы к Станиславу Саламовичу переезд в Россию. Скауты и тренеры из РПЛ знают русского немца. В последние годы интерес к нападающему проявляли «Локомотив», «Динамо» и «Рубин».



«В 2017 и 2018 годах я общался со многими клубами РПЛ. Самым интересным было предложение «Локомотива», который как раз выиграл чемпионат России. Спортивный директор клуба прилетал в Дюссельдорф, мы встречались, но переход не состоялся», – рассказывал Ильюченко.



Не исключено, что российский бомбардир ещё окажется в РПЛ. По информации Transfermarkt, его контракт с «Пхохан Стилерс» заканчивается через полтора месяца. Правда, есть опция продления.