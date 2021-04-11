Смолов уложил «Спартак». Ждём основным нападающим на Евро?

Зе Луиш с травмой до конца года, удар Эдера отложили до золотого матча, так что за атаку «Локо» отвечает Смолов – настолько изящно и эффективно, что историю Фёдора всё же хочется занести в учебник по мотивации.

• Сегодня Смолов отдал голевую Камано и положил со штрафного «Спартаку» (2:0) – прямым ударом между стенкой и отошедшим Промесом, предварительно улыбнувшись. Максименко среагировал, но слишком поздно.

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Улыбка – ответ Квинси.



«Он сказал, что я не забью, а я улыбнулся и ответил: «Смотри», – объяснил после матча Смолов. – Решение пробить во вратарский угол принял сразу. Сделал маленький разбег, чтобы вратарь подумал, что буду перекидывать стенку. А я решил пробить на силу в угол».



• Смолов уже забил шесть голов в последних шести матчах, хотя молчал с сентября 2020-го. Фёдора хватает не на все матчи целиком, моментами его отключают защитники, но Смолов-2021 всё равно непривычно яркий.



•‎ Результаты клуба подтверждают: «Локомотив» победил 8 раз из 8, 19 раз забил и 2 пропустил. И теперь на третьем месте: одно очко до «Спартака» и восемь до «Зенита». Впереди ещё и полуфинал Кубка с ЦСКА.



• А ещё Смолов – это не только голы, но и изящные ложные движения. Мой фаворит – замах в кубковом матче против «Сочи», после которого защитник улетел, а Фёдор нажал на тормоз и зарядил в дальний.

К такому Смолову пора привыкать, потому что обобщённые воспоминания его осени и зимы после «Сельты» такие: незаметно присутствовал на поле в РПЛ и Лиге чемпионов, дважды травмировался и дважды возвращался к жизни.



• Так было до зимнего перерыва, а потом случились первые сборы Николича – команда раскрылась через новые качества футболистов. Например, Жемалетдинов стал десяткой. Смолов – просто заряжен и много забивает.

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«У меня была уверенность, что после правильной работы на сборах мы поменяемся, – рассказывал Николич в интервью Sports.ru. – Так и получилось: первая тренировка – отлично, вторая – борьба на поле, как в начале осени, третья, четвертая – всё супер. После этого уверенность появилась и у игроков».



• Николич выделяет у Смолова скорость, силу, удар, качественную работу с мячом обеими ногами. А осенне-зимний спад объясняет тем, что без мотивации эти качества не работают. В случае с Фёдором «состояние мотивации» надо удерживать.



• При этом Смолова не вызвали в сборную на весенние матчи отбора к ЧМ-2022 (под десятым номером играл Заболотный).



«Если ты вызываешь условного Смолова после травмы, то ты его останавливаешь [в наборе формы], – объяснял Черчесов. – Приезжает, а у нас плюс-минус восстановительные тренировки, три игры, перелёты. Кто играет – будет в форме, а он опять упадёт на какой-то уровень, и мы для себя не сделаем игрока».



Смолов остался в «Локомотиве», добрал форму и вместе с клубом идёт в Лигу чемпионов.



• Смолов после «Спартака»: «Честное слово, сейчас не думаю о чемпионате Европы. Очень давно не играл, так что просто получаю удовольствие от матчей».

• А теперь вопрос, который многие стеснялись задать.