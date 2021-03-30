В сборной России играет фанатичный рыбак. Поймал карпа на 12 кг и мажет рыбу зелёнкой

«Расскажу про последний выезд. Поехали мы во Владимирскую область, поставили перед собой задачу – поймать рыбу тяжелее десяти килограммов. С нами был мой агент. Он ловил на своём месте, а я с братьями Миранчуками – на своём».
«Рыба рванула к центру озера, я еле-еле удержал удочку в руках. Когда взяли её в подсачок, я заглянул внутрь. А там такая спина огроменная! Утром вытащили её на мат – такая бандурина!»
• Всё верно, это интервью футболиста «Локомотива» и сборной Рифата Жемалетдинова, который в 24 года дебютировал в национальной команде и собрал в двух матчах две победы (над Мальтой и Словенией).
• Получил вызов от Черчесова после того, как засверкал в «Локо»: теперь играет на позиции десятки; отдал три голевые против «Сочи»; Николич хочет, чтобы Рифат никуда не уходил. Да и «Локо», если что, уже на третьем месте.
• Как раз после «Сочи» Рифат попал в команду недели FIFA 21. Сам играет в фифу и сказал нам, что купил собственную карточку за 15-20 тысяч игровых монет и поставил на замену. Кого будет менять? «Криштиану», – улыбнулся Жемалетдинов.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
• Скоро расскажет про «Локо», Николича, новую позицию и о любви к рыбалке, но сначала – финал истории с братьями Миранчуками.
«Итак, мы видим, как агент тянет рыбину одну за другой, – продолжает Жемалетдинов. – У нас – тишина. А он всё тянет и тянет. Думаю: «Что-то совсем не везёт сегодня». Оставил удочки на ночь и лёг спать. Ночью просыпаюсь от звона пейджера: не сильно пищал, а так, тихонечко. Посмотрел – чуть-чуть леску тянет. И тут как понеслась!
Когда леска быстро уходит под воду, это называется «паровоз». Я бегом подсекать! Сначала рыба шла легко, и я подумал, что вытяну очередного малька не больше двух килограмм. А как к берегу подошла – понял, что там что-то огромное. Рыба рванула к центру озера, я еле-еле удержал удочку в руках. Минут двадцать с ней тягался. Когда взяли её в подсачок, я заглянул внутрь. А там такая спина огроменная! Положили её в мешок с водой, чтобы утром сфоткаться. Как посветлело, вытащили её на мат – такая бандурина! Поймал зеркального карпа весом 12 килограммов.
– Какие эмоции испытал? Похожи на те, когда забиваешь гол?
– Нет, это другое. Но что-то общее есть.
Футбольные вопросы Жемалетдинову: разговоры с Николичем, литература, болельщики «Локо»
– Ты в сборной. В клубе всё в порядке. О твоей игре много положительных отзывов. С чем это связываешь?
– Думаю, на это повлияли сборы: провёл их от начала до конца без травм и болячек. Плюс поменялась психология: читаю книгу «Как стать чемпионом» [автора Марины Китаевой], полезную литературу про мотивацию и по-другому думаю. Например, перед каждым матчем ставлю себе конкретные задачи и стараюсь выполнять их по ходу игры. В комплексе всё это и помогает мне хорошо играть.
– Как дела в «Локомотиве»? Что изменилось при Николиче?
– Поменялась тактика. Чаще играем через центр поля, по флангам – только через защитников. Чтобы получить мяч, игроки центра смещаются к бровке. Плюс в команде приятная атмосфера: все друг друга поддерживают, никаких внутренних проблем. Вне зависимости от того, запасной ты игрок или нет, – на игру настраиваются все. Каждый хочет, чтобы команда победила.
Из-за того, что база на реконструкции, мы не видим весь персонал, но чувствуем и их поддержку. Администраторы клуба радуются, что команде удалось подняться с восьмого на третье место.
Болельщики снова гонят нас вперёд – и это очень вдохновляет. Сразу стараешься больше бегать, бороться, помогать команде всеми силами.
Марко Николич
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
– Комфортно ли тебе на позиции десятки? Как вообще произошла смена позиции?
– На сборах Марко сказал, что больше видит меня в роли центрального нападающего или под нападением. Я удивился, потому что позиция мне незнакома, но согласился попробовать. Сначала было тяжело, но втянулся, и мне понравилось.
Я привык получать мячи с фланга, где мало игроков. А когда ты в центре, то игроки окружают со всех сторон, и ты как бы в ромбе. Больше обычного приходится бегать в обороне, прессинговать и блокировать, отбирать мячи. Моя роль в команде кардинально изменилась.
А теперь рыбалка! Зачем смазывает рыбу зелёнкой и кто из футболистов лучше всех маринует мясо
– Как в твою жизнь пришла рыбалка?
– Как рыбачить в детстве впервые показал дедушка на самой примитивной удочке – палке с леской. Там, на безымянном пруду где-то в районе Ногинска, всё и началось. Также часто ловил маленьких карасиков и плотву с двоюродными братьями, а в 17 лет узнал про карповую рыбалку – заинтересовался ещё сильнее, смотрел познавательные видео на YouTube: как ловить, где ловить, на что ловить, про технику заброса. Даже что-то записывал.
– Для тех, кто ничего не понимает. Чем ловля карпа отличается от ловли щуки?
– Щука – хищник, а карп – плотоядный. Охота на хищника происходит через спиннинги и блёсны. Нужно постоянно стоять с удочкой: закидывать и обратно её вытаскивать. Мне такое не нравится.
А для карповой ловли ты готовишь прикорм в ста метрах от берега и прикармливаешь. Затем закидываешь четыре удилища и оставляешь на долгое время: можно на пять часов, можно на десять. А пока удочки стоят – сидишь с друзьями, разговариваешь. Иногда оставляешь на ночь – идёшь спать, а рядом с собой держишь пейджер. Как только начнёт клевать – он заиграет. У каждой удочки свой цвет и сигнал. Смотришь цвет – бежишь подсекать [то есть надёжнее зацепить крючком рыбу].
«Рыбалка – классно! Если бы меня попросили выбрать между тусой и рыбалкой – я бы выбрал рыбалку. Это эмоциональный отдых».
– Часто устраиваешь такие путешествия?
– Со временем тяжело – тренировки, игры. Но когда выпадают два-три дня выходных, то стараюсь выбраться. В основном в Подмосковье. Далеко не уедешь: пока доберешься, уже обратно пора.
– Как проходит твоя поездка на рыбалку?
– В последний раз пришлось специально снимать минивэн, потому что в мою машину ничего не влезло. Взяли с собой три баула вещей, сумку с удочками, палатки, складные охотничьи кровати, продукты: консервы и мясо для жарки на костре.
Приехали, первым делом обустроили место под палатки, после – место, где будут стоять удочки. Приготовили приманку, забросили удочки и занялись приготовлением еды.
– Готовишь сам?
– Нет. Обычно беру того, кто умеет. Например, Джикию, который тогда ездил с нами. Он профи в приготовлении мяса на костре.
– Как он делает мясо?
– Маринует заранее. Стоит у костра, уголёк ворошит, дровишки подкладывает, спокойненько крутит мясо.
Георгий Джикия
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
– Кто из футбольного мира такой же рыбак?
– На последней рыбалке были братья Миранчуки, Джикия. Баринов любит карповую ловлю. Больше не знаю.
– А с рыбой что делаете?
– Ловим и отпускаем.
– Отпускаете?
– Да. У нас с собой есть специальная зелёнка для улова. Когда достаёшь рыбу из воды, на ней есть кровь от крючков и порезы на теле. Этой штукой смазываешь место, чтобы раны затянулись, и отпускаешь.
– С чем связана такая гуманность?
– Не знаю, правило такое: поймал – отпусти. Особенно так поступают профессионалы, которые участвуют в турнирах. Ты рыбу отпустил, она через год подросла, и ты, может быть, ещё раз её выловишь. А так, ну съешь ты её, и что?
– Какой главный кайф на рыбалке?
– Когда поклëвка срабатывает. Тянешь и думаешь: «Кто же попался?»
– Какие есть минусы? Комары? Ранние подъёмы?
– Бывают дожди. Неприятно промокать, а с собой много одежды не возьмешь.
– Самая вкусная рыба?
– Тунец.
– Самая вкусная рыба, которую ты поймал сам?
– Карась.
– Самое вкусное блюдо из рыбы?
– Тартар из тунца.
– Лучшее место для рыбалки?
– Последнее место, которое понравилось – Владимирская область.
– Какой YouTube-канал про рыбалку советуешь посмотреть?
– Carptoday либо канал «Владимир Николаев». Нравится, что они рыбачат далеко от Москвы.
– Рыбаки, чью карьеру стоит изучить?
– Carptoday – профессиональная команда. Они, кстати, ярые фанаты. «Локомотива». Мы знакомы, интервью им давал. Звали рыбачить, а я их – на матчи.
***
– Что для тебя рыбалка?
– Отдых. Способ разгрузиться. Хоть и приезжаешь после неё измотанным физически, зато психологически расслабленный. Это ценно. В поездке забываешь обо всех городских делах и успокаиваешься.
– Расскажи людям, которые не знакомы с рыбалкой, но хотят попробовать – почему нужно пробовать и с чего вообще начинать?
– Конкретно карповая ловля – дорогое удовольствие. Оборудование можно закупить на сто тысяч, а можно и на миллион рублей.
А вообще рыбалка – классно! Если бы меня попросили выбрать между тусой и рыбалкой – я бы выбрал рыбалку. Это эмоциональный отдых. Поездка помогает лучше узнать друзей, с которыми ты рыбачишь.
«Ты рыбу отпустил, она через год подросла, и ты, может быть, ещё раз её выловишь. А так, ну съешь ты её, и что?»
***
Рыбак Жемалетдинов может выйти на поле уже сегодня.
Словакия – Россия. 21:45. Да будет кайф!
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