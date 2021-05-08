Беленов и штанги остановили «Зенит» в Уфе. Вратарь в очередной раз отбил пенальти!

«Уфа», сыграв вничью с чемпионом, покинула зону вылета. Героем матча стал голкипер Александр Беленов, отразивший 19-й пенальти в карьере.

Несмотря на то что «Зенит» досрочно обеспечил себе золото, Сергей Семак не стал выставлять в Уфе второй состав, давая фору своей бывшей команде в борьбе за выживание с «Ротором» и «Арсеналом». Помимо дисквалифицированных Ярослава Ракицкого и Далера Кузяева, а также получивших повреждения в матче с «Локомотивом» Вендела, Себастьяна Дриусси и Андрея Мостового, в заявке чемпионов отсутствовали только Андрей Лунёв и Артём Дзюба. В ворота вернулся Михаил Кержаков, а впереди сыграл Александр Ерохин.

«Уфа» предложила «Зениту» высокий темп, по возможности хозяева прессинговали гостей от их штрафной. В результате столь резвого начала команда Алексея Стукалова впервые пробила уже на первой минуте! Если уфимцы рассчитывали на то, что чемпионы, перепраздновав золото, будут долго входить в ненужную с точки зрения турнирных задач игру, то, возможно, их план был верным. Тем не менее аутсайдер РПЛ не смог забить быстрый гол в ворота лидера. Хотя «Уфа», помимо всего прочего, нередко выигрывала воздух в штрафной «Зенита», у которого был только один рослый и хорошо играющий головой защитник — Дмитрий Чистяков.

Зенитовцы мало-помалу адаптировались к давлению соперника. При розыгрыше мяча команда Семака, к примеру, могла перейти на три центральных защитника против прессинга «Уфы». Данил Круговой поднимался на чужую половину, в зону, оставленную «свободным художником» Малкомом, а Вячеслав Караваев вместе с Чистяковым и действовавшим сегодня в центре Дугласом Сантосом катали мяч. Команда из Санкт-Петербурга за счёт перепасовки сбивала темп, высасывала силы из много бегавших хозяев.

После 45 минут игры «Уфа» выигрывала по ударам – 5:4 (в створ – 2:1), почти не уступала по входам на чужую треть – 86:88. На перерыв команды должны были уходить при нулевой ничьей, но Константин Плиев своей ошибкой, казалось, подарил «Зениту» гол. Защитник, похоже, и сам не заметил, как сыграл рукой в единоборстве с Алексеем Суторминым. Если бы в воротах уфимцев не было такого мастера отражений пенальти, как Александр Беленов, хозяева проиграли бы первый тайм. Но голкипер сохранил 0:0 – помешал лучшему бомбардиру РПЛ Сердару Азмуну забить 20-й гол в чемпионате.

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Если до перерыва у «Зенита» было мало комбинаций на скорости, которые приводили бы к какой-то остроте, то во втором тайме чемпионы наконец-то стали преобразовывать перевес по владению мячом во что-то конкретное. Стал чаще получать мячи в перспективных позициях Малком. А на 55-й минуте убойный момент создали два центральных защитника гостей: после кросса Дугласа Сантоса с левого фланга Чистяков пробил головой по мячу, как молотком по гвоздю, – штанга!

Ещё раз стойка, точнее, перекладина выручила «Уфу» на 75-й минуте, когда виновник пенальти Плиев привёз штрафной, а Малком здорово пробил на исполнение. Любопытно, что в тот момент «Зенит» доигрывал уже без чистых нападающих: перед этим поле покинул выдавший один из худших своих матчей в сезоне Азмун (20 касаний мяча, два удара, ноль ключевых передач). Впрочем, в самой концовке Семак выпустил молодого нападающего фарм-клуба Станислава Крапухина. Свои минуты в Уфе получили и другие юные игроки чемпионов России – Кирилл Кравцов, Данила Хотулёв, Даниил Шамкин.

Статистика ударов во втором тайме подчёркивает внушительное преимущество «Зенита» – 5:11 (в створ – 1:3). Тем не менее «Уфа» удержала ничью и теперь на очко опережает «Ротор». В 30-м туре команда Стукалова сыграет дома с конкурентом в борьбе за выживание тульским «Арсеналом».