«Зенит» — опять чемпион. Что будет дальше?

«Зенит» третий год подряд досрочно стал чемпионом России. В 2019-м команда из Санкт-Петербурга взяла золото за три тура до финиша, в 2020-м — за четыре, а в 2021-м — за два. Сергей Семак, словно нетерпеливый юноша (тренер-то всё ещё молодой в свои 45!), приходит на свидание с трофеем раньше положенного времени.

7 фактов о чемпионском «Зените», подчёркивающих его доминирование в РПЛ Продвинутая статистика, которая развеет последние сомнения.

«Зенит» подтвердил статус сильнейшей команды РПЛ, но что будет дальше? Теперь одна из двух главных задач — подготовка к Лиге чемпионов. Любому понятно, что с той игрой, какую чемпион России демонстрировал прошлой осенью на групповом этапе, за выход из группы не поборешься. В первую очередь понимает это и сам Семак, можете не сомневаться. Пока утешать себя остаётся только тем, что «Зенит» разгромил участника ЛЧ «Локомотив» — 6:1, чего не смогли сделать ни «Бавария», ни «Атлетико», ни «Ред Булл Зальцбург». Причём разгромил в том момент, когда железнодорожники находились в лучшей форме за весь сезон. Вообще Семак дважды выиграл у доказавшего свой высокий тренерский уровень Марко Николича (в РПЛ и Суперкубке России) при одной ничьей.

Для прогресса в Лиге чемпионов «Зенит» прежде всего должен сохранить ведущих игроков и усилить три-четыре позиции. Летом 2021-го заканчивались контракты у Андрея Лунёва, Михаила Кержакова, Юрия Жиркова, Андрея Мостового и арендованного у «Ростова» Дмитрия Чистякова. Сегодня санкт-петербургский клуб объявил о продлении соглашения с Мостовым на три года. Атакующий полузащитник выдал очень приличный сезон в РПЛ, забив шесть голов и сделав две голевые передачи. В еврокубках Мостовой, к сожалению, чуть-чуть потерялся, но вряд ли стоило многого ждать от дебютанта Лиги чемпионов на фоне общего неудачного выступления команды.

Лунёв с Кержаковым, по имеющейся у «Чемпионата» информации, останутся в «Зените». Зимой санкт-петербургский клуб рассматривал кандидатуры и других голкиперов, поскольку на тот момент не договорились с Андреем, однако, в конце концов, стороны пошли друг другу навстречу. Как бы ни критиковали Лунёва, он по-прежнему один из сильнейших вратарей РПЛ.

Принципиальное решение о выкупе Чистякова тоже принято. Игра воспитанника «Зенита» понравилась Семаку, так что теперь нужно просто закрыть сделку, условия который были прописаны при аренде. Ранее сообщалось, что санкт-петербуржцы должны заплатить «Ростову» за центрального защитника от 3,5 до 4 млн евро.

А вот легенда российского футбола Жирков, скорее всего, покинет «Зенит». Хотя, вопреки появившейся информации, этот вопрос ещё не решён окончательно — ситуация может поменяться в последний момент.

Естественно, в 37 лет Юрию непросто держать уровень, который потребуется в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне он принял участие всего в 16 матчах РПЛ и ЛЧ (восемь в основе), отдал два голевых паса. Если уйдёт Жирков, то, вероятно, больше времени получит в следующем сезоне защитник молодёжной сборной России Данил Круговой.

В межсезонье из «Сочи» вернётся отданный в аренду Эмануэль Маммана. Лимит на легионеров фактически не оставляет шансов аргентинцу в «Зените». Контракт Мамманы действует до лета 2022-го, поэтому он может снова уйти в аренду, либо будет продан (в Аргентине писали про желание «Ривер Плейт» возвратить защитника).

«Зенит» одним из первых вышел в групповой турнир ЛЧ. Кто ещё там 10 счастливцев уже известны — серьёзная компания!

Что до приобретений, то в «Зените» хотят усилить всю центральную ось: позиции защитника, полузащитника и нападающего. Это объяснимо. В обороне, например, только три опытных центральных защитника — Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий и Чистяков. Для игры в трёх турнирах недостаточно. В атаке у Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна просто нет прямой замены по позиции. Впереди приходилось выпускать Мостового и штатного хавбека Александра Ерохина либо молодого дебютанта РПЛ Станислава Крапухина из зенитовского фарм-клуба. Экс-форвард Себастьян Дриусси был нужен как фланговый полузащитник. Аргентинцу не слишком нравилось играть, как он сам выразился, на «дерьмовой позиции», но Себа подчинял себя интересам команды. Теперь «Зенит» собирается наконец-то найти новичка на место левого полузащитника (пожалуй, именно это главная цель в летнее трансферное окно), а будущее Дриусси в команде под вопросом. При хорошем предложении его отпустят.

Поиском новичков вместе с тренером займётся новый спортивный директор клуба. По имеющейся информации, им всё-таки станет Андрей Аршавин. Экс-игрок «Зенита» замкнёт на себе всю российскую селекцию и будет иметь веское слово в оценке иностранцев.

Выбор в пользу Аршавина обусловлен не только его вкладом в историю сине-бело-голубых, но и плодами работы в качестве директора департамента развития молодёжного футбола «Зенита». Как утверждают наши источники, после назначения Аршавина в зенитовской академии была перестроена работа и вырос уровень селекции. Андрей Сергеевич предпочитает работать «в поле»: он находится внутри процесса, вносит конкретные предложения и коррективы. Сейчас отлично налажен контакт между Аршавиным и всеми тренерами команд клубной системы — Семаком, Владиславом Радимовым (он возглавляет «Зенит-2») и Константином Зыряновым (молодёжка «Зенита»). Очевидно, взаимопонимание у Семака с Аршавиным будет намного лучше, чем было с бывшим спортивным директором Хавьером Рибалтой.

Плоды деятельности Аршавина отражаются на результатах. В субботу юноши «Зенита» могут оформить чемпионство в ЮФЛ-2. В 23 матчах эта команда одержала 22 победы и забила 100 голов — потрясающая статистика! За золото в своих турнирах сражаются также команды «Зенита» в ЮФЛ-1 и молодёжном первенстве России. Сам Андрей Сергеевич хотел бы видеть в основном «Зените» больше воспитанников клуба, и, судя по всему, в следующем сезоне вслед за 18-летними Даниилом Шамкиным, Данилой Хотулёвым и Кириллом Кравцовым за первую команду дебютируют и другие молодые игроки.

Пока же Аршавина вместе со всем руководством клуба ждут на матче женской команды «Зенита» с ЦСКА. Женская команда, как и мужская, борется за первое место с «Локомотивом» и красно-синими. Эта игра тоже состоится в субботу, 8 мая, на поле академии сине-бело-голубых.

«Зенит» по-чемпионски подготовился к золотому матчу. Респект тренерскому штабу Семака Продуманный прессинг, идеальные стандарты, роскошный розыгрыш с центра поля и другие факторы триумфа «Зенита» в матче с «Локомотивом».

Увеличение количества собственных воспитанников — вторая из ключевых задач клуба. Для Санкт-Петербурга, помнящего «Зенит»-1984 и «Зенит» Аршавина-Кержакова, это столь же важно, как и три подряд чемпионства.