Стыковых матчей не будет! «Оренбург» — мимо РПЛ, «Нижний» — в элите

В пятницу Бюро исполкома РФС приняло поправки к регламенту стыковых матчей. На заседании даже не обсуждались исключения для «Оренбурга» и «Алании», которые не получили лицензию.

Денег на реконструкцию – жалко, шесть очков «Зениту» – бред. Интервью с главой «Оренбурга» РФС не пускает клуб в РПЛ из-за вместимости стадиона. Пора выслушать вторую сторону конфликта – там есть достойные аргументы.

Как было

Команды, занявшие 13-е и 14-е места в итоговой турнирной таблице РПЛ, играют по два переходных матча (дома и в гостях) с клубами ФНЛ, занявшими соответственно четвёртое и третье места, при условии подачи соответствующими клубами заявки на получение Лицензии РФС 1.

Если кто-то из клубов РПЛ, участвующих в стыках, не подаст заявку на получение Лицензии РФС 1/не получит её, то он лишается права на участие в высшей лиге в следующем сезоне и пролетает мимо переходных матчей – игры проводятся между клубами ФНЛ, занявшими третье-четвёртое места.

Если же одна из команд Первенства, которая должна участвовать в стыках, не подаёт заявку на получение лицензии/не получает её, то проводится только один стыковой матч – между клубом, занявшим 14-е место в РПЛ, и клубом ФНЛ, который всё же её получил.

Если заявку на получение лицензии подали только два клуба (неважно, из какой лиги)/получили, то стыки не проводятся и команды автоматически получают право на выступление в РПЛ.

Как стало

К вышеперечисленному добавилось:

Если лицензию не получает клуб, занявший 1-е или 2-е место в ФНЛ, то матчи с командами, закончивших сезон на 13-м месте в РПЛ и третье – в ФНЛ, не проводятся – они автоматически получают право на игру в высшей лиге (при условии получения лицензии). Играют только один матч – 14-е место с четвёртым.

Если лицензию не получают два клуба из тех, кто занял 13-е и 14-е место в РПЛ, первое-четвёртое места в ФНЛ, то право на участие в высшей лиге без проведения стыковых матчей имеют оставшиеся четыре клуба, получившие лицензию.

Что это значит

Стыковых матчей не будет: лицензию не получили два клуба («Оренбург», второе место; «Алания», четвёртое место), поэтому в РПЛ проходят «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», а вот кто останется – «Уфа», «Арсенал» или «Ротор» – решится завтра.

Расклады такие:

«Арсенал» — 23 очка

«Уфа» – 22 очка

«Ротор» – 21 очко

Если «Ротор» обыгрывает «Рубин», а «Арсенал» и «Уфа» играют вничью, то в РПЛ остаются тульская команда и «Ротор».

Если «Ротор» побеждает, а «Арсенал» проигрывает «Уфе», то в элите остаются «Уфа» и «Ротор».

Победа «Ротора» и «Арсенала» – вылетает «Уфа».

Ничья «Ротора» и победа «Арсенала» — вылетает «Уфа».

Ничья «Ротора» и победа «Уфы» – вылетает «Ротор».

Ничья «Ротора» и ничья в матче «Арсенал» — «Уфа» – вылетает «Ротор».

Поражение «Ротора» гарантирует места в РПЛ «Арсеналу» и «Уфе» при любом раскладе в их матче.