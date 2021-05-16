Дзюба — лучший бомбардир в истории РПЛ! Но ещё не всего чемпионата России

В последнем туре РПЛ было много интриг. Одна из них касалась касалась бомбардирской гонки. По итогам 29-го тура лидировал Сердар Азмун, но в последний момент его опередил другой форвард «Зенита» — Артём Дзюба.
Уже на 10-й минуте капитан сборной России и «Зенита» забил мяч, который стал для него 200-м в карьере. Благодаря этому голу Дзюба обогнал Александра Кержакова и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Гол в ворота «Тамбова» стал 134-м для него в национальной лиге.
На этом Дзюба не остановился и забил ещё три мяча. Итого — 137 голов!
Артём оформил покер, который стал для него первым в карьере. Четыре мяча в РПЛ не забивали уже достаточно давно — с сезона-2017/2018, когда таким образом отличился Александр Ерохин. Случилось это также в последнем туре — тогда «Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 6:0.
Интересно, что по ходу матча Дзюбу освистывали свои же фанаты. После одного из забитых мячей он подбежал к трибуне, где располагались болельщики «Зенита», и отпраздновал гол типичным жестом, приложив ладонь к уху.
Удивляет в покере Дзюбы лишь одно. На матч с «Тамбовом» действующие чемпионы России вышли без легионеров — не было, соответственно, и Сердара Азмуна. Наверняка он мог поспорить с Дзюбой за звание лучшего бомбардира в этом сезоне.
Теперь у Дзюбы остался лишь один ориентир — Олег Веретенников, на счету которого 143 гола в чемпионатах России. До него форварду «Зенита» осталось всего 6 мячей.
- 16 мая 2021
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