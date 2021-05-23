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«Кротоне» – «Фиорентина» – 0:0, обзор матча, как сыграл Кокорин, 22 мая 2021 года, Серия А

Кокорин вернулся спустя 2,5 месяца. Он ни разу не ударил по воротам за 17 минут
Анатолий Романов
«Кротоне» – «Фиорентина» – 0:0
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Зато наш нападающий не ошибался в передачах!

Александр Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые с 3 марта. Россиянин вернулся к тренировкам в общей группе ещё 3 мая, но Джузеппе Якини не спешил выпускать нападающего на поле. «После двух травм ему нужно время», – объяснял главный тренер «фиалок». Наш легионер попадал в заявку на матчи с «Лацио», «Кальяри» и «Наполи», а в последнем туре Серии А наконец-то получил практику. Несмотря на то, что сегодняшний матч не имел турнирного значения ни для «Кротоне» (вылетел из Серии А), ни для «Фиорентины» (сохранила место в элите), Кокорин опять начал встречу на скамейке – значит, он по-прежнему не готов даже на тайм.

Италия - Серия А. 38-й тур
22 мая 2021, суббота. 21:45 МСК
Кротоне
Кротоне
Окончен
0 : 0
Фиорентина
Флоренция

Александр активно разминался, попал в трансляцию. Перед тем, как вступить в игру на 76-й минуте, внимательно выслушал указания тренера. Кокорину уступил место на поле самый звёздный игрок «фиалок» Франк Рибери. Россиянин занял в схеме 3-5-2 позицию нападающего, действовал в паре с лучшим бомбардиром команды Душаном Влаховичем (21 гол в Серии А).

К моменту появления Кокорина «Фиорентина» уступала по ударам – 5:12 (в створ – 0:3). Гости очень слабо провели первый тайм и только к середине второго увлеклись игрой. У Якини, очевидно, была надежда на то, что со свежим нападающим его команда дожмёт «Кротоне». Экс-спартаковец искал свободное пространство в обороне игравшего с тремя центральными защитниками соперника – открылся и в глубину, и во фланги, и за спины защитникам. Несколько раз неплохо сыграл в подыгрыше. Включался в отбор, когда хозяева владели мячом. Но ни Кокорин, ни Влахович так ничего и не создали.

За 17 минут Александр совершил семь касаний мяча, отдал четыре точные передачи из четырёх и сделал один удачный отбор. Ударов по воротам не нанёс. В итоге наш нападающий завершает сезон с четырьмя матчами за «Фиорентину» (в общей сумме около 100 минут) без результативных действий.

«Фиалки» закончат чемпионат Италии на четырнадцатом или пятнадцатом месте, в зависимости от результата матча «Специи» с «Ромой». Летом Якини покинет команду. Не исключено, что новым наставником Кокорина опять станет Доменико Тедеско, хотя главным претендентом на пост тренера «Фиорентины» называют Дженнаро Гаттузо.

Италия. Серия "А". Турнирная таблица

Реакция болельщиков в соцсетях на выход Кокорина – удивление. Вот некоторые комментарии в «Твиттере»:

«Так значит Кокорин существует!»

«Возвращение живых мертвецов. Давайте сыграем с Кальехоном, Борхой и Кокориным».

«Якини выпускает на замену Эйссерика, Борху Валеро, Кальехона и Кокорина (!) Не даёт шансы молодым, которые, между прочим, очень хороши».

«Кокорин слишком толстый, если получает всего 10 минут».

«Амбарат, Джиджи, Кокорин. Три совы на комоде».

«Я включил телевизор, и на мгновение мне показалось, что я вижу Иличича с «Фиорентиной». Но потом понял, что это был Кокорин».

По игре у болельщиков «фиалок» вряд ли сложилось какое-то впечатление о форме Кокорина. Слишком мало времени имел российский нападающий, чтобы проявить себя. Вот и бывший помощник Роберто Манчини в «Зените» Анджело Грегуччи считает, что оценивать трансфер Александра пока рано.

«Какие-то выводы можно будет делать в будущем сезоне, когда Кокорин осознает, что здешний футбол отличается от российского. Для тех, кто приезжает из-за границы, понять итальянский футбол бывает трудно. Но если талант у игрока есть – он проявится. Кокорин живёт в чудесном городке, каким является Флоренция. Там ему предоставляется шанс построить отличную карьеру и набраться великолепных впечатлений», – сказал Грегуччи в интервью для TMW Radio.

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