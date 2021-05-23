Кокорин вернулся спустя 2,5 месяца. Он ни разу не ударил по воротам за 17 минут

Александр Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые с 3 марта. Россиянин вернулся к тренировкам в общей группе ещё 3 мая, но Джузеппе Якини не спешил выпускать нападающего на поле. «После двух травм ему нужно время», – объяснял главный тренер «фиалок». Наш легионер попадал в заявку на матчи с «Лацио», «Кальяри» и «Наполи», а в последнем туре Серии А наконец-то получил практику. Несмотря на то, что сегодняшний матч не имел турнирного значения ни для «Кротоне» (вылетел из Серии А), ни для «Фиорентины» (сохранила место в элите), Кокорин опять начал встречу на скамейке – значит, он по-прежнему не готов даже на тайм.

Александр активно разминался, попал в трансляцию. Перед тем, как вступить в игру на 76-й минуте, внимательно выслушал указания тренера. Кокорину уступил место на поле самый звёздный игрок «фиалок» Франк Рибери. Россиянин занял в схеме 3-5-2 позицию нападающего, действовал в паре с лучшим бомбардиром команды Душаном Влаховичем (21 гол в Серии А).

К моменту появления Кокорина «Фиорентина» уступала по ударам – 5:12 (в створ – 0:3). Гости очень слабо провели первый тайм и только к середине второго увлеклись игрой. У Якини, очевидно, была надежда на то, что со свежим нападающим его команда дожмёт «Кротоне». Экс-спартаковец искал свободное пространство в обороне игравшего с тремя центральными защитниками соперника – открылся и в глубину, и во фланги, и за спины защитникам. Несколько раз неплохо сыграл в подыгрыше. Включался в отбор, когда хозяева владели мячом. Но ни Кокорин, ни Влахович так ничего и не создали.

За 17 минут Александр совершил семь касаний мяча, отдал четыре точные передачи из четырёх и сделал один удачный отбор. Ударов по воротам не нанёс. В итоге наш нападающий завершает сезон с четырьмя матчами за «Фиорентину» (в общей сумме около 100 минут) без результативных действий.

«Фиалки» закончат чемпионат Италии на четырнадцатом или пятнадцатом месте, в зависимости от результата матча «Специи» с «Ромой». Летом Якини покинет команду. Не исключено, что новым наставником Кокорина опять станет Доменико Тедеско, хотя главным претендентом на пост тренера «Фиорентины» называют Дженнаро Гаттузо.

Реакция болельщиков в соцсетях на выход Кокорина – удивление. Вот некоторые комментарии в «Твиттере»:



«Так значит Кокорин существует!»



«Возвращение живых мертвецов. Давайте сыграем с Кальехоном, Борхой и Кокориным».



«Якини выпускает на замену Эйссерика, Борху Валеро, Кальехона и Кокорина (!) Не даёт шансы молодым, которые, между прочим, очень хороши».

«Кокорин слишком толстый, если получает всего 10 минут».



«Амбарат, Джиджи, Кокорин. Три совы на комоде».



«Я включил телевизор, и на мгновение мне показалось, что я вижу Иличича с «Фиорентиной». Но потом понял, что это был Кокорин».

По игре у болельщиков «фиалок» вряд ли сложилось какое-то впечатление о форме Кокорина. Слишком мало времени имел российский нападающий, чтобы проявить себя. Вот и бывший помощник Роберто Манчини в «Зените» Анджело Грегуччи считает, что оценивать трансфер Александра пока рано.



«Какие-то выводы можно будет делать в будущем сезоне, когда Кокорин осознает, что здешний футбол отличается от российского. Для тех, кто приезжает из-за границы, понять итальянский футбол бывает трудно. Но если талант у игрока есть – он проявится. Кокорин живёт в чудесном городке, каким является Флоренция. Там ему предоставляется шанс построить отличную карьеру и набраться великолепных впечатлений», – сказал Грегуччи в интервью для TMW Radio.