«Это рай на Земле». Где и как сборная России готовится к Евро-2020

Вы наверняка уже знаете, что сборная России готовится к чемпионату Европы в Нойштифте. В Австрии команда находится с 22-го числа и пробудет там до 31 мая. Рассказываем (и показываем), как устроилась команда в живописной долине Штубайталь, и вообще что такое Нойштифт.
Сборная в Австрии. Тесты каждый день, а всё время уходит на восстановление
Начнём с распорядка сборной. С 8 до 10 утра игроки сдают ПЦР-тесты на коронавирус, чтобы исключить все риски заражения. Хотя большинство игроков уже имеют антитела, но правила по ковиду всё ещё очень жесткие. С 8:30 до 10 команда завтракает и к 11:30 приезжает на утреннюю тренировку.
Тренировки отличаются по продолжительности. К примеру, в среду занятие было максимально долгим и длилось около двух часов. Пожалуй, это была одна из самых интенсивных тренировок на сборе. От Станислава Черчесова только и слышалось: «Потерпите, ребята, потерпите! Денис, а как ты хотел? Сейчас умираем, чтобы потом было легче».
После утренней тренировки команда едет в отель обедать. Обед в команде очень любят, что мы выяснили благодаря Магомеду Оздоеву. После последней тренировки на вопросы журналистов отвечал Александр Соболев, которому Оздоев прокричал: «Саня, заканчивай болтать. Обед стынет».
После обеда игроки спят, а вечером всё время уходит на восстановление: массажи, сауна, медицинские процедуры. Все понимают, что это такая же важная часть подготовки к Евро, как и тренировки. В среду вечером у команды была первая теория.
Около 19:00 игроки ужинают, в 23:00 – отбой. В таком режиме футболисты проживут все 9 дней сборов.
Местные называют Нойштифт раем на Земле. Здесь все условия для подготовки
— Меня совершенно не удивляет, что Черчесов выбрал Австрию для подготовки к Евро, — рассказывает австрийский журналист из Инсбрука. – Во-первых, он здесь играл и был очень классным вратарём. Не стоит забывать, что у него есть дом в Инсбруке, здесь живёт его дочь, которая работает архитектором. Но если говорить серьёзно, то Нойштифт – идеальное место для подготовки к таким турнирам. Вы тренируетесь на высоте, вас окружают потрясающие пейзажи, чистый воздух. Для команды созданы идеальные условия. Это рай на Земле.
С австрийским коллегой трудно не согласиться. Нойштифт-им-Штубайталь – действительно чудесное место. Пейзажи поражают воображение.
Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»
Здесь практически нет проблем с коронавирусом. По словам местных, за последнее время вирус не доходит до комунны. Хотя все дисциплинированно соблюдают правила безопасности: за неделю в Нойштифте я не заметил ни одного человека без маски в магазине или другом замкнутом помещении. В деревушке живёт около 4 тысяч человек. Из 15 опрошенных на улице только трое знали, что в деревне сейчас базируется сборная России.
Есть в Нойштифте, как и в целом Австрии, то, что не очень понятно россиянам. К примеру, в половине магазинов и кафе к обслуживанию не принимаются кредитные карты, а о бесконтактной оплате слышали только в одном заведении из 10. На вопрос: «Как вы здесь живёте?» официант одного из ресторанов ответил: «Замечательно. Мы никуда не спешим, ведём размеренный образ жизни. Как видите, для этого даже не особо нужны кредитные карты».
Сборная России расположилась в единственном пятизвёздочном отеле Нойштифта, в котором выкуплены все номера только под команду. Кроме игроков и персонала команды в гостинице нет никого. На одной из тренировок команды местный житель, устроившийся за забором, сказал мне: «Очень интересно наблюдать за такой жизнью в нашем месте. Для нас это знаковое и нерядовое событие. Я плохо знаю ваших игроков, но могу сказать одно: ваш тренер умеет выбирать место для тренировок, да и кричит он на футболистов неплохо. Уверен, у вас всё будет хорошо на Евро».
До чемпионата осталось меньше трёх недель.
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