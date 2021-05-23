Жирков рассмешил Дзюбу, а Дюпин и Дивеев журналистов. Первая тренировка сборной в Австрии

Сборная России начала активную подготовку к Евро. После трёх дней тренировок в Москве команда отправилась в Нойштифт. В эту австрийскую деревушку Черчесов вывозит игроков уже в третий раз перед крупным турниром. Почему? Во-первых, здесь красиво.

Во-вторых, причины много раз объяснял лично Черчесов. Сделал он это и в субботу, когда сборная только заселилась в отель: «Мы знаем, что нам это даёт: высота 1000 метров, хорошее питание, поля в идеальном состоянии, свежий воздух чуть вдали от родных и близких. Бывает полезно».

На первую тренировку в Нойштифте сборная приехала к 11:30 в полном составе. За исключением легионеров. Черышев прилетит в расположение команды в понедельник, а Миранчук и Головин присоединятся к команде чуть позднее. В общей группе занимались все игроки кроме Фернандеса, Заболотного и Мостового. Эта троица работала с небольшими ограничениями, но никаких рисков по здоровью у них нет.

Перед началом тренировки Черчесов очень тепло поприветствовал своего давнего знакомого. Оказалось, что это Вольфганг Лейтенсторфер. Он был тренером вратарей в «Тироле», где работал с Черчесовым. «Он может рассказать вам много плохого про меня», — пошутил тренер сборной при журналистах. Но Вольфганг немного обманул наши ожидания: «Я тренировал Станислава в «Тироле», когда он пришёл сюда из Дрездена. Он здесь легенда, был одним из лучших голкиперов. Черчесов мог быть тяжёлым. Но это очень хорошее качество, ему надо быть требовательным. Плохие качества? Я не знаю (смеётся). Я желаю ему большого успеха со сборной. Вчера он мне позвонил, пригласил на тренировку. Это приятно. Он долго учился на тренера, начав в Австрии. У него есть соответствующая лицензия УЕФА. Конечно, он отличный тренер».

Во время 30 открытых минут тренировки команда размялась, а дальше выполняла упражнения на скорость, качество дриблинга и передачи. В процессе у некоторых игроков возникали проблемы с координацией – даже Жирков, обводя конусы, запутался в ногах и потерял мяч. Это вызвало громкий смех Дзюбы.

После тренировки с журналистами общались Юрий Дюпин и Игорь Дивеев. Дюпин посетовал на то, что на Горном Алтае нет инфраструктуры, и рассказал о конкуренции между вратарями: «Чуть есть волнение, но у нас хорошая атмосфера, весёлая. Продуктивно работаем. В такой атмосфере и результат будет, подойдём к турниру в хорошей форме. Нойштифт похож на Горный Алтай, но тут красивее. Вряд ли там можно провести сбор, инфраструктуры нет. Но я хотел бы, чтобы там она была. Мы с друзьями постоянно ездили туда отдыхать, там очень хорошо — много природы, классный воздух.

Борьба за первого номера в отсутствие Акинфеева? Когда хорошая и здоровая конкуренция, это идёт к росту. Самые лучшие вратари собраны здесь, кто будет играть — за тренером. Я назвал себя лучшим вратарем страны? Больше в шутку. Хотел назвать Джанаева, но он на травме, поэтому назвал себя».

А Игорь Дивеев рассказал, как справляться с Лукаку: «Потрясло на посадке. Шутили про Мостового: «Мост, не боишься?». Поели, выспались, хорошо сегодня потренировались, все нормально перенесли. Все хорошо общаются, никто отдельно по группам не ходит. Все вместе, шутки шутим. Клубные дела оставили позади. Все эмоции и мысли только о сборной.

Я уже много игр сыграл. Волнения особо нет, привык. Понятно, что если выйду с Бельгией, то трясти будет. Но главное мяч тронуть, а там пойдёт. Заболотный и Мухин одноклубники? Пока не знаю, ничего сказать не могу. Понятно, что в Бельгии все крутые — Де Брюйне, Лукаку, Азар, Куртуа. У датчан кого-то могу назвать, финнов вообще не знаю. Как противостоять Лукаку? Так это второй Дзюба, по массе такой же. Посмотрим на установке, но на Дзюбе потренируемся».

Подготовка к Евро по-настоящему началась. В Нойштифте сборная пробудет до 31 мая.