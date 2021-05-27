Зачем Кокорин сделал пластическую операцию? Объясняет его личный массажист

Новость о нахождении Александра Кокорина в больничной палате стала вирусной и породила массу шуток. Нападающий «Фиорентины» большую часть сезона восстанавливался от травм, поэтому увидеть его в больнице никто не ожидал. Кокорин впервые за два с половиной месяца сыграл в Серии А, так что прохождение курса восстановления после травмы не входило в его планы. Позже стало известно, что со здоровьем экс-форварда «Спартака» всё нормально, а его нахождение в больнице связано с грядущей пластической операцией по исправлению носовой перегородки.

Зачем и какую операцию сделал Кокорин?

Кокорин вернулся в Россию недавно и почти сразу после прилёта из Италии отправился в институт пластической хирургии.

Операция по исправлению носовой перегородки прошла успешно. Александр будет неделю находиться в стационаре для послеоперационного наблюдения, а последующий месяц пройдёт наблюдение амбулаторно. Зачем понадобилась операция форварду, рассказал его массажист Сергей Колесников.

«Александру и раньше делали подобную операцию, но потом ему ещё два раза влетело по носу. Не знаю в Италии это было или в России. Если перегородка искривлена, нарушается дыхание и человек не получает достаточное количество кислорода. Даже если прикус неправильный у человека, всё меняется. Например, у лошадей смотрят прикус и, если он не правильный – её бракуют. Лошадь не может нормально дышать и быстро скакать. Точно так же и тут. Я читал, что у Кака была подобная проблема. Он был в полном порядке, кроме выносливости, не мог долго держать высокий темп. Как только решили сделать ему операцию, у Кака всё наладилось.

Видимо, и тут специалисты посмотрели и решили сделать операцию. Футбол – контактный вид спорта. Раз Саша сделал так, значит, нужно. Лично с ним на эту тему я не общался», – заявил Колесников.

Кокорин ровнял перегородку три года назад по просьбе массажиста

О проблеме Кокорина с носом стало известно три с половиной года назад. В январе 2018-го массажист «Зенита» Сергей Колесников дал большое эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором рассказал в том числе и об этом.

«По моей просьбе Саша Кокорин перегородку носа ровнял. Когда Кака пришёл в «Милан», всё было хорошо. Одна проблема – уставал быстро, не мог выдержать всю нагрузку. Провели обследование – оказалось, перегородка плохая и прикус неправильный. У лошадей ведь не для того зубы смотрят, чтобы определить, старая она или молодая. Смотрят прикус. Потому что если он неправильный, животное не может долго бежать на максимуме, начинает задыхаться. Эти вещи очень важны. Видите, какие теперь объёмы Кокорин выполняет. После него эту процедуру у нас и Далер Кузяев, и Дима Полоз проделали», – рассказал Колесников.

Эти откровения массажиста «Зенита» вызвали серьёзное недовольство у тогдашнего президента клуба Сергея Фурсенко, но от первой команды он был отодвинут позже.