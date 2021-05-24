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Итоги сезона для Александра Кокорина в «Фиорентине»: статистика, факты, цифры

Кокорин ни разу не пробил по воротам в Италии. Зря уходил из «Спартака»?
Николай Егорычев
Итоги сезона для Александра Кокорина
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Прискорбные итоги сезона для российского легионера «Фиорентины».

Вчера завершился сезон в ведущих лигах Европы. Подводя его итоги, нельзя пройти мимо выступлений наших легионеров. Их, к сожалению, в топ-5 пока не так много. Выделяются разве что Головин и Миранчук, для которых сезон сложился в целом удачно.

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А вот Александр Кокорин, переехавший зимой из «Спартака» в «Фиорентину», на новом месте проявить себя не смог. Ниже — главные цифры и факты, характеризующие его выступления за «фиалок» в прошедшем сезоне.

9 матчей «Фиорентины» пропустил россиянин из-за травм. На восстановление ему понадобилось 58 дней. Один раз Кокорин остался вне заявки на матч, будучи здоровым (как только приехал в «Фиорентину»). Ещё пять матчей Александр посмотрел со скамейки запасных.

4 раза Кокорин вышел на замену. В стартовый состав «фиалок» он не попадал. На поле Александр в общей сложности провёл 91 минуту.

30 передач выполнил Кокорин. Почти все они были короткими (29). Точность передач Александра составила 83,3%.

0 ударов нанёс (а точнее, не нанёс) Кокорин по воротам соперника. Лучший показатель в «Фиорентине» у Душана Влаховича: в среднем за матч он совершал 2,3 удара.

Кокорин вернулся спустя 2,5 месяца. Он ни разу не ударил по воротам за 17 минут Кокорин вернулся спустя 2,5 месяца. Он ни разу не ударил по воротам за 17 минут

0 успешных обводок на счету Кокорина. Россиянин ни разу даже не пошёл в дриблинг.

12 раз Александр вступал в борьбу за мяч. И выиграл лишь три единоборства.

4,5 млн евро — во столько обошёлся «фиалкам» трансфер Кокорина из «Спартака».

1,7 млн евро — зарплата Кокорина в «Фиорентине». В «Спартаке» он получал почти в два раза больше (около 3 млн евро в год).

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