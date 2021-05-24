Кокорин ни разу не пробил по воротам в Италии. Зря уходил из «Спартака»?

Вчера завершился сезон в ведущих лигах Европы. Подводя его итоги, нельзя пройти мимо выступлений наших легионеров. Их, к сожалению, в топ-5 пока не так много. Выделяются разве что Головин и Миранчук, для которых сезон сложился в целом удачно.

А вот Александр Кокорин, переехавший зимой из «Спартака» в «Фиорентину», на новом месте проявить себя не смог. Ниже — главные цифры и факты, характеризующие его выступления за «фиалок» в прошедшем сезоне.

9 матчей «Фиорентины» пропустил россиянин из-за травм. На восстановление ему понадобилось 58 дней. Один раз Кокорин остался вне заявки на матч, будучи здоровым (как только приехал в «Фиорентину»). Ещё пять матчей Александр посмотрел со скамейки запасных.

4 раза Кокорин вышел на замену. В стартовый состав «фиалок» он не попадал. На поле Александр в общей сложности провёл 91 минуту.

30 передач выполнил Кокорин. Почти все они были короткими (29). Точность передач Александра составила 83,3%.

0 ударов нанёс (а точнее, не нанёс) Кокорин по воротам соперника. Лучший показатель в «Фиорентине» у Душана Влаховича: в среднем за матч он совершал 2,3 удара.

0 успешных обводок на счету Кокорина. Россиянин ни разу даже не пошёл в дриблинг.

12 раз Александр вступал в борьбу за мяч. И выиграл лишь три единоборства.

4,5 млн евро — во столько обошёлся «фиалкам» трансфер Кокорина из «Спартака».

1,7 млн евро — зарплата Кокорина в «Фиорентине». В «Спартаке» он получал почти в два раза больше (около 3 млн евро в год).