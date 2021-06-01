Трансфер Агуэро – решение в духе Бартомеу. Это вынужденная и временная мера

На то, чтобы попрощаться с Луисом Суаресом, у «Барселоны» ушло меньше минуты. Новый тренер Рональд Куман (который ещё не видел команду) позвонил игроку и сказал, что не рассчитывает на него. Так себе прощание с легендой – если точнее, просто оскорбительное. И Суарес действительно оскорбился (правда, надо отдать ему должное, он отметил, что винит не тренера, а руководство, которое спустило Куману решение сверху), а заодно оскорбились болельщики.

Некрасивое расставание затмило всё – в том числе здравые доводы в пользу его ухода. Хотя возрастной травматичный медленный форвард с огромной зарплатой – не то чтобы актив без слабых мест. Но уже через год после продажи Суареса «Барселона» покупает Агуэро. И выглядит, мягко говоря, нелогично.

Стоило ли отпускать одного возрастного друга Месси, чтобы терять сезон и потом приглашать другого? И вообще подписывать возрастных игроков в расчёте, что они покажут свой лучший футбол, – скорее, приём Хосепа Бартомеу. Так в «Барселоне» оказались, например, Видаль и Пьянич. Жоан Лапорта вызывает у болельщиков совсем другие ассоциации – с омоложением команды и молодыми тренерами. Так зачем он повторяет ошибки Бартомеу?

В чём отличия ситуации Агуэро и Суареса

Суарес был железным игроком основы – в том числе после травм, когда он только набирал форму. Последний сезон в Каталонии был для него с отрывом худшим не только по голам, но и по метрикам ожидаемых голов, ассистов, но он всё равно играл постоянно. У Агуэро всё-таки другая ситуация.

Агуэро не приходит, чтобы играть в паре с Месси в каждом матче. У «Барселоны» многочисленная группа атаки, новому игроку предстоит бороться за место в составе. Пока кажется, что Агуэро будет одной из тактических опций – вариантом, когда нужен форвард штрафной. По ходу прошедшего сезона чистый форвард был нужен не в каждом матче, больше всего команде не хватало вообще получившего травму Фати, который в начале сезона разрывал левый фланг. С ним, Гризманном, Месси, Дембеле и Агуэро (ну и Брэйтуэйтом) первая линия даже перегружена – есть, куда сокращать.

«Барселона» должна продавать, клуб даже взял кредит на выплату зарплат. Переход Агуэро как промежуточное решение, чтобы количественно закрыть позицию и позволить себе расстаться с кем-то из дорогих игроков (Дембеле, Гризманном – на кого будет спрос), выглядит небесспорно, но осмысленно. Да и экономия по сравнению с Суаресом колоссальная: Агуэро пришёл на зарплату в пять млн евро в год (после вычета налогов), Суарес зарабатывал в четыре раза больше.

Второй аспект связан с Месси. Год назад, когда Месси захотел уйти, у Бартомеу была сильная позиция: из-за вызванной пандемией паузы, игрок упустил момент, чтобы уведомить клуб о расторжении контракта до конца сезона – но сейчас ситуация другая. Месси даже не нужно ничего делать, чтобы уйти – наоборот, нужно предпринять действия, чтобы остаться. Все знают, что Лео и Серхио дружат с 16 лет, живут в одной комнате в сборной Аргентины и вообще Месси стал крёстным отцом сына Агуэро. Его подписание – сильный аргумент в переговорах с Месси.

Фото: Koji Watanabe/Getty Images

«Барселона» делает всё, чтоб удержать Месси. Это точно правильно?

Не единственный, но обязательный элемент успеха любого большого клуба – ни один игрок не может быть больше, чем клуб. «Барселона» уже давно нарушает это правило. Даже вне зависимости от того, что Месси показывает на поле, этот подход можно критиковать с идейной точки зрения.

Достоинства и недостатки Месси не меняются с годами и слишком хорошо известны, чтобы их повторять. Но при перечислении его достоинств одно часто уходит в тень: финансовая значимость. Да, у него космическая зарплата, но и зарабатывает «Барселона» космические деньги. Летом 2019-го, когда планировался бюджет на следующий сезон, совет директоров утвердил доходную часть в размере миллиарда евро. Огромная сумма.

Эту сумму приносит Месси – самый узнаваемый волшебник на земле после Гарри Поттера. В последнем доковидном сезоне «Барселона» заработала 841 млн евро, из которых 298 принесли телетрансляции и 383 – коммерческие сделки. Даже на фоне отсутствия побед в Европе (а теперь и в Испании) имя Месси работает для спонсоров лучше, чем трофеи.

Бессмысленно спорить о том, насколько нынешний Месси важен на поле (в этом сезоне стал лучшим бомбардиром Примеры в пятый раз подряд), но можно спорить о том, насколько его зашкаливающее влияние вредит или идёт на пользу команде. Просто проблема в том, что экономически такого вопроса не существует. Месси нужен «Барселоне» даже не в спортивном плане, а в финансовом. Чтобы сохранить хотя бы нынешний уровень доходов, упавший из-за пандемии, и продержаться в трудный период. Чтобы как минимум избежать бегства спонсоров, если не привлечь новых.

Проблема клуба не только в падении доходов, но и в огромном зарплатном фонде, который при позднем Бартомеу достиг 70% доходов. Недопустимая цифра, и тут как раз можно вспомнить про тяжёлый контракт Месси. Но в том и дело, что новый контракт будет уже другим. Об этом сказал сам Лапорта: «Мы сделали Лео предложение, исходя из наших возможностей. Безусловно, он заслуживает большего, но дело не в деньгах, а в проекте». А чтобы Месси было проще согласиться на другие деньги, клуб подписал его друга.

Логичное и недорогое решение. Да, неидеальное. Да, Лапорта шёл в президенты с совсем другими обещаниями. И вообще это противоречит тому, чего от него ждали. Но финансовая ситуация слишком угрожающая, чтобы отказываться от любых решений. В мае клуб взял у банка Goldman Sachs кредит на 500 млн, чтобы просто рассчитаться с краткосрочными долгами. Кажется, сейчас Лапорта делает не то, что хотел бы, а то, что вообще возможно сделать.