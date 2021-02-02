Скандалы, интриги и € 500 млн. «Барселона» живёт в эпохе Возрождения

Если бы Лукреция Борджиа, Екатерина Медичи и Катерина Сфорца соперничали за одного парня, интриг всё равно было бы меньше, чем в «Барселоне». Клуб едва справляется с грузом всевозможных настоящих проблем – но, как будто этого мало, постоянно возникают проблемы эфемерные. Безумные слухи, сплетни, а иногда и вполне реальные событие – но поданные в таком специфическом «всё пропало» контексте, как будто каждый день клуб гибнет как никогда раньше.



Сейчас рвануло в газете El Mundo. В большом материале появились все подробности действующего контракта Лео Месси. Оказывается, он огромен: 555 млн евро за четыре года, колоссальные бонусы, в том числе, не связанные со спортивными результатами. Газета, кстати, мадридская. Это важно, но об этом позже.

Почему на самом деле сенсации нет

555 млн евро за пять лет. Это, конечно, бомба. Но прежде, чем падать без сознания, давайте теперь отделим собственно новость от неновости. Во-первых, все немного увлеклись и пишут, что 555 млн – это только базовая зарплата. Это не так. В статье El Mundo чётко расписана структура дохода. Вот скриншот страницы.

555 млн – это все деньги, которые платит «Барселона» с учётом всех возможных бонусов, не которые из которых уже недостижимы. Разделить на четыре года (такова его длительность) – получается 138 млн в год. Опять же, с бонусами. А теперь внимание: разве кто-то ещё не знал, что Месси получает больше 100 млн в год? Это же не секрет. К примеру, данные о его зарплате есть в статье «Чемпионата» от апреля 2020 года, посвящённой сокращениям из-за коронавируса. Со ссылкой на Forbes в материале сказано, что Месси зарабатывает больше 120 млн евро в год, из которых 90 млн – это базовая зарплата в клубе, не считая бонусов.

Зарплата Месси уменьшилась с 866 до 260 тыс. евро в неделю. А что у других звёзд? Считаем, как кризис изменил зарплаты самых высокооплачиваемых игроков: Роналду, Погба, Неймара и других.

Это было год назад. Я, конечно, извиняюсь. Но в чём тогда вообще заключается новость? В чём сенсация? В том, что годовой доход умножили на четыре года контракта? Действительно, получилось в четыре раза больше. Сенсация готова. Мощный заголовок «Контракт Месси разрушает «Барселону» — это тоже исходный посыл оригинальной статьи.

Бомба, сенсация, шок. А новости нет. Пардон, на самом деле, новость действительно есть. Просто она заключается не в окладе. Особое внимание материал El Mundo уделил формированию бонусов. Большинство не связаны со спортивными результатами. Например, 115 млн за подписание контракта. Или 78 млн за лояльность. Огромные, бьющие в глаза суммы. Хотя опять же: в любом случае эффекта от общей суммы в полмиллиарда (в которую они включены) уже не перебить.



Можно ли было договориться с Месси на меньшие бонусы? И вообще на меньшие деньги. Лично я уверен, что да. «Барселона» договорилась плохо. Но это и неудивительно, ведь договаривался Жозеп Бартомеу. Человек, который потратил 400 млн евро на Гризманна, Дембеле и Коутиньо. Можно ли было платить Месси меньше? Да. Способен ли Бартомеу на хорошую сделку? Нет. Вот и ответ.



В свете этого контракта Месси тоже выглядит плохо – независимо от того, как именно распределены деньги, и было ли на самом деле известно о его зарплате раньше. Просто надо помнить, что любая зарплата – это всегда торг. А Месси всегда был в выигрышной позиции. На всякий случай напомню: цифра в 555 млн появилась только сейчас, в 2021 году. И она условна. В бухгалтерии её не существует. А существует сумма, которую нужно платить каждый год. И – ещё одна важная деталь – контракт составлен не сейчас. Вы помните, когда Месси продлил контракт?

Как оценивать контракт Месси

Месси продлил в конце 2017-го. Ему было 30 лет, он забивал пачками в чемпионате и Лиге чемпионов. И раздавал пачками. А в «Барселону» только пришёл Эрнесто Вальверде, внезапно заиграл Паулиньо, клуб выносил всех в Лиге чемпионов и чемпионате. Помните тот сезон? «Барселона» показывала выдающийся футбол, первое поражение потерпела в последнем туре и вылетела из Лиги чемпионов только потому, что была слишком убаюкана собственным превосходством над «Ромой».



Клуб процветал финансово, а его лучший игрок приносил трофеи. Контракт Месси был очень тяжёлым, но точно не разрушительным. Если бы он был разрушительным, вряд ли «Барселона» смогла бы себе позволить покупку одновременно Дембеле и Коутиньо за полгода до продления, а через полгода выхватить ненужного Малкома из самолёта в Рим ещё за 40 млн. Если бы контракт был разрушительным, «Барселона» не смогла бы летом 2019-го купить, кроме Гризманна, ещё и де Йонга за 80 млн, ну и по мелочи Фирпо за 18.



Контракт не разрушает «Барселону», разрушительными оказались все обстоятельства. Тяжёлые зарплаты сразу всех возрастных лидеров (не только Месси), огромные потери от коронавируса, провальные дорогие трансферы, спортивные неудачи – всё это наслоилось и привело к тому, что сейчас клуб в долгах на 1,2 млрд. Которые не факт что есть чем платить.



А теперь внимание.



Почему публикация в El Mundo появилась именно сейчас? Что такого случилось? Случилось то, что «Барселона» опубликовала финансовый отчёт за год.

«Барселона» погрязла в долгах! Грозит ли ей банкротство? Общий долг европейского топ-клуба превышает один миллиард евро!

Спекуляции на тему банкротства неизбежны. Кстати, если вдруг слухи окажутся больше, чем слухами, это грозит огромными неприятностями экс-президенту Бартомеу. Дело в том, что новое руководство может через суд потребовать от предыдущего покрытия убытков. И тут же внезапно появляется расследование El Mundo о том, что клуб разрушает именно контракт Месси. Какое совпадение.



Газета получила не просто цифры, а скриншоты документов. Большинство медиа сходится в том, что есть всего четыре копии контракта. Одна у Месси, одна у его адвокатов, одна у «Барселоны», одна у лиги. Кто мог слить? Лига, президент которой Хавьер Тебас тут же бросился на защиту Месси с заявлениями, что «винить в финансовом положении не пандемию, а лучшего игрока в мире – глупость». Может, собственный отец, которые выполняет функцию агента Месси? Или может быть «Барселона», которой сейчас руководит соратник Бартомеу Карлес Тускетс, ранее работавший в клубе казначеем и директором по финансовому развитию, а теперь исполняющий обязанности президента? Кстати, ему грозят те же последствия, что и Бартомеу, если будущее руководство пойдёт в суд. Кого бы вы выбрали?

«Барселона» избавилась от Бартомеу. Все счастливы. Что дальше? Ушёл так же, как управлял клубом.

«Барселона» уже сделал громкое заявление: клуб сообщил, что будет судится. Вернее, ну как – «судиться»… Вот, как выглядит цитата полностью: «Футбольный клуб «Барселона» отрицает любую ответственность за публикацию этого документа и предпримет все необходимые юридические шаги в ответ на любой ущерб, который может причинить публикация». Не подаст в суд за публикацию. А подаст в ответ на ущерб, который публикация может нанести. Очень обтекаемо. В общем, суда я бы не ждал. Да и вообще: какой тут суд? Газета получила информацию и опубликовала. Это уже случилось, для будущего клуба гораздо важнее, кто именно информацией поделился.

Главная проблема «Барселоны» — не деньги

Пора вернуться к тому, с чего я начал. Информацию слили в газету из Мадрида. Естественно, это не повод ставить её под сомнение. Речь о другом. Мадрид и Барселона – антагонисты, причём, не только в футболе. И если кто-то в «Реале» и в «Барсе» захочет в своих личных целях поделиться с журналистами информацией, каждом городе хватает собственных СМИ, чтобы сделать это без участия исторических противников. Например, с помощью Mundo Deportivo, издания, известного своей лояльностью к Жозепу Бартомеу.



Но информатор пошёл в Мадрид. Возможно, ради большего хайпа, возможно, по каким-то другим причинам (чтобы не обращаться к тем же журналистам, которым давал информацию раньше?) – неважно. Независимо от причин человек из высшего руководства каталонского клуба не стал обращаться к местным медиа. Взял в союзники исторических врагов.



Всё это – какая-то бесконечная мутная история интриг. Вообще, в последние пару лет «Барселона» превратилась в адское нагромождение интриг. Кстати, Бартомеу и фаворит предстоящих выборов Жоан Лапорта враждуют. А Тускетс отказался встречаться с Лапортой до выборов.



Интриги везде. Внутренняя жизнь «Барселоны» в эпоху Бартомеу так напоминает общественную жизнь в эпоху Ренессанса, что даже немного жутковато. Именно в этом главная проблема клуба сейчас. Не в деньгах. Деньги можно заработать, и «Барселона» — среди лучших в этом. А вот подковёрная борьба действительно разрушает. Вспомните расследование по делу I3 Ventures: клуб платил смм-агентству за травлю собственных игроков в соцсетях. Вспомните, как Бартомеу оставил Месси в клубе против его воли, воспользовавшись тем, что сезон закончился аномально поздно – и при этом отказывался встретиться лично. Как Луиса Суареса лишили прощального матча.



Не многовато ли интриг? Кстати, в качестве главного фото к материалу выбран портрет девушки кисти Бартоломео Венето. Портрет называется «Куртизанка», но все знали, что на самом деле на нём изображена Лукреция Борджиа.

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