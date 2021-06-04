Расплата за наивность. Печальная история Ташаева, чья карьера рухнула в пропасть

В четверг вечером стало известно, что «Спартак» расторг контракт с Ташаевым после нескольких лет взаимных мучений. А ведь каких-то три года назад его фигура была одной из самых интересных и обсуждаемых на футбольном рынке. Тогда ещё полузащитник «Динамо» провёл очень яркий и результативный сезон, заработал вызов в сборную накануне эпохального чемпионата мира – 2018 и прошёл с командой весь этап подготовки. А потом перешёл в «Спартак».

Трансфер тот получился резонансным: многие специалисты и эксперты спорили по поводу его целесообразности, главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов неоднократно через СМИ отговаривал футболиста от столь резкого шага, потом пошли судебные разбирательства из-за формы перехода (заявление по собственному желанию и 1,5 млн евро для бывшего клуба в качестве отступных), но дело было сделано.



Сейчас меньше всего хочется затрагивать этическую сторону трансфера, рассуждать про историческую вражду «Спартака» и «Динамо», вспоминать обильный гнев болельщиков бело-голубых – всё это в истории далеко не самое важное. Главное – сугубо спортивные моменты, которые не учлись игроком, его представителями и новым клубом при переходе.

Причина №1. Вероятно, Ташаев переоценил свои возможности при переходе – в «Спартаке» в 2018-м была дикая конкуренция на флангах

Ни в коем случае не собираюсь спорить с тем, что мы сейчас рассуждаем обо всём постфактум, то есть задним умом, имея на руках окончательный вердикт. Вердикт суров: трансфер Ташаева стал большим провалом как для клуба, так и самого футболиста. Но всё-таки важно ещё раз вспомнить все нюансы истории 2018 года и проговорить их.



Первое: Ташаев на тот момент ещё не был состоявшимся футболистом. Ему исполнилось 24, но он всего-навсего полгода как играл в приличный футбол. А до классного сезона-2017/2018 у него за спиной, например, значился очень скромный год в ФНЛ, где Александр набрал «1+5» и не всегда попадал при Юрии Калитвинцеве в стартовый состав.



«Спартак» же тогда искал усиление для Лиги чемпионов. На флангах и без того была мощная конкуренция – ещё не уехал Промес, использовался слева Ханни, мог быть задействован во фланговой зоне Луиз Адриано, рос и пользовался доверием Карреры Ломовицкий, а ещё в обойме находились Мельгарехо, Самедов, Педро Роша, Попов. То есть восемь человек на две позиции! Теперь вопрос: о чём думал Ташаев, когда соглашался перейти в «Спартак»? Был ли он уверен в том, что сильнее всех перечисленных выше и выиграет конкуренцию? И понимал ли он, насколько быстро можно растерять уверенность и сильные качества, если перестаёшь стабильно играть?



Зимой 2019-го, спустя полгода после трансфера, я задал Ташаеву этот вопрос в ходе интервью. Ответ Александра прозвучал смело: «Не в моём характере бояться чего-либо. Если есть желание и возможность – нужно пробовать. В тот момент меня воодушевлял новый вызов. Конкуренции я точно не опасался».

Кто-то сочтёт это смелостью и стремлением пробовать что-то новое, а кто-то – наивностью, нехваткой жизненного и спортивного опыта.

Причина №2. Ташаев рано ушёл от тренера, при котором показывал лучший футбол в карьере

Ещё раз: никогда до сезона-2017/2018 Ташаев не показывал цельного и результативного футбола. Были отрезки, когда он проигрывал конкуренцию даже Соснину. Главная причина последующего преображения: приход на должность главного тренера Дмитрия Хохлова, работавшего с Ташаевым ранее в молодёжном составе.



При Хохлове «Динамо» чаще играло в контратакующем ключе, крайние полузащитники получали большие пространства при переходах – и именно в таком стиле Ташаев, получивший вдобавок относительную свободу, прежде всего и был хорош. Но футболист даже не успел закрепить успех: едва успел выдать приличную весну, сразу же захотел уйти на повышение.



Хохлов отговаривал, много выступал в СМИ, вспоминал о судьбе Соловьёва (помните ведь такого игрока?), просил Ташаева остаться хотя бы на год. Безусловно, в этих советах чувствовалась личная заинтересованность (не хотелось терять эффективного футболиста), но и логика в них тоже прослеживалась. Ведь футболист уходил в клуб, где: а) будет намного мощнее конкуренция; б) потребуется умение её выдерживать и выигрывать; в) сам футболист при этом не закрепил уровень и не созрел окончательно.



И вновь приведём цитату Ташаева из 2019-го: «Конечно, меня угнетало происходящее. Когда я не играю, уже не могу радоваться чему-либо. Порой даже простым вещам. Понятно, что всегда нужно искать позитив, но для меня периоды без игровой практики – огромная проблема. Было очень-очень тяжело».



Лично я в этом ответе вижу в том числе проблему ментальности – игрок раскис сразу же, как столкнулся с трудностями. Не лучший склад характера для «Спартака».

Фото: «Чемпионат»

Причина №3. «Спартак» в 2018-м тоже поторопился. Ташаев не выглядел состоявшимся стабильным игроком

Насколько знаю, в 2018-м внутри «Спартака» не было однозначного мнения по поводу Ташаева. Главный тренер Каррера и его окружение желало заполучить футболиста. Внутри селекционного отдела оценки были более сдержанными.



Ташаев был хорошим игроком для быстрого футбола, он здорово применял дриблинг на пространстве – когда играл слева, смещался в середину под удар; когда справа – либо уходил под навесы и прострелы, либо резал угол и лез в штрафную. При этом у него никогда не было стабильных решений в завершающей стадии: качество удара при смещениях – так себе, подготовка позиции и оценка ситуации хромали. Общая точность навесов – в районе средней отметки. Тонких ключевых передач Александр выполнял мало. А в плотности и позиционных алгоритмах его эффективность снижалась.



Это был трансфер из категории «укрепление обоймы игроком с российским паспортом», но никак не из категории «прямое усиление состава». Для усиления требовался мощный скачок. А для скачка – постоянная игровая практика. «Спартак» её не предоставил и в какой-то момент, разочаровавшись, перестал возиться с игроком.

Причина №4. Ташаеву не повезло: вскоре после его трансфера «Спартак» посыпался с точки зрения футбола

Известный факт: гораздо проще заиграть в команде с чётким игровым рисунком, благоприятным для игроков группы атаки. Если утрировать, то ты выходишь, подставляешь ногу под прострел на пустые ворота – и тебе уже проще, потому что ты ловишь уверенность и чувствуешь свою значимость.



«Спартак» же в 2018-м превратился в клуб-кошмар. Вскоре после прихода Ташаева команда вылетела из Лиги чемпионов, а спустя пару месяцев из клуба вылетел Каррера. Методы Рианчо не давали никакого результата, красно-белые мучились в атаке на протяжении нескольких месяцев подряд (имею в виду как совместную работу с Каррерой, так и самостоятельные пару недель), а потом всё усугубилось внутриклубными войнами, протестами на трибунах и колоссальным давлением.



Не припомню ни одного футболиста, который в тех условиях вышел бы на новый уровень. Почти все – регрессировали, Ташаев тоже. Да и в дальнейшем при Кононове наблюдались бардак и тотальная деградация.

Фото: «Чемпионат»

Причина №5. Тяжёлая травма во время аренды в «Рубине» окончательно прибила Ташаева

В первой части сезона-2019/2020 Ташаев переехал в аренду в «Рубин». В Казани была слабая и разболтанная команда, которая в какой-то момент вообще перестала забивать, но по крайней мере футболист выходил на поле. Сейчас это кажется невероятным, но осенью 2019-го Ташаев выигрывал конкуренцию у Кварацхелии. Ещё раз: Ташаев выглядел сильнее Хвичи.



А потом всё рухнуло: Александр получил тяжёлую травму, не застал приход Слуцкого, досрочно вернулся в «Спартак», где долго восстанавливался. Лишь осенью 2020-го полузащитник начал выходить на поле в составе второй команды красно-белых. И смотреть на него было грустно – даже на фоне ФНЛ экс-кандидат в сборную России ничем не выделялся.

Что теперь?

Насколько знаю, зимой на Ташаева не было спроса внутри РПЛ – даже клубы-аутсайдеры не воспринимали игрока как усиление. Сегодня шансов остаться в элитном дивизионе чуть больше, хотя понятно, что речь вряд ли пойдёт о претендентах на еврокубки. Один из самых перспективных со стороны вариантов – переехать к Хохлову, возглавившему недавно «Ротор». Если возвращать былой уровень не там, то где ещё?



А для других футболистов история Ташаева может стать хорошим уроком. Мало просто хотеть попасть в топ-клуб. Важно ещё чётко понимать, даст ли тебе этот трансфер положительный импульс. Или он всё-таки несёт в себе сплошные риски и предвестия о конце красивой карьеры.