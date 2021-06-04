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Александр Ташаев расторг контракт со «Спартаком»: почему его уход из «Динамо» стал ошибкой

Расплата за наивность. Печальная история Ташаева, чья карьера рухнула в пропасть
Михаил Гончаров
Печальная история Ташаева
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В четверг вечером стало известно, что «Спартак» расторг контракт с Ташаевым после нескольких лет взаимных мучений. А ведь каких-то три года назад его фигура была одной из самых интересных и обсуждаемых на футбольном рынке. Тогда ещё полузащитник «Динамо» провёл очень яркий и результативный сезон, заработал вызов в сборную накануне эпохального чемпионата мира – 2018 и прошёл с командой весь этап подготовки. А потом перешёл в «Спартак».

Ташаев перешёл из «Динамо» в «Спартак». Что об этом нужно знать Ташаев перешёл из «Динамо» в «Спартак». Что об этом нужно знать

Трансфер тот получился резонансным: многие специалисты и эксперты спорили по поводу его целесообразности, главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов неоднократно через СМИ отговаривал футболиста от столь резкого шага, потом пошли судебные разбирательства из-за формы перехода (заявление по собственному желанию и 1,5 млн евро для бывшего клуба в качестве отступных), но дело было сделано.

Сейчас меньше всего хочется затрагивать этическую сторону трансфера, рассуждать про историческую вражду «Спартака» и «Динамо», вспоминать обильный гнев болельщиков бело-голубых – всё это в истории далеко не самое важное. Главное – сугубо спортивные моменты, которые не учлись игроком, его представителями и новым клубом при переходе.

Причина №1. Вероятно, Ташаев переоценил свои возможности при переходе – в «Спартаке» в 2018-м была дикая конкуренция на флангах

Ни в коем случае не собираюсь спорить с тем, что мы сейчас рассуждаем обо всём постфактум, то есть задним умом, имея на руках окончательный вердикт. Вердикт суров: трансфер Ташаева стал большим провалом как для клуба, так и самого футболиста. Но всё-таки важно ещё раз вспомнить все нюансы истории 2018 года и проговорить их.

Первое: Ташаев на тот момент ещё не был состоявшимся футболистом. Ему исполнилось 24, но он всего-навсего полгода как играл в приличный футбол. А до классного сезона-2017/2018 у него за спиной, например, значился очень скромный год в ФНЛ, где Александр набрал «1+5» и не всегда попадал при Юрии Калитвинцеве в стартовый состав.

«Спартак» же тогда искал усиление для Лиги чемпионов. На флангах и без того была мощная конкуренция – ещё не уехал Промес, использовался слева Ханни, мог быть задействован во фланговой зоне Луиз Адриано, рос и пользовался доверием Карреры Ломовицкий, а ещё в обойме находились Мельгарехо, Самедов, Педро Роша, Попов. То есть восемь человек на две позиции! Теперь вопрос: о чём думал Ташаев, когда соглашался перейти в «Спартак»? Был ли он уверен в том, что сильнее всех перечисленных выше и выиграет конкуренцию? И понимал ли он, насколько быстро можно растерять уверенность и сильные качества, если перестаёшь стабильно играть?

Зимой 2019-го, спустя полгода после трансфера, я задал Ташаеву этот вопрос в ходе интервью. Ответ Александра прозвучал смело: «Не в моём характере бояться чего-либо. Если есть желание и возможность – нужно пробовать. В тот момент меня воодушевлял новый вызов. Конкуренции я точно не опасался».

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Кто-то сочтёт это смелостью и стремлением пробовать что-то новое, а кто-то – наивностью, нехваткой жизненного и спортивного опыта.

Причина №2. Ташаев рано ушёл от тренера, при котором показывал лучший футбол в карьере

Ещё раз: никогда до сезона-2017/2018 Ташаев не показывал цельного и результативного футбола. Были отрезки, когда он проигрывал конкуренцию даже Соснину. Главная причина последующего преображения: приход на должность главного тренера Дмитрия Хохлова, работавшего с Ташаевым ранее в молодёжном составе.

При Хохлове «Динамо» чаще играло в контратакующем ключе, крайние полузащитники получали большие пространства при переходах – и именно в таком стиле Ташаев, получивший вдобавок относительную свободу, прежде всего и был хорош. Но футболист даже не успел закрепить успех: едва успел выдать приличную весну, сразу же захотел уйти на повышение.

Хохлов отговаривал, много выступал в СМИ, вспоминал о судьбе Соловьёва (помните ведь такого игрока?), просил Ташаева остаться хотя бы на год. Безусловно, в этих советах чувствовалась личная заинтересованность (не хотелось терять эффективного футболиста), но и логика в них тоже прослеживалась. Ведь футболист уходил в клуб, где: а) будет намного мощнее конкуренция; б) потребуется умение её выдерживать и выигрывать; в) сам футболист при этом не закрепил уровень и не созрел окончательно.

И вновь приведём цитату Ташаева из 2019-го: «Конечно, меня угнетало происходящее. Когда я не играю, уже не могу радоваться чему-либо. Порой даже простым вещам. Понятно, что всегда нужно искать позитив, но для меня периоды без игровой практики – огромная проблема. Было очень-очень тяжело».

Лично я в этом ответе вижу в том числе проблему ментальности – игрок раскис сразу же, как столкнулся с трудностями. Не лучший склад характера для «Спартака».

Фото: «Чемпионат»

Причина №3. «Спартак» в 2018-м тоже поторопился. Ташаев не выглядел состоявшимся стабильным игроком

Насколько знаю, в 2018-м внутри «Спартака» не было однозначного мнения по поводу Ташаева. Главный тренер Каррера и его окружение желало заполучить футболиста. Внутри селекционного отдела оценки были более сдержанными.

Ташаев был хорошим игроком для быстрого футбола, он здорово применял дриблинг на пространстве – когда играл слева, смещался в середину под удар; когда справа – либо уходил под навесы и прострелы, либо резал угол и лез в штрафную. При этом у него никогда не было стабильных решений в завершающей стадии: качество удара при смещениях – так себе, подготовка позиции и оценка ситуации хромали. Общая точность навесов – в районе средней отметки. Тонких ключевых передач Александр выполнял мало. А в плотности и позиционных алгоритмах его эффективность снижалась.

Это был трансфер из категории «укрепление обоймы игроком с российским паспортом», но никак не из категории «прямое усиление состава». Для усиления требовался мощный скачок. А для скачка – постоянная игровая практика. «Спартак» её не предоставил и в какой-то момент, разочаровавшись, перестал возиться с игроком.

Причина №4. Ташаеву не повезло: вскоре после его трансфера «Спартак» посыпался с точки зрения футбола

Известный факт: гораздо проще заиграть в команде с чётким игровым рисунком, благоприятным для игроков группы атаки. Если утрировать, то ты выходишь, подставляешь ногу под прострел на пустые ворота – и тебе уже проще, потому что ты ловишь уверенность и чувствуешь свою значимость.

«Спартак» же в 2018-м превратился в клуб-кошмар. Вскоре после прихода Ташаева команда вылетела из Лиги чемпионов, а спустя пару месяцев из клуба вылетел Каррера. Методы Рианчо не давали никакого результата, красно-белые мучились в атаке на протяжении нескольких месяцев подряд (имею в виду как совместную работу с Каррерой, так и самостоятельные пару недель), а потом всё усугубилось внутриклубными войнами, протестами на трибунах и колоссальным давлением.

Не припомню ни одного футболиста, который в тех условиях вышел бы на новый уровень. Почти все – регрессировали, Ташаев тоже. Да и в дальнейшем при Кононове наблюдались бардак и тотальная деградация.

Фото: «Чемпионат»

Причина №5. Тяжёлая травма во время аренды в «Рубине» окончательно прибила Ташаева

В первой части сезона-2019/2020 Ташаев переехал в аренду в «Рубин». В Казани была слабая и разболтанная команда, которая в какой-то момент вообще перестала забивать, но по крайней мере футболист выходил на поле. Сейчас это кажется невероятным, но осенью 2019-го Ташаев выигрывал конкуренцию у Кварацхелии. Ещё раз: Ташаев выглядел сильнее Хвичи.

А потом всё рухнуло: Александр получил тяжёлую травму, не застал приход Слуцкого, досрочно вернулся в «Спартак», где долго восстанавливался. Лишь осенью 2020-го полузащитник начал выходить на поле в составе второй команды красно-белых. И смотреть на него было грустно – даже на фоне ФНЛ экс-кандидат в сборную России ничем не выделялся.

«Спартак» заплатил 18 млн за игроков, но теперь они во второй команде. Как так получилось? «Спартак» заплатил 18 млн за игроков, но теперь они во второй команде. Как так получилось?

Что теперь?

Насколько знаю, зимой на Ташаева не было спроса внутри РПЛ – даже клубы-аутсайдеры не воспринимали игрока как усиление. Сегодня шансов остаться в элитном дивизионе чуть больше, хотя понятно, что речь вряд ли пойдёт о претендентах на еврокубки. Один из самых перспективных со стороны вариантов – переехать к Хохлову, возглавившему недавно «Ротор». Если возвращать былой уровень не там, то где ещё?

А для других футболистов история Ташаева может стать хорошим уроком. Мало просто хотеть попасть в топ-клуб. Важно ещё чётко понимать, даст ли тебе этот трансфер положительный импульс. Или он всё-таки несёт в себе сплошные риски и предвестия о конце красивой карьеры.

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