Здесь начнётся Евро. У самого старого стадиона турнира богатая и неоднозначная история

Олимпийский стадион Рима, где состоится матч-открытие Евро-2020, является частью монументального спортивного комплекса с богатейшей историей – Итальянского форума (Foro Italico), до окончания войны носившего название Форум Муссолини. Приказ о его возведении отдал лично Дуче в 20-х годах прошлого века – после того как Италия подала заявку на проведение летних Олимпийских Игр — 1940. Турнир в 1932 году отдали Токио (а в итоге и вовсе отменили из-за начала Второй мировой войны), но итальянцы спортивные сооружения всё же достроили. С тех пор там проходило немало международных соревнований, а стадион стал домашним для сборной Италии, «Лацио» и «Ромы».



Летние Олимпийские игры — 1960

ЧЕ по футболу — 1968

ЧЕ по лёгкой атлетике — 1974

ЧЕ по футболу — 1980

ЧЕ по водным видам спорта — 1983

ЧМ по лёгкой атлетике — 1987

ЧМ по футболу — 1990

ЧМ по водным видам спорта — 1994

ЧМ по водным видам спорта — 2009



Евро-2020

Турция — Италия

Италия — Швейцария

Италия — Уэльс

1/4 финала Открытый чемпионат Италии по теннису (с 1949 года)Летние Олимпийские игры — 1960ЧЕ по футболу — 1968ЧЕ по лёгкой атлетике — 1974ЧЕ по футболу — 1980ЧЕ по водным видам спорта — 1983ЧМ по лёгкой атлетике — 1987ЧМ по футболу — 1990ЧМ по водным видам спорта — 1994ЧМ по водным видам спорта — 2009Турция — ИталияИталия — ШвейцарияИталия — Уэльс1/4 финала

Комплекс расположился у самого высокого римского холма Монте-Марио по одну сторону и берега Тибра – по другую. На его территории компактно, почти бок о бок, умещаются теннисные площадки, два бассейна, легкоатлетический Мраморный и Олимпийский стадионы, окружённые розами, высокими пиниями и античными статуями, что идеально укладывается в образ Вечного Рима. Вообще архитектура времён итальянского фашизма вдохновлялась древнеримскими идеями – Муссолини очень трепетно относился к истории античных времён и даже хотел перестроить Рим так, чтобы приблизить его облик к периоду правления Октавиана Августа. Выходил, скорее, рационализм под флёром античности, в культурном и эстетическом планах очень далёкий от Империи Цезаря, но в случае с Форумом всё сложилось удачно. Концепция комплекса разрабатывалась под руководством Муссолини, и в ней он видел идеальную модель развития итальянской фашистской архитектуры.



Комплекс задумали в том числе и для пропаганды физической культуры, привлечения к спорту и воспитания «физического мужества» членов «Балиллы» – молодёжной организации, просуществовавшей в Риме с 1926 по 1937 год. На территории форума для них построили новое здание академии, где будущее поколение итальянских фашистов воспитывали «безупречными» – физически сильными и идеологически жёсткими. Сейчас там находится университет «Форо Италико» – единственное государственное учебное заведение, где можно получить высшее спортивное образование.

Разделяет корпусы Обелиск Муссолини – 17-метровая стела из дорогостоящего каррарского мрамора, воздвигнутая во славу итальянского диктатора в 1923 году. 300-тонный монолит транспортировали на бревенчатых катках, привлекая к этому быков, а после обрабатывали. На колонне так и осталась высеченная надпись «MVSSOLINI DVX», что значит «Муссолини вождь». Пару лет назад один из спикеров Палаты депутатов итальянского парламента предложил убрать с обелиска DVX, но итальянское общество идею не одобрило: мол, эта наша история, давайте ещё и Колизей закроем, потому что там римляне отдавали христиан на съедение львам. Для итальянцев эта стела не символ фашизма, а исторический памятник, который лишь символизирует один из этапов их истории.

В 2016 году под обелиском нашли пергамент с текстом на латинском языке, состоящим из 1200 слов. Учёные, переведя написанное, установили, что это был Кодекс Муссолини, адресованный не современникам, а потомкам. Интересен выбор «мёртвого языка»: учёные говорят, что Дуче выбрал его, чтобы подчеркнуть связь с Римской империей.



В первой части содержится общее описание идей фашизма и прихода к власти Дуче в тот момент, когда Италия находится в полной разрухе после Первой мировой войны. Спасти её, согласно посланию, может только Муссолини, потому что только он способен «возродить страну благодаря своей сверхчеловеческой интуиции». Сам он предстаёт в образе римского императора и спасителя итальянской нации.



Вторая часть послания рассказывает о Молодёжной фашистской организации (возле её штаба и воздвигли обелиск), а именно – о роде её занятий.



Третья часть посвящена непосредственно Форо Италико и самому обелиску.

От обелиска идёт прямая дорога к стадиону, украшенная мозаичными надписями вроде DVCE (Дуче) и DVCE ANOI (Наш Дуче) и сюжетами, в которых переплетаются античность, спорт и новейшая история Италии. Может показаться, что мозаика требует незамедлительного ремонта, но нет – её внешний вид соответствует уровню многих других достопримечательностей Рима.

Рядом с Олимпийским стадионом расположился Стадио де Марми, или же Мраморный стадион. По его периметру стоят 64 фигуры, выполненных в античном стиле и из того же мрамора, что и Обелиск Муссолини.

В 1930-х 60 из них привезли из разных итальянских провинций – каждая подарила римскому стадиону как минимум одну статую, изображающую представителя того или иного вида спорта (исключительно мужчин со всеми анатомическими подробностями).

Ещё четыре фигуры выполнены из чёрного мрамора и венчают специальный помост, на котором раньше располагались верховные правители Италии.

Фото: Ullstein Bild/Getty Images

Относиться к этому величию можно по-разному: рассмотреть в нём памятник фашизму или же деполитизированное, эстетическое напоминание о том периоде, который не сотрёшь со страниц истории. Можно задаться вопросом, почему, например, Франция переименовала все улицы, названные в честь нацистского лидера и главы коллаборационистского правительства Виши Маршалла Петена, Германия искоренила символику Третьего рейха, приняв закон против апологии нацизма в 1949 году, а Италия так и оставила многое из того, что создал Муссолини, нетронутым. И многое объясняющий ответ дала генеральный секретарь итальянского отделения организации по охране архитектурных памятников DOCOMOMO Розалия Витторини, отвечая, как итальянцы чувствуют себя у памятников диктатуры: «Почему вы считаете, что они вообще об этом задумываются?»



Данный материал носит историко-обозревательский характер и не ставит перед собой цель пропаганды нацизма.