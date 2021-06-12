«Это редчайший случай». Врач объяснил, почему жизнь Эриксена спасли на поле

Появляется всё больше информации о состоянии Кристиана Эриксена. Ранее футболист сборной Дании потерял сознание в матче чемпионата Европы против Финляндии.
О том, как врачи спасли жизнь Кристиана, «Чемпионату» рассказал бывший врач сборной России Юрий Васильков. «У Эриксена произошла остановка сердца, — прокомментировал этот страшный эпизод Васильков. — Но вы же сами видели: футболиста закрыли ширмой, дальше мы ничего не видели. Видимо, сейчас проводятся реанимационные мероприятия. Но остановка сердца — редкое явление. Сейчас оно почему-то стало появляться, но пока мы не знаем причин. Если человек умрёт — это ужасно».
Также Васильков отметил грамотную работу медицинского персонала. «Врачи делали непрямой массаж сердца. Самое главное, что они были оснащены дефибрилляторами — это редчайший случай. Давайте помолимся, чтобы всё обошлось».
По последним данным, состояние Кристиана Эриксена стабилизировано. Врачи более 10 минут оказывали помощь датчанину прямо на поле и всё-таки спасли ему жизнь. После этого Эриксена увезли на скорой в ближайший госпиталь. Итальянский журналист Фабрицио Романо заявил, что Кристиан находится в сознании.
Матч Дания — Финляндия перенесён на завтра, 13 июня. Игра возобновится в 12:00 по московскому времени.
- 12 июня 2021
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