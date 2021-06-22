Россия может вылететь с Евро второй раз за сутки? На Украине хотят отнять матчи у Питера

Споры и разногласия по поводу формы сборной Украины на Евро-2020 только недавно поутихли. Сборная России уже покинула турнир, соседи рискуют отправиться следом. Внезапно появился новый повод для обсуждения — в Украине попросили УЕФА забрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи Евро.

Что случилось?

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко обратился в УЕФА, попросив забрать у Санкт-Петербурга право проведения оставшихся матчей чемпионата Европы в связи с обострившейся коронавирусной ситуацией.



«Учитывая, что значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в России представляет угрозу жизням болельщиков и участников чемпионата Евро-2020 по футболу, просьба рассмотреть вопрос о переносе матчей из Санкт-Петербурга в другие города», — написал Гончаренко в «Фейсбуке», прикрепив фото направленного в УЕФА письма.

С 17 июня в городе введены новые ограничительные меры, а на «Газпром Арене» ещё должны состояться два матча Евро: Польша — Швеция и одна игра четвертьфинала.

Возможно ли такое?

В УЕФА отказались комментировать обращение депутата Верховной Рады, посоветовав обратиться к местным властям:



— Что касается текущей ситуации в Санкт-Петербурге, мы советуем вам обратиться к соответствующим местным или национальным властям. У нас нет никаких дополнительных комментариев.

Генеральный директор Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин усматривает в запросе украинского депутата обычный политический пиар:



— Мы не комментируем мнения политиков и общественных деятелей, относящиеся к организации Евро в России. У нас есть организатор — это УЕФА. Все аспекты организации обсуждаем только с ними. В очередной раз какие-то политики с непонятными убеждениями используют Евро для изъявления своих взглядов и политических платформ. Жалко на это смотреть.

«Это мелкие укусы, которые характеризуют нынешнюю украинскую власть»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков уверяет болельщиков, что такого точно не случится, советуя авторам подобных инициатив провериться у доктора:

— Глупее не придумаешь! Все мы прекрасно понимаем — никаких переносов не будет, ситуация под контролем. Все болельщики в Питере радуются жизни. Это мелкие укусы, которые характеризуют нынешнюю украинскую власть. Надо просто посмеяться и сказать, что нужно бы провериться у доктора на предмет психического состояния, и забыть про это. Просто злоба из-за того, что у нас всё хорошо получается. В Питере будет проведено семь игр, всё проходит на высочайшем уровне. Все счастливы и довольны.

Депутат Государственной Думы Светлана Журова хорошо знает автора данного обращения и даже не удивлена, что именно Гончаренко предложил попросил перенести матчи из Санкт-Петербурга:

— Всё просто — это Гончаренко. Слишком хорошо его знаю, ему лишь бы в России было плохо. Если власти Санкт-Петербурга сочтут необходимым провести консультации с УЕФА, то обязательно сделают это. Депутат Рады уж точно не должен призывать переносить матчи, если он не знает ситуации.

Я даже не удивлена, потому что Гончаренко всё время пиарится на России. Тем более сейчас идёт Парламентская ассамблея Совета Европы, и, если правильно понимаю, он там находится. Допускаю, что заявление сделано как раз в рамках работы в Парламентской ассамблее. У него есть международная площадка — он её использует.