Украина вышла из группы, а Россия — нет, хотя обе взяли по три очка. Как так получилось?

После сегодняшних матчей в группе Е сборная Украины получила место в плей-офф чемпионата Европы. При этом команда Андрея Шевченко набрала на Евро-2020 те же три очка, что и сборная России. Напоминаем, как получилось, что украинцы опередили команду Станислава Черчесова.

По большому счёту сборной России не повезло с результатами первого тура. Прежде всего в матче Дания — Финляндия. Хозяева нанесли 22 удара по воротам команды Суоми, а гости ответили всего лишь одним. Тем не менее этого единственного удара хватило финнам для минимальной победы — 1:0. Датчане, находившиеся в шоке после случившегося с Кристианом Эриксеном, не сумели перевернуть игру.

Кроме того, Россия слишком крупно проиграла Бельгии (0:3). Больше, чем украинцы Нидерландам (2:3). Во втором туре команды Черчесова и Шевченко выдали похожие результаты — переиграли с минимальным счётом соответственно Финляндию и Северную Македонию.

Тот факт, что в нашем квартете записной аутсайдер оказался не настолько слабым, как в украинском, предопределил ход событий на групповом этапе. Выиграй на старте датчане у финнов, перед последним туром, сложилась бы ситуация, при которой у Дании и России было бы по три очка. Сценарий матча в Копенгагене, скорее всего, оказался бы другим, поскольку соперников устраивала ничья. Более того, наши и при минимальном поражении могли бы выйти из группы с третьего места, набрав три очка, если бы не испортили себе разницу разгромом от Бельгии.

Такая история получилась у Украины. Проиграв в третьем туре группового этапа Австрии (0:1), команда Шевченко финишировала с тремя очками при разнице мячей «-1». Украинцам оставалось надеяться на то, что две из пяти сборных, финишировавших третьими, либо наберут меньше очков, либо будут иметь худшую разницу мячей.

Группа А, которая финишировала ещё до украинской, отпала сразу, так как там сборная Швейцарии взяла четыре очка. А вот с нашей группой В повезло: Финляндия стала третьей с тремя очками при разнице мячей «-2».

Потом сборная Украины ждала результатов заключительного тура в группе D. Её устраивала ничья во встрече Хорватия — Шотландия. Однако финалисты ЧМ-2018 победили.

Зато сегодня всё сложилось в пользу украинцев. Им требовалось, чтобы Швеция не уступила Польше (закончили 3:2) и кто-то победил в матче Словакия — Испания (выиграли испанцы — 5:0). В группе Е третье место заняли словаки, которые с разницей мячей «-5» оказались ниже украинцев в общем рейтинге.

В итоге сборная Украины, сыграв, по сути, так же, как и Россия (одна победа над более слабым соперником и два поражения), решила, в отличие от нашей команды, задачу попадания в плей-офф Евро.