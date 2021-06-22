«Позор! Стоит на паперти с протянутой рукой». На Украине жёстко раскритиковали сборную

Сборная Украины, как и России, проиграла заключительный матч группового этапа Евро-2020 (Австрии — 0:1), но финишировала в своём квартете на одну позицию выше. На данный момент украинцы третьи по очкам среди третьих мест и пока проходят в плей-офф. Тем не менее в соцсетях и СМИ на поражение земляков отреагировали крайне болезненно.

Что говорят футболисты?

Главный тренер сборной Украины на послематчевой конференции заявил, что команда оказалась плохо подготовленной физически: игроки не успели восстановиться между вторым и третьим турами.



«Это не тот уровень футбола, который мы хотим демонстрировать. Разочарование есть, с таким уровнем игры, как в первом тайме, – делать в плей-офф нечего», — самокритично заявил Андрей Шевченко.

Полузащитник Александр Зинченко тоже не скрывал своего разочарования.

«Даже не знаю, что сказать. Наша игра в первом тайме была неприемлемой», — признался Зинченко.

Как отреагировали болельщики?

Украинский портал «Футбол 24» опубликовал материал «Украина — Австрия: Шевченко загонял команду в угол — провал всех и каждого, но шансы на плей-офф Евро-2020 растут».



Болельщики в комментариях обвиняют в провале сборной не игроков, а главного тренера.

Barmalei: «Андрей опозорил Украину. Сейчас стоит на футбольной паперти с протянутой рукой в надежде, что кто-то подаст на 1/8 финала. Какой позор».

Sergiymaishhenko: «Полное неуважение к стране и болельщикам».



Victorkatishev: «Шевченко — не тот тренер, с которым Украина чего-то может добиться в футболе. Футболист хороший — не значит, что из него будет хороший тренер. Он не может подобрать надлежащий коллектив игроков, четко ставить им задачи и жестко добиваться их выполнения. А Шевченко — слабохарактерный и неавторитетный среди игроков человек. На них, этих богатеньких буратин, надо тренера типа Диего Симеоне или Антонио Конте. Иначе будем иметь редкие успехи и вечный стыд».



Alexalex12: «Интересно, сколько ещё матчей сборная Украины должна проиграть с позором, чтобы всем стало ясно, что Шева случайный пассажир среди тренеров. И винить нужно не игроков сборной, а систему, поставившую этого дилетанта на столь ответственную должность. Луческу выглядел бы гораздо достойнее и результативнее!»



Журналист Павел Булах в заметке для издания Footboom.сom написал:



«Игра заблудилась в подтрибунке бухарестского стадиона ещё четыре дня назад и до сих пор бродит по лабиринтам коридоров, слабо покрикивая в ожидании спасателей».

Читатели поддержали автора едкими высказываниями в адрес сборной.



Fantom: «Теперь уже думаю о том, что первый тайм с Македонией как раз был исключением, а не второй».



Shepard: «Повезло, что к нам Македония попала, а так были бы очередные нули».



Lion Killer: «Я сочувствую журналистам, которые должны были анализировать и писать обзор. Потому что здесь слова «ужас» хватит, чтобы описать всё, что происходило на поляне».