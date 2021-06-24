Главные разочарования группового этапа Евро. Тут только те, от кого реально ждали многого

Групповой этап Евро подошёл к концу, все участники 1/8 финала известны. Но не все на этой стадии оправдали высокие ожидания. Мы составили топ главных разочарований этапа. Игроков сборной России в список решили не включать – с ними и так всё понятно.
Гарри Кейн (Англия)
Форвард и капитан сборной Англии пока проваливает турнир. Он малозаметен в атаке, почти не имеет моментов, плохо открывается. За весь групповой этап у Кейна всего один удар в створ. И это в матчах с Хорватией, Чехией и Шотландией. Эксперты на английском ТВ и фанаты неистово критикуют своего капитана. Но, возможно, Гарри оставил свои голы на плей-офф. Они понадобятся уже в первом же матче. В соперниках у англичан — Германия.
Альваро Мората (Испания)
Ещё один форвард-разочарование. Мората за три матча успел стать человеком-мемом и объектом насмешек. Испанец не забил пенальти в ворота словаков, не реализовал несколько 100-процентных моментов в других матчах. Если Альваро срочно не поправит прицел, то испанцам придётся тяжело. Хорватия такого не простит.
Бруну Фернандеш (Португалия)
Фернандеш провёл сумасшедший сезон за «Манчестер Юнайтед». В Португалии надеялись, что на Евро он будет тащить команду наравне с Роналду. Но пока Бруну проваливает турнир по всем статьям. В матче с Францией он вообще остался на скамейке запасных. Фернандеш совершенно не обостряет, ошибается в простых ситуациях и растворяется на поле. Если он не хочет попасть в антитоп всего турнира, пора уже просыпаться. Фернандеш в своём лучшем состоянии точно пригодится португальцам в матче с Бельгией.
Александр Зинченко (Украина)
Главная звезда Украины на этом Евро тоже не блещет. Бросается в глаза, что Зинченко очень часто ошибается. К примеру, голландцы именно из-под него забили третий гол. Александр очень хочет себя проявить, постоянно пытается подсказывать партнёрам, но сам зачастую пасует только назад. А если обостряет, то ошибается в передачах. Надо исправляться.
Гжегож Крыховяк (Польша)
В отличие от всех перечисленных выше, у лидера «Локомотива» уже не будет шанса исправиться. Польша вылетела из турнира. И Крыховяк один из главных виновников этого. В первом матче против Словакии он глупо удалился при счёте 1:1, когда Польша перехватила инициативу. Именно этих очков полякам и не хватило для выхода из группы. В матче со Швецией Крыховяк тоже не показал ничего выдающегося.
Хакан Чалханоглу (Турция)
Главный игрок турецкой сборной провалился, как и вся команда. Турция – главная катастрофа этого Евро. Ноль очков, убогая игра и абсолютное отсутствие команды на поле. Чалханоглу как лидер Турции, безусловно, виноват в этом. Хакан провёл ужасный турнир — зато по ходу группового этапа подписал контракт с «Интером».
- 24 июня 2021
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