2085 дней Бензема не забивал за сборную. Его обвиняли в шантаже, а он — тренера в расизме

Свои первые голы на Евро один из лучших нападающих мира забил только в 33 года. Как так получилось?

2085 дней Карим Бензема не забивал за сборную Франции – с осени 2015 года, когда оформил дубль с Арменией. С тех пор нападающий в национальную команду не вызывался – из-за секс-скандала, который разразился спустя месяц после того матча.

В 2015-м Бензема попал под следствие: его обвиняли, что он помог шантажистам достать интимное видео Вальбуэна

В ноябре 2015 года Карима задержали по подозрению в шантаже Матье Вальбуэна интимным видео с участием его и молодой девушки. Вместе с ним полиция взяла под стражу троих мужчин, которые непосредственно вымогали деньги у футболиста; среди них оказался Аксель – человек, близко знакомый с футбольными агентами и вместе с сообщниками требовавший от Вальбуэна € 150 тысяч за видео. Бензема в этой истории оказался лишь связующим звеном между вымогателями и Вальбуэна: по версии следствия, с французом связались, чтобы он помог выбить из Матье деньги. Рассматривалось две версии: давление на полузащитника и уговоры всё же заплатить деньги шантажистам.

Ролик, как утверждали СМИ, мог скопировать один из знакомых Вальбуэна, который помогал ему с техническими вопросами. Впервые о краже стало известно ещё в мае, о чем полузащитнику сообщил Джибриль Сиссе – тот не видел видео, но что-то о нём слышал. Его тоже допрашивали, но быстро отпустили – полиция убедилась, что его слова были лишь дружеским предупреждением, а не шантажом.

Впервые Вальбуэна получил звонок от вымогателей 15 июня: ему предложили встретиться с «доверенными лицами» в Дубае. Полузащитник ни на какую встречу не согласился, а сразу же обратился в полицию: «Я не собирался ни о чем договариваться, потому что у меня есть свои принципы и ценности, не хочу, чтобы со мной игрались».

Полицейские посоветовали ему при следующем контакте с шантажистами дать им свою электронную почту и попросить прислать фрагмент видео. Но Вальбуэна ничего так и не получил – это заставило его сомневаться, что у преступников действительно есть ролик с его участием.

Перед октябрьскими сборами с командой Франции Вальбуэна встретился со следователями, чтобы узнать последние подробности его дела. Его предупредили, чтобы он был внимателен в сборной: возможно, кто-то из игроков спросит его о видео. Насколько сильным было удивление Матье, когда к нему в первый же день подошёл Бензема и предложил поговорить.

«Я тут же вспомнил слова полицейского и подумал: «Блин, серьёзно?!». Карим попросил меня встретиться с его другом, которого он представил как надежного человека, добавив, что тому можно доверять. Но скептически отнесся к этим словам – я не настолько глуп и знал, что Карим хотел, чтобы я заплатил за уничтожение видео. Но он настаивал. Нет, Бензема не вёл себя агрессивно, не говорил про деньги прямо, но я же не дурак. В конце он спросил: давать мой номер его «другу» или дать мне телефон этого «друга». Я отказался от обоих вариантов».

Позже в СМИ слили разговор Бензема с одним из шантажистов, по которому было понятно: он пытался убедить Вальбуэна «не дать шуму случиться», «подумать о семье» и заплатить шантажистам.

Фото: Alex Pantling/Getty Images

«В самом начале он сказал мне, что воспринял все, как шутку, – приводили слова Бензема L’equipe. – Я ему сказал, что готов помочь, дал слово, что нет больше ни одной копии этого видео. Мы разговаривали и разговаривали, после чего он спросил, видел ли я в видео его тату. «Там видно всё», – ответил я ему. Правда. Я серьёзно сказал ему, что смотрел это видео. Дальше ваш выход».

Бензема после шумихи в медиа позвонил Вальбуэна и попросил всё опровергнуть, но тот отказался.

Потом был суд, на котором Карим признал, что действительно имеет отношение к этой истории, в которую вмешался исключительно по просьбе друга детства. При этом участие в шантаже он опроверг: «Это всё большое, огромное недоразумение. Поймите, я хотел помочь Вальбуэна. Матьё – мой друг, партнёр по сборной Франции. Да, я был в курсе происходящего. Моей целью было поговорить с Вальбуэна, предупредить его об опасности, попробовать найти выход из ситуации. Я узнал о видео с его участием примерно за три недели до матча с Арменией. Я обедал в Мадриде вместе с Зенати. К нам подошёл человек, который дал мне подушку Louis Vuitton и заодно рассказал о ролике. Я его не слушал, потому что не привык общаться с незнакомцами. Однако этот человек стал рассказывать о видео интимного характера. Я перебил его и сказал: «Немедленно замолчи, я даже слышать об этом не хочу». Он не стал возражать, и мы молча продолжили трапезу».

Бензема грозило 5 лет тюрьмы и штраф в 75 млн евро.

Из-за скандала нападающего выкинули из сборной. Он обвинил Дешама в расизме

Дело получило такую огласку, что на Бензема ополчились даже французские политики: они утверждали, что такому человеку не место в сборной. И нападающий действительно пролетел мимо домашнего Евро – решение о его отстранении от национальной команды принимал лично президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре. Бензема молчать не стал: наехал на чиновника, что он лезет в тренерскую работу, а Дидье Дешама обвинил в том, что тот идёт на поводу у расистов. «Он поддался давлению со стороны расистской части Франции, – заявил футболист. – В спортивном плане я не понимаю этого решения. В юридическом – я не осужден, не признан виновным, нужно дождаться решения правосудия». А потом добавил, что Дешам, скорее всего, принимал это решение не самостоятельно.

Дешам ответил: сказал, что обвинять его в расизме – это пересекать грань, потому что подобные заявления влияют и на его семью. Тренер запомнил слова Бензема и каждый раз отвечал про нападающего одно: такое не забывается, потому что были затронуты и его близкие. Последний раз он повторил то же самое в январе этого года: «Это пятно. Даже если со временем это немного успокоится, я не смогу забыть. Это касается моего имени, моей семьи. Для меня это неприемлемо. Сказаны вещи, которые обязательно ведут к словесной или физической агрессии, а я страдаю от последствий. Мы не можем этого забыть. Я не могу забыть. Никогда не забуду».

Спустя полгода всё резко изменилось.

Бензема вернулся в сборную, но он до сих пор судится с Вальбуэна. Ему пока не удалось доказать свою непричастность к скандалу

18 мая был объявлен состав сборной Франции на Евро, в котором оказался и Бензема.

«Это решение пожило у меня в голове какое-то время, – объяснил Дешам на следующий день. – Мы с ним встретились, у нас был долгий разговор, потом я хорошенько подумал и принял решение. Я не разглашу детали нашей встречи. И не имеет значения, кто выступил ее инициатором. У меня есть ответственность – успех команды выше личных проблем. Повлияет ли приезд Карима на атмосферу в сборной? Мой ответ – в моём решении. Даже если бы я выбирал всего 23 человек в состав, Карим бы в него попал».

Дешам переступил через себя, приняв решение, не которого хотел, а которое был вынужден принять. Он сделал ставку на игрока, которого принципиально не замечал шесть лет, во благо команде – и не прогадал.

Сейчас Бензема забивает на Евро, но осенью ему предстоит очередной суд. Дело до сих пор не закрыто, потому что нападающий всё никак не докажет свою непричастность, а следствие – его вину.