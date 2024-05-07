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Хавбек ЦСКА Зделар: Саша Илич — легенда, лучший капитан в Сербии

Хавбек ЦСКА Зделар: Саша Илич — легенда, лучший капитан в Сербии
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Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар назвал главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород» Сашу Илича легендой сербского футбола.

«Саша Илич — легенда «Партизана». Это был капитан команды. Для меня это легенда. Самый лучший капитан в Сербии», — приводит слова Зделара ТАСС.

Напомним, сербский специалист, до этого возглавлявший греческий «Атромитос», стал первым иностранным тренером в истории «Пари Нижний Новгород». В качестве игрока Илич завоевал больше 20 трофеев. В качестве тренера он также работал с юниорской, молодёжной и основной сборной Сербии, сербскими «Чукаричками» и болгарским ЦСКА. После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и располагается на 11-й строчке.

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