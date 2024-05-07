Байрамян: как я могу ответить, уходит ли Песьяков, если он сам не говорит об этом?

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о ситуации вокруг голкипера жёлто-синих Сергея Песьякова.

«Даже если мы в команде как-то и обсуждали новость об уходе Песьякова, то как я могу ответить на этот вопрос, если Сергей Песьяков не отвечает?» — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее появилась информация, что Песьяков принял решение не продлевать истекающий этим летом контракт с «Ростовом». За жёлто-синих Сергей выступает с 2017 года. В текущем сезоне 35-летний вратарь провёл 24 матча за «Ростов» в чемпионате страны и два в Кубке страны. Ранее в своей профессиональной карьере Песьяков выступал за такие команды, как «Анжи», «Томь», «Спартак» и «Шинник». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Песьякова в € 600 тыс.