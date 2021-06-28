Уходя с поля, Криштиану пнул капитанскую повязку. Уже не впервые.

«Полное неуважение к своей стране». В Португалии возмущены жестом Роналду

Сборная Португалии вместе с Криштиану Роналду покинула Евро-2020 на стадии 1/8 финала. Команда Фернанду Сантуша так и не смогла взломать оборону Бельгии, потерпев минимальное поражение — 0:1.

Недовольство португальских болельщиков вызвал не только вылет их сборной с Евро-2020, но и пренебрежительный жест Роналду по окончании матча. После финального свистка Криштиану снял капитанскую повязку и швырнул её на газон, сев на корточки. А уже уходя с поля, пнул её ногой.

В конце марта этого года португалец уже проделал нечто подобное. В матче отборочного цикла ЧМ-2022 с Сербией (2:2) после его отменённого гола он выбросил повязку и ушёл с поля.

Реакция соцсетей на жест Роналду и вылет Португалии с Евро-2020

По итогам Евро Криштиану не смог обойти Али Даеи и побить мировой рекорд по голам за сборную. Португалец покидает турнир в статусе лучшего бомбардира, забив пять голов, три из которых с пенальти. Болельщики также вспомнили его жест на пресс-конференции с открытием колы, посвятив этому пост под названием «Самые яркие моменты Криштиану Роналду на Евро-2020».

Фанаты остались недовольны тем, что после матча Роналду пнул ногой капитанскую повязку. Они посчитали этот жест неуважительным.

«Криштиану Роналду не уважает повязку капитана сборной Португалии. Кажется, он всегда выбрасывает её, когда расстраивается».

«Роналду вновь бросил капитанскую повязку. Полное неуважение к своей стране».

Криша даже сравнили с капризным ребёнком.

«Роналду пнул капитанскую повязку, как капризный ребенок, не добившийся своего».

Некоторые поставили в пример Роналду других капитанов, таких как Пуйоль, Терри и Джеррард.

«Я считаю, что Роналду, без сомнения, лучший. Но бросать капитанскую повязку, когда проигрываешь? Я могу ошибаться, но не думаю, что когда-нибудь видел, чтобы Кин, Джеррард, Терри или Пуйоль делали это. Неприятно это видеть».

В комментариях под заметкой в португальском издании A Bola фанаты продолжили обвинять Роналду в неуважении.

Bemfica21: «После игры в Сербии этот парень для меня больше никогда не будет капитаном».

Benfic@: «Не уважает капитанскую повязку? Не аплодирует поддержке болельщиков вместе с остальной командой? В нашей сборной есть игроки с гораздо бóльшим характером, которые носят повязку, уважают футболку и ведут своих товарищей по команде».

Pantufo: «Злой и грустный? Он — озорной, звёздный, эгоистичный и считает себя «хозяином» сборной».

Maddog: «Эта подборка для Примадонны — всего лишь средство достичь цели, то есть побить свои рекорды. Потому что во время игры он вообще не играл. Это просто штрафные и пенальти...»

AGUIAdosCEUS: «Всем надоел Криштиану Роналду. Ни у кого больше нет сил мириться с этим. Мы проиграли, потому что Бельгии удалось стать «командой», а Португалия была лоскутным одеялом, у каждого из игроков было свое эго».