Когда-то Саутгейт на Евро был смелее всех — и пожалел. У него есть причины быть скучным

Англия забила в ворота Мануэля Нойера целых два гола: огромная щедрость от команды, у которой до этого было два мяча в трёх играх группового этапа. Англия настолько категорически и бескомпромиссно скучна, её собственные болельщики массово хейтят свою команду без оглядки на результат. Можно представить, что начнётся после поражения, если реакция на выход из группы была такой.

Хейтить Англию действительно просто. В плей-офф Гарет Саутгейт выпустил в старте пять защитников и двух опорников, при этом в запасе остались Маунт, Грилиш, Фоден, Санчо, Рашфорд – и это ещё не весь список.

Обладая самой многочисленной и самой вариативной группой атаки на турнире, тренер сознательно жертвует игрой собственной команды, чтобы разрушить игру соперника. Размен выглядит спорным: в случае поражения, даже случайного, неудачный результат спишут на стиль и трусость. Но и пожертвовав атакой, Саутгейт не всегда добивается полного контроля над игрой.



Например, в матче с Германией. Да, Англия выиграла 2:0, создав один момент после замены и перехода Стерлинга с левого на правый фланг, а другой – после потери Гнабри в центре поля. Но и Германия создала ровно те же два момента, и один – после ошибки. Просто Англия оба своих шанса реализовала, а Германия упустила оба выхода один на один.

Но даже критикуя Саутгейта за сверхосторожную тактику, нельзя забывать о том, что у него хватало причин для такого выбора. Возможно, он ошибочный – но точно объяснимый.



За три дня до старта Евро Саутгейт написал открытое письмо болельщикам. Оно называется «Дорогая Англия» и начинается со слов «это был крайне тяжёлый год». Он говорит об изоляции и потерях, вызванных эпидемией, об эмоциональной опустошённости и о том, как особенно важны эмоции, которые может подарить футбол, именно в такой момент. Также он защищает игроков и утверждает, что они осознают гордость и ответственность, представляя свою страну. И что он понимает, что судить команду будут по результату и что вся команда мечтает о результате, о победе на Евро.



Письмо в целом дипломатичное и конформистское, и я бы не упоминал его в этом тексте, если бы не фраза «нас будут судить по выигранным матчам», в ней важный посыл. Саутгейт точно верит, что его будут оценивать только по результату, и он знает, о чём говорит. У него с Евро личная история.

В 1996 году у Англии была олдскульная команда: атакующая, талантливая, с тренером-джентльменом Терри Венейблсом, который думал о духе и настрое больше, чем о тактике. Та Англия ни под кого не подстраивалась, играла с одним оборонительным полузащитником (Пол Инс), зато на поле одновременно помещались не только Алан Ширер и Тедди Шерингем, но и Пол Гаскойн, Дэвид Платт и великолепный тогда Стив Макманаман. Команда была точно не слабее Германии, будущего победителя турнира, но вылетела по пенальти.

Стив Макманаман, Пол Гаскойн, Штефан Ройтер, полуфинал Евро-1996 Фото: Mark Sandten/Bongarts/Getty Images

Решающий промах допустил Саутгейт, но дело даже не в этом, а в том, как именно всё произошло. Англичанам не приходило в голову, что пенальти можно тренировать. Или что можно определить резервный список пенальтистов. Когда вся первая пятёрка пробила и пришло время для ударов на вылет, первым пошёл бить не Инс, который за карьеру забил больше 20 голов, не атакующие игроки Макманаман или Андертон, а центральный защитник Саутгейт, для которого это был пятый официальный матч за сборную и который за всю предыдущую карьеру бил пенальти один раз – и не забил. Очевидный вопрос в этой ситуации: почему?



Или, вернее, так: какого чёрта? Какого чёрта пенальти без права на ошибку получил Саутгейт? Отвечает капитан той команды Тони Адамс: «Я бы и сейчас доверил ему тот удар. Когда кто-то достаточно смел, чтобы выступить вперёд и взять на себя ответственность, нужно давать дорогу. Гарет был невероятно уверен в себе, он был смел и хотел сделать это». Сам Саутгейт вспоминает тот момент немного по-другому: тренер спросил, готов ли он ударить, и он ответил, что готов, потому что не хотел никого подвести.



Не так важно, чья версия точнее – можно с уверенностью сказать, что в целом никто в команде не горел желанием подходить к точке. Тот же Адамс потом вспоминал, как игроки переговаривались между собой: «Чёрт, серия не должна была так затянуться, что нам теперь делать?». Так что не исключено, что пошёл бить не самый уверенный в себе, а просто самый ответственный.

Гарет Саутгейт после незабитого пенальти в ворота сборной Германии Фото: Bongarts/Getty Images

Лидер группы «Оазис» Лиам Галлахер был одним из немногих, кто тогда поддержал Саутгейта, и он тоже намекнул на ответственность, пусть и в своеобразном стиле: «Не парься, просто забей. У тебя хотя бы были яйца подойти к грёбаному мячу и ударить, когда остальные уроды притворялись, что их там нет».



Тот удар определил его карьеру. Позднее Саутгейт говорил: «Я играл в футбол 20 лет, но для всех остался парнем, который не забил тот самый пенальти. Было очень трудно, потому что я всех подвёл. Даже моя мама как-то спросила: «Милый, а почему ты просто не ударил на силу?» — Я был подавлен, ответственность давила очень сильно». Трудно отделаться от мысли, что Саутгейт-тренер пытается извлечь максимальный урок из того опыта – возможно, он даже старается слишком сильно.



Естественно, в его сборной тренируют серию пенальти. Причём не просто отрабатывают удары – нет, его штаб перед каждым матчем разбирает, как бьют пенальти все соперники. И оказалось (сюрприз!), что если не полагаться на удачу, а отрабатывать навык и готовиться, то результат лучше. На чемпионате мира в России англичане прошли Колумбию по пенальти – это была их первая выигранная серия в истории.

Игроки сборной Англии поздравляют Джордана Пикфорда после победы в серии пенальти Фото: Clive Rose/Getty Images

Возможно, уверенность в серии пенальти даёт преимущество при закрытой игре. Счёт 0-0, моментов нет, но англичан это вполне устраивает, потому что они знают, что в готовы к серии пенальти – и их соперники знают об этом тоже. Возможно, это притянуто за уши, но с Германией они действительно играли так, как будто счёт 0-0 выводил их дальше.

А ещё возможно, что тот удар повлиял на отношение Саутгейта к смелости как таковой. Стиль игры забудут, как была забыта игра англичан в 96-м, а результат останется навсегда. К чему проявлять смелость, если можно идти дальше за счёт осторожности? У Англии настолько классный состав, что это даёт преимущество при закрытой игре: Саутгейт не без оснований может рассчитывать на то, что его игроки накажут за малейшую ошибку и реализуют даже не самый опасный момент просто за счёт индивидуального мастерства. Результат тот же, что и у Испании, которая создаёт момент за моментом, но упускает и жалуется на невезение – а переживаний меньше.



Это работает до первой ошибки. И вообще, не факт, что жертвовать такой атакой, какая сейчас сидит в запасе у Англии, ради чего угодно – это хорошее решение. Но повторю то, что написал в начале статьи: даже если это ошибка, у Саутгейта хватает причин поступать именно так. Он на личном опыте узнал, что иногда лучше тихо отсидеться, чем проявить смелость и стать антигероем для всей страны. Иронично, что теперь, когда он стал тренером, именно за трусость его будут упрекать больше всего в случае поражения.



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