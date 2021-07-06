«Судья был напуган». В Испании не забыли скандальный матч с Италией на ЧМ-1994

Первый полуфинал Евро-2020 Испания – Италия – это не просто яркая вывеска. У тренера «красной фурии» Луиса Энрике личные счёты с «адзурра». В Испании до сих пор вспоминают один из самых скандальных эпизодов в истории взаимоотношений двух сборных, случившийся 27 лет назад.

1994 год. США. Чемпионат мира. Испания встречается с Италией в четвертьфинале. Перед стартом турнира итальянцы считались фаворитами, но команда не убедила своей игрой на групповом этапе, а в 1/8 финала со скрипом прошла Нигерию. Испанцы, хоть и котировались значительно ниже, свои игры провели весьма убедительно. В 1/4 финала ожидалась рубка.

Солнечный день в штате Массачусетс. Заполненный стадион «Фоксборо» наблюдает неплохой по качеству и темпу игры первый тайм. Равная борьба с поочерёдными атаками от ворот до ворот убаюкивает публику, как вдруг дальний удар Дино Баджо на 26-й минуте заставляет количество децибелов в чаше арены превысить норму. Гол Италии практически не влияет на сценарий матча, команды продолжают играть в том же ключе, и тайм постепенно подходит к концу.

Во второй сорокапятиминутке Италия предсказуемо садится ниже. Испанцы выглядят очень уверенно и наконец ловят противника на контрвыпаде (первый раз за тайм, когда «адзурра» чуть выдвинулись вперёд). Раскатистая атака заканчивается передачей низом с фланга на Отеро, который по мячу не попадает. Забивает же Каминеро, получивший мяч после отскока от ноги сокомандника – 1:1.

Второй не самый логичный гол в матче всё же несколько влияет на характер игры. Воодушевлённые испанцы продолжают наступление. Соперник не может ничего им противопоставить в атаке и терпеливо обороняется. Обороняется до 88-й минуты, пока им не удаётся своя убийственная контратака. Гол снова забивает Баджо, только на этот раз Роберто. Тысячи итальянцев на трибунах ликуют.

Испании ничего не остаётся, кроме как остервенело лезть на штурм ворот противника. На 90-й минуте Массаро упускает шанс, выйдя один на один с вратарём, а спустя три минуты происходит тот самый скандальный эпизод. В штрафную итальянцев влетает Луис Энрике (к тому времени ещё игрок «Реала» — до громкого трансфера в «Барсу» остаётся два года) – и получает локтем по носу от защитника Мауро Тассотти.

Мауро Тассотти Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Гримаса отчаяния и боли на окровавленном лице Энрике стала одной из самых драматичных картинок того чемпионата мира. И только на венгерского рефери Шандора Пуля она не произвела впечатления. Несмотря на всю очевидность нарушения, он не решился наказать Италию одиннадцатиметровым. И тем самым спровоцировал грандиозный скандал.

Тяжесть нарушения Тассотти подтвердил диагноз испанского хавбека – перелом носа. Постфактум защитнику впаяли за это 8 матчей дисквалификации, и более он за Италию не играл, но Испании от этого легче не стало.

«Здесь живёт 50 тысяч итальянских иммигрантов, и судья был напуган, — негодовал после игры тренер Испании Хавьер Клементе. — Для Италии это домашняя игра. Он был близко и всё видел!»

Более четверти века прошло с тех пор, но испанцы до сих пор терпеть не могут Тассотти, а газеты не упускают шанса подогреть волну ненависти к соперникам перед каждой новой игрой. К противостоянию команд в 1998 году газета Marca поместила окровавленного Энрике на обложку, предупредив соперника в заголовке: «Мы всё помним».

Лишь спустя много лет Энрике и Тассотти публично уладили конфликт, пожав руки перед одним из матчей Серии А, но воспоминания о 1994-м будут преследовать Луиса всю жизнь. Лучшее, что он может сделать сегодня – это направить негативные эмоции в позитивное русло и красиво отомстить давним обидчикам. Новая серия классического противостояния Италия – Испания – уже сегодня.