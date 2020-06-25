Как сейчас выглядят звёзды «Барселоны» 1990-х. Фото с разницей в 25-30 лет

В 90-х эти мастера составляли костяк «Барселоны», приносили клубу трофеи, а болельщикам – радость. Все они остались в футболе – правда, уже в разных ролях. Мы заинтересовались, как изменились звёзды сине-гранатовых конца прошлого века и что в их жизни происходит сейчас. Рассказываем и показываем.

Андони Субисаррета, 58 лет

Фото: Getty Images

Субисаррета перебрался в «Барселону» после пяти лет в Бильбао. За сине-гранатовых знаменитый вратарь провёл 385 матчей (159 – на ноль). Суби является рекордсменом Примеры по количеству сыгранных матчей (622). По окончании игровой карьеры тренерской деятельности он предпочёл менеджерскую – занимал должность спортивного директора в «Атлетике», «Барселоне», «Марселе». После отставки из французского клуба весной 2020 года пребывает в творческом отпуске.

Рональд Куман, 57 лет

Фото: Getty Images

Куман пришёл на «Камп Ноу» в 1989 году. В 254 матчах за «Барселону» рыжеволосый защитник с пушечным ударом забил 83 гола, включая знаменитый мяч со штрафного в финальной игре Кубка чемпионов против «Сампдории». В Каталонии Куман стал четырёхкратным чемпионом Испании, трёхкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Кубка страны, а также Кубка чемпионов и Суперкубка УЕФА. С февраля 2018 года он возглавляет сборную Нидерландов.

Хосеп Гвардиола, 49 лет

Фото: Getty Images

С 1990-го по 2001 год Гвардиола выступал за каталонцев. В родном клубе он провёл большую часть игровой карьеры. 378 матчей, 11 голов, 37 голевых передач, 16 трофеев — показатели Гвардиолы-игрока в «Барселоне» вызывают уважение, не говоря уже про тренерские достижения. C июля 2016 года Пеп трудится в «Манчестер Сити», в котором у него 75 процентов побед.

Как родилась главная команда последних 10 лет — «Барселона» Гвардиолы Почему Гвардиола избавился от Роналдиньо, что изменил в тактике и почему так долго выигрывал.

Хосе Мария Бакеро, 57 лет

Фото: Getty Images

Бакеро перешёл в «Барселону» после восьми лет в «Реал Сосьедаде» и в первом же сезоне на новом месте стал обладателем Кубка кубков УЕФА. За девять лет в «Барселоне» Хосе Мария дослужился до капитана, забил 94 гола в 339 встречах и выиграл 14 трофеев, включая кубок Лиги чемпионов. Сейчас Бакеро возглавляет молодёжный департамент «Барселоны». В начале июня комментатор Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил, что испанец в скором времени станет техническим директором «Локомотива».

Луис Энрике, 50 лет

Фото: Getty Images

Энрике стал игроком каталонского клуба в 1996 году. Настороженность «инчас» в отношении экс-игрока «Реала» быстро сменилось искренней симпатией. Лучо быстро стал одним из любимцев каталонской публики, а впоследствии и капитаном команды. За сине-гранатовых Энрике провёл 300 матчей и забил 108 голов. Луис выиграл все турниры в Испании, а также Суперкубок УЕФА. Тренером Луис преуспел в «Барсе» ещё больше – 9 трофеев! Сейчас Энрике возглавляет национальную команду Испании.

Переход Фигу из «Барселоны» в «Реал» потряс футбол. Луиш сменил клуб не только из-за денег Самый скандальный трансфер десятилетия.

Луиш Фигу, 47 лет

Фото: Getty Images/instagram.com/luis__figo

Фигу — один из немногих смельчаков, поигравших за главных антагонистов испанского футбола – «Барселону» и «Реал» Мадрид. За каталонскую команду португалец провёл 248 матчей, забил 45 голов и отдал 51 голевую передачу. По два раза Фигу праздновал в Каталонии выигрыш Примеры и Кубка Испании, брал Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. Сейчас Луиш занимает должность советника в аппарате УЕФА.

Микаэль Лаудруп, 56 лет

Фото: Getty Images

Лаудруп пришёл в «Барселону» в 1989 году. Датскому полузащитнику удалось заменить ушедшего Гари Линекера и стать одним из главных заводил в группе атаки. За пять сезонов в каталонском клубе Микаэль сыграл 215 матчей и забил 48 мячей, став четырёхкратным чемпионом Ла Лиги (ещё один титул Лаудруп добавил в «Реале»). В 2000 году датчанин начал тренерскую карьеру. В 2018 году Лаудруп возглавлял катарский «Аль-Райян», а сейчас находится без клуба.

Ривалдо, 48 лет

Фото: Getty Imagesinstagram.com/rivaldo

На протяжении пятилетки Ривалдо выступал за каталонскую команду. Статистика говорит сама за себя: 235 матчей, 130 голов. Бразилец входит в топ-5 лучших бомбардиров за всю историю клуба. Вместе с «Барселоной» Ривалдо выиграл два чемпионата Испании, Кубок страны и Суперкубок УЕФА. Сейчас чемпион мира-2002 проживает во Флориде. Недавно Ривалдо получил тренерскую лицензию и вроде бы может возглавить сборную Мальдив.

Ромарио, 54 года

Фото: Getty Images/instagram.com/romariofaria

Бразильский форвард отыграл за «Барселону» всего два, но классных сезона. В сине-гранатовой футболке Ромарио провёл 65 матчей и забил 39 голов. За эти два года бразилец стал двукратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны. Сейчас Ромарио работает в клубе «Америка» из Рио-де-Жанейро на должности спортивного директора.

Христо Стоичков, 54 года

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Стоичков провёл в «Барселоне» в общей сложности семь сезонов. Итог: 294 матча, 114 голов, 14 трофеев, 1 «Золотой мяч». На данный момент Христо занимается двумя своими академиями, а также работает футбольным экспертом на испанском ТВ.

Стоичков: Моуринью был скромным парнем — не то что ван Гал В гостях у «Чемпионата» побывал обладатель «Золотого мяча» и «Золотой бутсы» ЧМ, великий бунтарь и артист мирового футбола Христо Стоичков.

Роналдо, 43 года

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Карьера Зубастика в «Барселоне» была недолгой, но очень яркой. Роналдо принял участие в 49 матчах, в которых забил 47 голов и отдал 12 голевых передач. Показатели — фантастические. По итогам 1996 года бразилец был признан лучшим футболистом планеты по версии ФИФА, а в 1997 году помог клубу выиграть Кубок Испании и Кубок обладателей кубков. В этом же году Роналдо удостоился «Золотой бутсы», наколотив 34 мяча в 37 играх. Не менее для Роналдо оказался второй приезд в Испанию – в Мадрид из Милана: те же три трофея, включая недостающее золото Примеры. Сейчас двукратный обладатель «Золотого мяча» управляет «Вальядолидом» в качестве президента и владельца клуба.