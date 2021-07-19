Алексей Березуцкий – главный тренер ЦСКА. Пытаемся понять логику клуба

Так странно слышать, что Алексей Березуцкий, который не пришёл на прощальную для него встречу с болельщиками летом 2018-го, официально стал главным тренером ЦСКА. За обоих тогда выступал брат Василий: забрал медали, поблагодарил болельщиков. Где был Алексей и почему не пришёл на собственные проводы – никто не объяснил.

Три года назад это казалось событием в армейском духе: «Это ЦСКА, встречи с болельщиками у них всегда странные, зато семейность и традиции никто не отменял». Братьев и Игнашевича проводили перфомансом, на табло показали ностальгические видео, отсутствие Алексея будто и не заметили – он всегда был тише Василия вне поля и реже попадал в последние годы в состав. Почти не говорил о будущем и ни разу не связывал его с большим ЦСКА.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Вернёмся в наше время и удивимся: ЦСКА пару месяцев потренировал Олич (первый в истории человек, кто и играл, и тренировал). А помощники главного тренера разошлись странными путями. Василий Березуцкий, который «прибалдел» от назначения Олича, вместе с Гончаренко уехал в «Краснодар». Зато к сезону команду готовил Алексей – хотя чуть не ушёл из клуба зимой и, по информации «Чемпионата», изначально не хотел быть главным.

Нас ждёт очередной эксперимент от ЦСКА, в котором сложно найти логику.

1. Алексей никогда никого не тренировал. Его карьера – это даже не подготовка сборной Хорватии на крупных турнирах, а год в «Витессе» со Слуцким и полгода на тренерской скамейке ЦСКА. Опыт точно такой же, как у Василия. То есть никакой.

Фото: pfc-cska.com

2. Смущает даже не отсутствие опыта (хотя примеры Пирло и Гари Невилла подчёркивают его необходимость), а то, что ЦСКА чётко следует своему хаотичному пути: избавляться от преданных клубу сотрудников (Овчинников, Онопко, В. Березуцкий), ставить на важный пост неопытного своего бывшего игрока и как бы жить прошлым. Отдавая команду то одному, то другому игроку из золотого состава Кубка УЕФА 2005 года. Внешне похоже на игру в солдатики – вот и пугает.

3. Возможно, мы многого не знаем об Алексее. Он не ведёт соцсетей, не ходит на подкасты, о нём и его семье неизвестно ничего (в отличие от Василия). Поэтому болельщиков и игроков может ждать приятный сюрприз: тренер Алексей может стать батей для игроков и другом для фанатов, удивить тактически или как-то ещё. Для этого необязательно раскрываться и ходить каждый месяц на интервью, как Слуцкий. Березуцкий-младший – другой. И это не значит, что он хуже.

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Будет здорово, если у Алексея получится. Балансировать между командой и руководством. Вернуть ЦСКА мощь и сделать так, чтобы о клубе говорили только через футбольные результаты.

Фото: pfc-cska.com

Алексей, удачи!

Но, ЦСКА, ты очень волнуешь своим поведением.