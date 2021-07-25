Судя по всему, хорват действительно близок к уходу из ЦСКА.

Влашич даже не разминался перед игрой и только формально был в запасе. Что это значит?

Возможный уход Влашича – главная трансферная сага летнего окна. Сообщалось, что хорват ведёт переговоры с «Миланом»: итальянцы намерены арендовать игрока с правом выкупа, но ЦСКА такой вариант не устраивает, так как москвичи хотят продать полузащитника на постоянной основе. Сумма отступных в контракте футболиста для европейских клубов составляет € 35 млн.

И хоть сам Влашич отрицает факт переговоров с «Миланом», хорватские коллеги сообщают подробности возможного перехода. Журналист газеты Sportske заявил, что Влашич уже сообщил руководству армейцев о своём желании сменить команду. При этом за пару дней до матча с «Уфой» зарубежные коллеги дали инсайд: руководство ЦСКА не рассчитывает на Николу в первом туре. И, если он всё же не попадёт в стартовый состав, это явный сигнал к скорому отъезду футболиста.

Фото: РИА Новости

Наконец настал день матча. ЦСКА традиционно объявил стартовый состав за 1,5 часа до матча и … Влашич оказался в запасе. Мало того, футболист не участвовал в разминке команды перед игрой. Хорват устроился на трибуне рядом с травмированными Магнуссоном и Сигурдссоном.

ЦСКА в первом матче под руководством Алексея Березуцкого обыграл «Уфу», а Влашич на поле так и не вышел. Интересный факт: Никола впервые за три года провёл всю игру в запасе ЦСКА.

На послематчевой пресс-конференции Березуцкий объяснил, почему Влашич остался в запасе во встрече с «Уфой».



«Вчера на тренировке Влашич получил лёгкое повреждение. Думаю, Никола будет полностью готов к следующей игре», – сказал тренер.

Фото: pfc-cska.com

Но будет ли следующая игра? Если верить итальянской прессе, уже в понедельник состоится очередной раунд переговоров касательно перехода полузащитника ЦСКА в «Милан».



Болельщикам армейцев сейчас будет больно… Есть вероятность, при которой Влашич останется в России, при этом сменит Москву на Санкт-Петербург. Разговоры о заинтересованности «Зенита» ходят давно и не утихают.

Конечно, на данный момент переезд в Европу для Влашича является приоритетной целью, но и от предложения санкт-петербуржцев сыграть в Лиге чемпионов он вряд ли откажется. Сам Березуцкий говорил, что хорват стоит немаленьких денег. Но деньги у «Зенита» точно есть. А у «Милана»?