Лидер ЦСКА станет одноклубником Головина? К Влашичу проявляют интерес во Франции

В России полузащитники не пересеклись, но могут сделать это в «Монако».

Никола Влашич — без преувеличения хедлайнер нынешнего трансферного окна в России. Лидер ЦСКА давно доказал, что готов играть на более высоком уровне, но всё равно оставался в РПЛ. В сезоне-2020/21 Никола стал лучшим бомбардиром (11 мячей) и ассистентом (5 голевых передач) ЦСКА. Этим летом 23-летний полузащитник здорово выступил на Евро-2020, и интерес к нему стал максимально предметным.

В июле, после вылета Хорватии с чемпионата Европы, появился главный претендент на Влашича — «Милан». В отличие от других клубов, россонери сразу перешли к делу и связались с ЦСКА. Проблемы возникли быстро: армейцы настаивали на полноценном трансфере и хотели больше денег (35 млн евро), а «Милан» был готов арендовать Николу с правом последующего выкупа за меньшую сумму.



Дальше начались классические «качели»: Влашич подписывался на «Милан» в «Инстаграме» и оставлял загадочные посты, клубы то стояли на своём и ставили трансфер под угрозу срыва, то, вроде, соглашались на условия друг друга. Сам Никола то опровергал информацию о переходе, то, по сообщениям СМИ, просил ЦСКА отпустить его. И вот новый сюжет.

У «Милана» конкурент?

Итальянский журналист Руди Галетти поделился неожиданным инсайдом: в борьбу за Влашича включился «Монако». Причём монегаски сделали это максимально решительно — ЦСКА получил от них предложение в 30 млн евро. Это больше, чем готов заплатить «Милан», даже с учётом платной аренды. Если информация верна, то россонери нужно срочно делать более выгодное предложение. Аукцион по Влашичу вряд ли начнётся, поскольку ЦСКА выдвинул понятные требования, но пока «Милан» далёк от победы. А вот «Монако» близок.

Любопытная деталь: видеть Влашича в «Монако» хочет лично главный тренер команды Нико Ковач. Специалист — соотечественник Николы, наверняка наблюдал за ним на Евро и мог проконсультироваться со штабом сборной.

Для «Монако» потенциальная покупка Влашича — настоящее дежавю. Три года назад, летом 2018-го, монегаски купили у ЦСКА Александра Головина. Хавбек впечатлил всех на домашнем чемпионате мира, за ним охотились «Ювентус» и «Челси», но наиболее конкретным оказался именно «Монако». Причём заплатили за Александра столько же, сколько сейчас предлагают за Влашича — 30 млн евро.

Связка Головина и Влашича — сладкий сон болельщиков ЦСКА, который может стать реальностью для фанатов «Монако». Быстро действовать нужно не только монегаскам и «Милану», но и армейцам. До старта нового сезона РПЛ остаются считаные дни, а перестраиваться на игру без Влашича будет нелегко.