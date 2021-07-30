Дзюба, Жиго и другие футболисты РПЛ с истекающими через год контрактами

Раньше практика не торопиться с переподписанием новых контрактов не была так популярна, как сейчас. Возможно, дело в непонятном лимите на следующий сезон или каких-то иных причинах, но можно утверждать, что топ-клубы не стремятся заключать новые соглашения с лидерами, которые истекают летом 2022 года. Значит, эти футболисты уже через полгода имеют официальное право провести переговоры и заранее подписать соглашение с другой командой. Рассказываем о главных игроках РПЛ, имеющих возможность уйти свободными агентами.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Ярослав Ракицкий, Магомед Оздоев, Сердар Азмун и, возможно, Артём Дзюба

У «Зенита» самая неоднозначная ситуация среди всех российских клубов. Через год без контракта могут остаться почти все русскоязычные лидеры команды. Единственный футболист, за кого болельщики могут не беспокоиться – Кержаков. Вряд ли вратарь соберётся куда-то из родного Петербурга. При взаимном желании сторон он наверняка переподпишет контракт ещё на сезон, как сделал этим летом. С остальными сложнее – Ракицкий в интервью «Чемпионату» заявил, что клуб не предложил ему новый контракт, а шанс вернуться к разговору зимой не так велик. Оздоева вовсю отправляют в «Динамо», а «Зенит» пока также не выразил желание обновлять договор. Азмун может уйти уже сейчас. Интересна ситуация и с Дзюбой. Через год у него должна активироваться опция о продлении контракта ещё на один год. Но при каких условиях – неизвестно.

«Спартак»: Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Зелимхан Бакаев

Красно-белые пытаются всех успокоить. С тем же Джикией вроде бы всё уже на финишной прямой, и, скорее всего, стороны договорятся о продолжении сотрудничества. Жиго тоже предложен новый трёхлетний контракт, но француз не спешит его подписывать. Существует теория, что он ждёт российский паспорт, и тогда сможет запросить большую зарплату. Интересна ситуация с Кутеповым – 28-летний защитник мало играет в последних сезонах, а о продлении договора речи пока не идёт. Возможно, пора сменить обстановку? Бакаев, вероятно, останется, и его уход в «Динамо» не состоится.

«Локомотив»: Маринато Гильерме, Мацей Рыбус, Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов

У «Локо» вопросов сильно больше, чем ответов. По информации «Чемпионата», руководство устроит распродажу, избавившись от дорогих активов. В их число входят Крыховяк и Смолов – два футболиста с большой зарплатой, которые через год могут уйти бесплатно. О новых соглашениях, предложенных им, до этого не сообщалось. Гильерме, скорее всего, останется, даже если не первым номером. По Рыбусу традиционно решат ближе к концу сезона. Он несколько раз мог уйти из «Локо», но постоянно оставался.

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Хёрдур Магнуссон, Ильзат Ахметов

Главная интрига – останется ли Акинфеев в футболе или завершит карьеру. Если продолжит выступления, ЦСКА наверняка предложит ему новый контракт. По Магнуссону тоже всё просто: клуб готов к продлению, и вроде бы этот вопрос вскоре закроют. А вот по Ахметову подозрительная тишина: ни игрок, ни клуб не высказываются о совместном будущем. Возможно, Ильзат начнёт следующий сезон в другом месте?

«Краснодар»: Сергей Петров, Юрий Газинский, Реми Кабелла, Виктор Классон, Магомед-Шапи Сулейманов

У «Краснодара» достаточно игроков без очевидного будущего. Среди них есть и опытные россияне. 31-летний Петров ещё недавно вызывался в сборную России, но пока не знает, останется ли в клубе. За «Краснодар» он выступает с 2013 года, так что будет странно, если руководство отпустит классного защитника с российским паспортом. По Юрию Газинскому – аналогичная ситуация, ещё 2-3 года он наверняка отыграет, даже если с ним решат расстаться. А вот молодой Сулейманов в сложной ситуации: многие его ровесники уже покинули «Краснодар», а клуб, по неофициальной информации, готов отпустить футболиста уже этим летом. По легионерам ситуация непростая: Классон отказывается подписывать новый контракт, а Кабелла, вероятно, не хочет в следующем сезоне видеть сам клуб.

Сослан Джанаев («Сочи»), Сергей Песьяков, Павел Мамаев (оба – «Ростов»), Антон Шунин, Роман Евгеньев (оба – «Динамо»)

По Джанаеву самая простая ситуация – «Сочи» намерен сохранить лидера, игрок тоже не против. Но официального объявления о продлении ещё не было. Может, что-то изменилось? Странно, если «Ростов» отпустит основного вратаря Песьякова, учитывая, как сложно в последние годы найти классного голкипера с российским паспортом. Будущее Павла Мамаева тоже кажется очевидным. Он мало играет у Карпина и, возможно, уйдёт уже этим летом. В «Динамо» тоже провисают два игрока, которых вы хорошо знаете. Шунин вряд ли уйдёт, он – олицетворение динамовских традиций, так что за верность наверняка получит продление на год или два. По Евгеньеву тоже всё очевидно: переговоры о новом соглашении идут, но пока нет объявления. И если очень много миллионов не предложит условный «Зенит», игрок наверняка останется.