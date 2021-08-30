Месси дебютировал за «ПСЖ». Как это было

Три недели назад Лионель Месси принял самое трудное решение в карьере – попрощался с «Барселоной», в которой провёл всю свою футбольную жизнь, и подписал контракт с «ПСЖ». С того дня Париж (да чего уж там – весь мир!) с нетерпением ждал дебюта аргентинца за команду Маурисио Почеттино. Однако 34-летнему форварду, не имевшему нормальной предсезонной подготовки, потребовалось около 20 дней, чтобы набрать форму и заслужить включение в заявку «ПСЖ».

Есть некий символизм в том, что Месси дебютировал в Лиге 1 в матче с «Реймсом». Встретились две легенды: великий аргентинец приехал в гости к когда-то великому клубу. Уместно напомнить, что в первые годы существования Кубка европейских чемпионов «Реймс» дважды доходил до финала, где уступал «Реалу» (3:4 в 1956-м и 0:2 в 1959-м). Пусть сегодня эта команда далека от «ПСЖ», а нынешний сезон начала с трёх ничьих подряд, историю не вычеркнешь. 55 лет назад «Реймсу» в решающем матче КЧ забил символ аргентинского и испанского футбола Альфредо Ди Стефано, а теперь это мог сделать символ футбола аргентинского и каталонского.

Для начала Месси занял место на скамейке запасных. До его выхода на поле тоже было на кого посмотреть. Впервые в этом сезоне в заявку «ПСЖ» попал не только Лео, но и его друзья – Неймар (в основу) и экс-зенитовец Леандро Паредес (в запас). На фоне слухов о трансфере в «Реал» сыграл и Килиан Мбаппе.

Именно Мбаппе забил единственный гол в первом тайме. Париж владел большим территориальным преимуществом, контролируя мяч 65% времени, однако стартовые минуты 10-15 получились непростыми для гостей. Хозяева на эмоциях попытались поддавить фаворита, в их составе особенно выделялся 23-летний атакующий полузащитник Илан Кеббаль – умный, техничный игрок. Зато «ПСЖ» забил первым же ударом в створ: Мбаппе пробил головой примерно с линии вратарской после подачи Анхеля Ди Марии с правого фланга.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

К перерыву счёт по ударам был 9:2 в пользу команды Почеттино, но в створ «ПСЖ» попал лишь дважды («Реймс» вообще ни разу). Динамичной игре недоставало красоты.

На 52-й минуте случилась неожиданность – «Реймс» забил. Защитники «ПСЖ» прозевали кросс с правого фланга, удар головой и добивание мяча, отражённого голкипером Кейлором Навасом перед собой. Кстати, со скамейки за всем этим наблюдал новый вратарь команды Почеттино, герой Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма. Но парижанам повезло: после долгого изучения видео гол отменили из-за маленького офсайда. Как только тренер «ПСЖ» почувствовал перемену в игре, отправил разминаться Месси. Лео двигался и прыгал вдоль бровки под аплодисменты местной публики, кому-то даже рукой помахал с улыбкой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Когда Месси готовился к выходу на поле, Париж забил второй гол. Гости блестяще вышли в контратаку за счёт длинной передачи на правый фланг на свободного Ашрафа Хакими. Марокканец прострелил – Мбаппе оформил дубль. И этот гол проверяли на офсайд. Тут нарушения не было.

Лео заменил Неймара. Бразилец пока явно не в форме, мало чем запомнился в Реймсе. За 64 минуты ни разу не пробил по воротам, не совершил ни одной обводки и сделал только две ключевые передачи.

Аргентинец расположился на позиции под нападающим Мбаппе. Сперва привыкал к полю и новым партнёрам в игре, в основном подыгрывал накоротке. Без мяча, естественно, совершал не так много рывков, хотя запомнился его отбор, после которого Лео создал момент для Килиана. Пожалуй, Мбаппе зря решил вернуть мяч Месси в этом эпизоде – получилась неточная передача. Лучше бы француз бил по воротам.

Потом новичок Парижа поучаствовал в нескольких комбинациях на чужой половине поля. Тем не менее в этот вечер болельщики, заполнившие трибуны стадиона «Огюст Делоне II», не дождались от Месси волшебства и голов. Лео тоже ещё нужно улучшать форму. Статистика аргентинца: 26 касаний мяча, ноль ударов, 21 передача с 95% точности и три заработанных фола (соперники жёстко его встречали). Экс-форвард «Барселоны» просто помог «ПСЖ» спокойно довести дело до победы. Для начала и этого достаточно.

У команды Почеттино четыре победы в четырёх турах Лиги 1 и единоличное лидерство. В следующем туре «ПСЖ» примет «Клермон». Возможно, дебют перед своей публикой будет у Месси более ярким.