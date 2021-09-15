Позор не смыт. «Спартак» снова проиграл «Легии», пропустив на последних секундах

Предыдущий матч «Спартака» в РПЛ, выигранный у «Химок» со счётом 3:1, подарил лёгкую надежду, что красно-белые потихоньку выздоравливают. Это была очень важная победа накануне старта в Лиге Европы – пусть говорить об окончательном преображении не приходилось, но мы хотя бы увидели, как команда Витории выходит из пике, показывает эпизодичные симпатичные комбинации и получает дозу уверенности. Неслучайно португальский тренер на пресс-конференции во вторник выглядел самоуверенным и где-то даже дерзил журналистам.

Леонид Федун перед игрой был лаконичным: он требовал смыть позор 2011 года (когда «Спартак» вылетел от «Легии», пропустив в компенсированное время). Но команда его ослушалась.

Планы Витории нарушились уже в середине первого тайма: Зобнин получил травму

Если с «Химками» «Спартак» сыграл по схеме 3-4-1-2 с Промесом на позиции «десятки», то с «Легией» выстроился по 3-4-3. Промес начал левее, Ларссон – правее, а Понсе – в середине. Соболев остался в запасе, и это событие многих удивило. Хотя бы потому, что фактурный форвард пропускает следующий тур РПЛ (дерби с ЦСКА) и можно было бы всецело использовать его энергию и силы в среду. «Легия» выстроилась в одной из двух своих базовых схем – 3-5-2.



«Спартак» попытался начать агрессивно – располагался тройкой форвардов в передней линии прессинга, пробовал накрывать соперника, но дивидендов из этого в дебюте не извлёк. «Легия» стартовала острее, едва не забила на первой же минуте, трижды вошла в штрафную красно-белых. «Спартак» ответил на 5-й минуте, зато дуплетом: Понсе обязан был забивать после прострела Промеса из левого полуфланга, но не попал толком по мячу; а потом Джикия предпринял неожиданный рейд к чужим воротам, отыгрался с Понсе, ворвался в штрафную – и замедлил с ударом.



Постепенно территориальное преимущество «Спартака» укреплялось. Стало заметно, что красно-белые всё-таки превосходят соперника в стремлении контролировать мяч. Жаль, что моментов при этом возникало не так много. До середины первого тайма вспоминается разве что отличное забегание Умярова через правый полуфланг и зрячий прострел на дальнюю штангу – Промес проскочил траекторию передачи и поэтому не смог вогнать его в сетку.



В середине тайма случилось событие, которое, казалось, может напрочь нарушить планы Витории. Зобнин получил мышечную травму и не смог продолжить игру. Выпускать вместо него пришлось Хендрикса, который, как известно, обладает совсем другими качествами и неспособен дать такой же объём интенсивной беговой работы. Витории даже пришлось корректировать схему на 3-4-1-2: Промес переместился на позицию «десятки», начал опускаться для приёма мяча в глубину и садился в оборону третьим в среднюю линию.

Ключевая проблема «Спартака» — плохая реализация полумоментов. А ещё — слабая скамейка

Как ни странно, хуже с появлением Хендрикса не стало. А возможно, с комбинационной точки зрения «Спартак» даже прибавил – голландец адекватно работал с мячом, редко его терял, отдал до перерыва два классных паса за спины и помогал красно-белым постоянно находиться в фазе владения.

«Спартак» создал более чем достаточно хотя бы для одного гола – не явных шансов, но половинчатых. В первом тайме были выход Ларссона на ворота под углом, супершанс Мозеса после приёма диагонали (не попал внешней стороной стопы в «девятку») и удар Жиго после углового; во втором – множество запоротых подходов от Промеса и Ларссона, крестовина после удара головой того же Жиго. А суммарно «Спартак» насобирал 23 удара (12 – из пределов штрафной) против семи у соперника. Только все нападающие дружно сыграли плохо: Понсе выполнил огромный объём, но ушёл с поля с нулевым КПД, Ларссон провёл свои минуты вообще безобразно, Промес тоже не сверкнул.



А ещё гигантской проблемой «Спартака» стала длина скамейки. В момент, когда пришло время выпускать свежих футболистов, у «Спартака» появился на поле Ломовицкий. Который, вероятно, стал вообще худшим в матче: потерял почти все мячи, дважды обрезал команду на своей половине, позволил себя обыграть один в один перед ударом Эмрели в штангу.



Вот и получилось, что «Спартак» сначала не смог трансформировать длительный отрезок преимущества в забитый мяч, а потом, когда наступила концовка и команды провели взаимные замены, давление красно-белых ослабло. «Легия» начала огрызаться контратаками. Одна из них стала победной: Рассказов выключился на правом фланге и не побежал назад, прошёл прострел, а всё тот же Ломовицкий упустил на дальней штанге Кастрати.



0:1. «Спартак» снова проигрывает «Легии» домашний матч, пропустив на последних минутах. Немного странное поражение, но классическое как для красно-белых, так и в целом для российских клубов в Европе.