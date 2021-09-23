В ЦСКА дебютировал 17-летний вратарь. Тороп начал почти как Акинфеев

В матче Кубка России ЦСКА сыграл в гостях с ижевским «Зенитом». Хозяева попали в групповой этап после победы над миасским «Торпедо» со счётом 2:1, а вот в ФНЛ-2 стартовали крайне неудачно, не набрав ни одного очка в девяти турах. Москвичам команда из Ижевска уступила прогнозируемо крупно — 0:4.

Алексей Березуцкий решил провести ротацию состава, дав шанс дебютировать в основе четырём воспитанникам ЦСКА, одним из которых стал 17-летний вратарь Владислав Тороп. Именно он заменил в этой игре Игоря Акинфеева.

Тороп уже достаточно давно в основе ЦСКА, несмотря на возраст. Впервые голкипер попал в заявку красно-синих в 15 лет — на сезон-2019/2020. В феврале 2020 года Владислав дебютировал за ЦСКА на зимних сборах в Испании в матче с «Ориуэлой» (2:0), получив тогда приз лучшего игрока.

«Игра была простой. Надо было просто максимально хорошо выполнить свою работу. Одноклубники и Сергей Иванович (Овчинников) поддержали меня перед матчем. Волнения вообще не было. С командой я тренируюсь полгода, уже смог адаптироваться, подсказывать партнёрам стало полегче. Сухой матч — это очень важно. Вселяет дополнительную уверенность. Думаю, с каждым матчем буду играть увереннее. Не ожидал, что получу приз, вручаемый лучшему игроку, но было очень приятно. Спасибо тем, кто подарил», — признавался Тороп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Уже спустя полгода армейцы подписали с молодым вратарём новый контракт. По итогам прошлого сезона Тороп вместе с молодёжной командой ЦСКА стал чемпионом, а теперь дебютировал за родной клуб в официальной игре.

В матче с «Зенитом» у Владислава не было много работы, но он уверенно смотрелся на выходах, а также не боялся покидать пределы штрафной, выполняя роль последнего защитника.

Тороп отыграл спокойно и хладнокровно, напоминая чем-то молодого Акинфеева. Кстати, с ним Владислав находится в прекрасных отношениях, а сам Игорь любит подшучивать над юным голкипером.

«У нас каждый день по две тренировки, даже если у полевых ничего вечером нет, — рассказывал в интервью Тороп. — Но нормально, я уже привык, проблем нет. По родным скучаю, конечно, мы созваниваемся».

«Он-то скучает, родители не скучают. Они его выгнали, и слава богу, одной миской меньше будет», — смеялся, комментируя слова юного коллеги, Акинфеев.

Стоит напомнить, что легенда ЦСКА тоже стартовал в первой команде в юном возрасте — в марте 2003 года, когда ему вообще было 16 лет. Схожесть дебютов усиливает ноль пропущенных мячей обоими новичками (правда, Игорь против «Зенита» в Кубке РФПЛ сыграл только тайм). А самым юным вратарём в истории российского футбола до сих пор остаётся Сергей Ревякин, который провёл свой первый матч за ЦСКА в 16 лет и 239 дней.

Помимо Торопа, в Ижевске дебютировали ещё три воспитанника армейцев:

Эдуард Багринцев, 18 лет

Багринцев играет на позиции правого вингера, но иногда может сыграть на левом фланге или оттянутого нападающего. В текущем сезоне молодёжного первенства Эдуард собрал впечатляющую статистику. В восьми матчах он забил три гола и отдал две голевых передачи, при этом заработав ещё и две жёлтые карточки. В игре с «Зенитом» Багринцев провёл на поле 65 минут, уступив место Чалову.

Дмитрий Каптилович, 18 лет

Каптилович играет на позиции центрального защитника. В августе прошлого года Дмитрий стал регулярно выступать за молодёжную команду ЦСКА, а сейчас является её капитаном. По итогам молодёжного первенства России сезона-2020/2021 Transfermarkt внёс его в список 23 лучших игроков. В текущем сезоне Каптилович провёл семь матчей за молодёжку ЦСКА, забил один гол и получил три жёлтые карточки. Во встрече с «Зенитом» Дмитрий занял привычную для себя позицию центрального защитника и сыграл довольно уверенно, а под конец матча отдал ещё и голевую передачу на Антона Заболотного.

Руслан Дауров, 19 лет

В октябре 2019 года Дауров перешёл в молодёжку ЦСКА из владикавказского «Спартака». В столице Северной Осетии он начинал играть в той же академии, что и Хетаг Хосонов и Алан Дзагоев. Обычно Дауров действует на позиции правого полузащитника, но в игре с «Зенитом» Березуцкий задействовал его на левом фланге. 19-летний футболист старался обострять и идти в обыгрыш со смещением в центр, но ничем примечательным не запомнился. В текущем сезоне молодёжного первенства Руслан провёл семь матчей за ЦСКА, забил один гол и получил аж пять жёлтых карточек.