В соцсетях много хороших шуток и мемов, посвящённых сенсационной победе команды Вернидуба.

«Шериф» – Чак Норрис. Реакция на историческую победу чемпиона Молдавии над «Реалом»

Молдавский «Шериф» сенсационно переиграл мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», добившись исторической победы со счётом 2:1. В концовке матча команда Юрия Вернидуба забила потрясающий гол усилиями экс-игрока «Тамбова» Себастьяна Тиля. Неожиданный успех «Шерифа» обсуждают во всём мире – в «Твиттере» множество публикаций на эту тему. Мы собрали лучшие шутки и мемы из соцсетей.

«Шериф» уже сравнивают с героем Роберта Дауни-младшего Тони Старком из трилогии «Железный человек».

А ещё пользователи вспоминают шерифа Вуди из «Истории игрушек».

Не обошлось, конечно же, и без Чака Норриса: шерифа Дэна Стивенса в фильме «Безмолвный гнев».

На Украине тоже в восторге от работы своего соотечественника Вернидуба и уже ждут, что он нанесёт поражение ещё одному гранду – миланскому «Интеру».

А здесь шериф из мультфильма запряг Азара, Модрича, Каземиро и Куртуа. Так и было на «Сантьяго Бернабеу»!

Сериал «Симпсоны» в любых историях актуален.

Вратарь «Шерифа» Георгиос Атанасиадис был настоящим героем матча.

С такими крутыми парнями «Реалу» в Лиге чемпионов лучше не встречаться.