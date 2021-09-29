«Шериф» – Чак Норрис. Реакция на историческую победу чемпиона Молдавии над «Реалом»

Молдавский «Шериф» сенсационно переиграл мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», добившись исторической победы со счётом 2:1. В концовке матча команда Юрия Вернидуба забила потрясающий гол усилиями экс-игрока «Тамбова» Себастьяна Тиля. Неожиданный успех «Шерифа» обсуждают во всём мире – в «Твиттере» множество публикаций на эту тему. Мы собрали лучшие шутки и мемы из соцсетей.
«Шериф» уже сравнивают с героем Роберта Дауни-младшего Тони Старком из трилогии «Железный человек».
А ещё пользователи вспоминают шерифа Вуди из «Истории игрушек».
Не обошлось, конечно же, и без Чака Норриса: шерифа Дэна Стивенса в фильме «Безмолвный гнев».
На Украине тоже в восторге от работы своего соотечественника Вернидуба и уже ждут, что он нанесёт поражение ещё одному гранду – миланскому «Интеру».
А здесь шериф из мультфильма запряг Азара, Модрича, Каземиро и Куртуа. Так и было на «Сантьяго Бернабеу»!
Сериал «Симпсоны» в любых историях актуален.
Вратарь «Шерифа» Георгиос Атанасиадис был настоящим героем матча.
С такими крутыми парнями «Реалу» в Лиге чемпионов лучше не встречаться.
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