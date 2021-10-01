Выбираем лучший гол сентября в Примере. Есть пять претендентов

По результативности в Испании сейчас нет равных мадридскому «Реалу». За один только сентябрь банда Анчелотти забила 13 голов – и ни одна команда не смогла забить больше, даже если считать всю дистанцию чемпионата. Любопытно, что на втором месте по количеству забитых идёт новичок лиги. «Райо Вальекано» повезло с подписанием Фалькао: даже выходя на замены, колумбиец успевает забивать.
Мы посмотрели все голы сентября и выбрали из них лучшие. Среди их авторов нет представителей суперклубов – и это лишний раз подтверждает, что матчи середняков и аутсайдеров в Испании зачастую зрелищнее, чем игры с участием «Барсы», «Атлетико» или «Реала». Филигранный штрафной, разрезающие дальние передачи и великолепные озарения игроков – в нашей подборке.
Иньиго Перес. «Мальорка» — «Осасуна», 7-й тур
Месси уже во Франции, но классно исполнить штрафной в Ла Лиге есть кому и без него. Иньиго Перес играл за «Мальорку», проиграл там конкуренцию – и на выходных забил бывшему клубу идеальным ударом в ближнюю девятку.
Родри Санчес, «Гранада» — «Бетис», 4-й тур
Мануэль Пеллегрини уже в «Бетисе», и одно это мотивирует включать матчи второй команды Севильи. Чилиец может быть наивен при построении обороны, но он разрешает игрокам творить, брать игру на себя. В игре с «Гранадой» ему за это воздалось: оба гола сделали футболисты на озарениях.
Первый тайм почти закончился нулевой ничьей, но Родри Санчес великолепным обводящим ударом застал врасплох вратаря.
Серхио Каналес, «Гранада» — «Бетис», 4-й тур
А уже в концовке второго тайма победный положил Каналес. Из-за травм он не смог себя проявить в «Реале», потом проиграл конкуренцию в «Валенсии», потом стал запасным в «Реале Сосьедад». Игру с «Гранадой» талантливейший полузащитник также начинал в запасе, но после выхода на замену принёс победу в одно лицо. Серхио принял мяч в окружении трёх защитников, на рывке ушёл от них – и попал точно в дальний угол.
Микель Оярсабаль, «Реал Сосьедад» — «Эльче», 7-й тур
Когда Игор Зубелдия принял пас от вратаря, он находился в метре от своей штрафной. Когда он отдал передачу на Оярсабаля, то находился на своей половине поля. Это не помешало ему отрезать всю оборону «Эльче» и организовать партнёру идеальный голевой момент: у Микеля было время и обработать мяч, и обыграть вратаря, и забить в пустые ворота.
Радамель Фалькао, «Райо Вальекано» — «Хетафе», 5-й тур
Чтобы принести пользу «Райо Вальекано», Фалькао не потребовалось много времени: за 97 минут в красно-белой форме он оформил уже три гола. Особенно красивым вышел мяч в ворота «Хетафе», пусть бóльшая часть заслуги – на отдавшем разрезающий голевой пас Пате Сиссе.
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