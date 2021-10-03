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«Монако» — «Бордо» — 3:0, как сыграл Головин, голы, обзор матча, Лига 1, 3 октября 2021 года

«Головин — футбольное чудо». Россиянин выдал классный матч, но травмировался перед сборной
Павел Прохоров
«Монако» – «Бордо» – 3:0
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У полузащитника «Монако» — гол + пас в матче с «Бордо».

Среди российских легионеров, выступающих в Европе, Александр Головин заметно выделяется. Полузащитник «Монако» получает больше игрового времени, чем Алексей Миранчук, Александр Кокорин и Денис Черышев. Доверенные ему минуты Александр трансформирует в результативные действия. На старте сезона экс-игрок ЦСКА отличился голом и результативным пасом в квалификации ЛЧ, ассистом против «Штурма» в Лиге Европы и забитым мячом в ворота «Ниццы». После неудачных игр с «Клермоном» и «Реалом Сосьедад» россиянин вышел в старте на матч с «Бордо», забил гол и отметился голевой передачей.

Франция - Лига 1. 9-й тур
03 октября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 0
Бордо
Бордо
1:0 Тчуамени – 35'   2:0 Головин – 48'   3:0 Бен-Йеддер – 64' (пен)

С каждой встречей игроки «Монако» демонстрируют всё лучший футбол, и первый тайм матча с «Бордо» не дал в этом усомниться. Монегаски усилиями Тчуамени, Фолланда, Головина и Бен-Йеддера создавали угрозу ворот «Бордо» и смогли повести в счёте за 10 минут до перерыва. На подступах к штрафной «Бордо» защитник Рикарду Мангаш подыграл рукой и подарил гостям хороший шанс. Головин выполнил подачу, а Тчуамени точным ударом вывел «Монако» вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» телеканала «Матч ТВ».

Быстрый футбол команда Ковача продолжила и во втором тайме. Через три минуты после выхода из раздевалки «Монако» увеличил разрыв в счёте: Головин получил мяч на границе штрафной площади и, заметив, что вратарь «Бордо» вышел из ворот, перебросил через него, забив второй гол в чемпионате.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» телеканала «Матч ТВ».

Через девять минут после гола матч для Головина закончился. Россиянин получил повреждение и хромая покинул поле. За 57 минут встречи с «Бордо» Александр отметился голом и голевой передачей, нанёс три удара, отдал 26 точных передач из 30, выиграл одну борьбу на «втором этаже» и дважды оставил соперника без мяча, отобрав мяч. На данный момент нет никакой ясности о характере повреждения Головина, и вопрос его участия в отборочных матчах ЧМ-2022 остаётся открытым.

Болельщики «Монако» остались довольны действиями россиянина и надеются, что в скором времени он сможет им помочь.

«Тчуамени! Прекрасный забег Головина».

«3 очка от Головина».

«Матч Головина».

«Благодаря прекрасному коллективному взаимодействию и не менее прекрасному удару Головина. 2:0».

«Маэстро Головин».

«Головин – футбольное чудо».

«Монако» не дал ничего создать «Бордо» (0 ударов в створ) у своих ворот и разгромил соперника. На 64-й минуте Бен-Йеддер установил окончательный счёт на табло – 3:0. Благодаря голу и результативному пасу Головина монегаски поднимаются на шестую строчку в турнирной таблице и по окончании всех игр тура не опустятся ниже топ-8.

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