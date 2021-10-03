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«Ахмат» — «Спартак» — 0:1, видео, гол, обзор матча, 3 октября 2021 года, РПЛ

У «Спартака» три победы подряд. Красно-белый шлем помог Соболеву прервать безголевую серию
Анатолий Романов
«Ахмат» – «Спартак» – 0:1
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Кажется, Витория наконец научил команду играть на результат.

«Спартак» продолжает побеждать! Набрав 16 очков, команда Руя Витории поднялась на седьмое место.

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Витория не стал менять победный состав после матча с «Наполи». Единственная перестановка в основе была вынужденной: вместо травмированного Понсе вышел Соболев. Не присел на скамейку даже Кофрие, удалённый в Неаполе. Любопытно, что в запасе у «Спартака» вообще не оказалось форвардов. Ларссон и Мелкадзе тоже в лазарете красно-белых, как и ещё несколько игроков – Зобнин, Хендрикс, Маслов.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
03 октября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 41'

Начало матча в Грозном было отложено на несколько минут из-за необычной причины. Защитники «Спартака» обнаружили на поле бабочку, и судья Лапочкин не давал стартовый свисток, пока Джикия не вынес незваного гостя с поля. Любит животный мир местный стадион: пару месяцев назад нашли змею у ворот, теперь – бабочку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Ещё одна любопытная деталь матча: Соболев играл в красно-белом шлеме. Естественно, сразу возникли ассоциации с легендарным голкипером Петром Чехом. Полевых игроков, выходящих на поле в защитных головных уборах, вспомнить не так-то просто. Соболев в результате и стал героем первого тайма, реализовав выход один на один на 41-й минуте. «Ахмат» подарил этот гол москвичам – грубейшую ошибку совершил Тимофеев. Экс-спартаковец сделал передачу Литвинову, хотя не находился под сильным давлением. Соболев лишь в 10-м туре впервые в чемпионате отличился с игры и оригинально отпраздновал гол, закрыв уши. Видимо, хотел показать, что не слушает критику в свой адрес. Между тем из спартаковцев реже Соболева (17 касаний) до перерыва встречался с мячом только Литвинов (15).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

От «Ахмата» можно было ждать более агрессивного футбола. Команда Андрея Талалаева любит и умеет навязывать жёсткую борьбу, прессинговать. Но со «Спартаком» играла осторожно, отходя крупными силами на свою половину поля и рассчитывая на забросы за спину защитникам красно-белых. Неужели так впечатлила победа москвичей в Неаполе? «Спартак» в первом тайме создавал остроту прежде всего за счёт Бакаева.

Атакующий полузащитник, довызванный в сборную России, несколько раз переигрывал защитника сборной Казахстана Быстрова. Вообще за 45 минут действовавшие справа в связке Мозес с Бакаевым совершили на двоих 72 касания мяча – они были очень вовлечены в игру. Пожалуй, «Спартак» закономерно выигрывал. Гости перебили хозяев – 6:3 (в створ – 2:1), превзошли по передачам на чужой трети – 78:72.

После перерыва «Спартак» контролировал игру с мячом и без него. Если случались какие-то ошибки, например, тот же Кофрие мог неудачно выбрать позицию или принять не лучшее решение с передачей, то они исправлялись за счёт коллективных действий. Поэтому, несмотря на все попытки «Ахмата» отыскать свободные зоны у ворот Максименко, игра шла фактически без ворот.

Тем временем усилился дождь. Погода стала спартаковской, так что неудивительно, что всё складывалось в пользу красно-белых. Команда Витории должна была закрывать игру в середине второго тайма, когда судья поставил пенальти за фол Лысцова на Мозесе. Виталий в прошлом туре забил сумасшедший гол с 40 метров, но при исполнении прямых обязанностей он небезупречен – это уже не первый его «привоз» в сезоне. Однако Бакаев не реализовал 11-метровый: Гудиев справился и с ударом с точки, и с добиванием. Суперсейвы голкипера «Ахмата»!

Трусость Спаллетти, мощь Мозеса и Промеса. Ключевые факторы триумфа «Спартака» в Неаполе Трусость Спаллетти, мощь Мозеса и Промеса. Ключевые факторы триумфа «Спартака» в Неаполе

Игра смотрелась тяжеловато, зрелищности ей недоставало. Тем не менее нельзя не отметить, что «Спартак» при Витории научился работать на результат. Команда Талалаева в позиционных атаках застревала в обороне красно-белых, как в болоте, и постоянно теряла мяч. Попытки же забрасывать мяч за спины защитникам заканчивались офсайдами: игроки «Ахмата» 11 раз попадали в положение вне игры. Во втором тайме хозяева нанесли всего 5 ударов по воротам, а в створ и вовсе ни одного. У «Спартака» тоже набралось 5 ударов (в створ – 3).

Ещё недавно Витория был на грани увольнения, на португальца почти все махнули рукой. Но за какую-то неделю положение тренера поменялось. У «Спартака» три победы подряд – над «Уфой», «Наполи» и «Ахматом».

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Теги Футбол РПЛ ФК Спартак Ахмат •••

Заглавное фото: twitter.com/fcsm_official

Источник: «Чемпионат»

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