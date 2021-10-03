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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 2:2, видео, голы, обзор матча, 3 октября 2021 года, АПЛ

«Ман Сити» и «Ливерпуль» выдали топ-матч. Гол Салаха — чудесный
Александр Симбирский
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 2:2
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Участники центрального матча выходных в АПЛ провели очень разные игры в ЛЧ — «Ливерпуль» без особых проблем раскатал «Порту» (5:1), а «Сити» проиграл «ПСЖ» со счётом 0:2. Если Пеп убрал в запас Стерлинга и Мареза (вместо них в атакующей тройке вышли Фоден и Жезус), то Клопп выставил тот же состав, что и во вторник.

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
03 октября 2021, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мане – 59'   1:1 Фоден – 69'   2:1 Салах – 76'   2:2 Де Брёйне – 81'

«Ливерпуль» потерял из-за травм Тьяго, Александер-Арнольда и Эллиотта. У «Сити» всё ещё недоступны Зинченко с Менди, к которым добавился Гюндоган. Но если Гвардиола, потеряв двух левых защитников, может спокойно использовать «неубиваемого» Канселу, то у Клоппа первый выбор на замену Тренту — 35-летний Милнер. Именно зона правого защитника и стала главной проблемой для «Ливерпуля» в сегодняшнем матче.

В первом тайме «Сити» создал серию моментов с суммарным 0,75 xG (семь ударов). «Ливерпуль» собрал к перерыву всего 0,03 xG — так Understat оценил заблокированный выстрел Салаха, ставший единственным для команды Клоппа в первой половине встречи.

Структурно «Ливерпуль» использовал привычные шаблоны для высокого прессинга — один раз Эдерсон с Уокером едва не закатили мяч в свои ворота. Но как только «Сити» получал возможности для раскрутки атак через центр поля, сразу же следовали передачи на левый фланг, где Фоден уничтожал Милнера.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Интересно, что Фоден действовал в любимой зоне Грилиша, который вынужденно уходил на другие позиции и был не слишком заметен, но данный ход себя оправдал. Фоден при поддержке партнёров постоянно находил свободное пространство, отрывался от Милнера на скорости и накопил 0,15 ожидаемой опасности от передач (xThreat) суммарно за игру. Это третий результат в команде после Жезуса и Бернарду Силвы.

Ещё одним проблемным игроком для «Ливерпуля» стал Бернарду Силва, который в этом сезоне возвращает себя образца сезона-2018/2019. Тогда Пеп сделал из португальца динамичную «восьмёрку» — Бернарду играл так круто, что его даже признали лучшим игроком команды в той кампании. Вот эпизод, который полузащитник после перехвата соорудил для Фодена, просто блеск:

У «Ливерпуля» были перспективные выходы через умные вертикальные передачи Матипа (лидер команды по пасам с продвижением — 9), но к опасным моментам это привело только после перерыва. В целом первый тайм остался за командой Гвардиолы.

Салах использовал глубокие позиции и разорвал оборону «Сити»

Интересно, что первый гол Салаха родился из попытки Клоппа решить проблему Милнера с Фоденом. При обороне вингер «Ливерпуля» стал действовать глубже. Милнер наконец-то получил поддержку, а сам Салах — пространство для рывков вперёд. Для обороны «Сити» это стало сюрпризом — во втором тайме Салах прекрасно разбирался в ситуациях 1в1. В моменте с первым голом египтянин убрал Канселу и организовал гол для Мане:

Однако у «Ливерпуля» всё ещё горела зона повисшего на жёлтой карточке Милнера, который с трудом сдерживал Фодена. «Сити» быстро использовал эту уязвимость и вернулся в игру (очень помог выход Стерлинга вместо Грилиша). Результативную атаку, естественно, завершил Фоден:

Проблемы Милнера продолжались и дальше. Иногда ветеран на опыте читал эпизоды, но глобально «Сити» создавал очень большое давление на левом фланге атаки. На 75-й минуте главный арбитр Тирни откровенно простил Милнера за очередной фол. Гвардиола, уверенный в том, что англичанина надо было удалить, взорвался на бровке. Эмоции!

Ну а затем Салах сотворил шедевр. «6+3» по системе «гол+пас» в семи матчах АПЛ — очевидно, что египтянин просто тащит «Ливерпуль» на старте сезона. Вы точно будете не раз пересматривать его чудесный слаломный проход. Пять удачных попыток дриблинга за матч – этим вечером Салах был в огне:

Клопп для подстраховки заменил Милнера на Гомеса, но это не помогло — «Сити» обрушил на «Ливерпуль» всю мощь гибридных ролей. Ответный гол организовали Де Брёйне и Фоден (через всё тот же проблемный правый фланг обороны «Ливерпуля»), но ключевым в этом эпизоде стало внезапное подключение Уолкера. Тотальный футбол в лучшем проявлении:

Спасение Родриго — ещё один сумасшедший эпизод топ-матча

Матч и без того оказался крайне огненным, но у него могла быть просто потрясающая развязка. И вновь в центре внимания оказался Салах — именно он выдал передачу со штрафного, на перехват которой не успел Эдерсон. Фабиньо увидел пустые ворота, но Родриго совершил подвиг:

2:2 — «Ливерпуль» в четвёртом матче подряд не может обыграть «Сити». Последний раз Клопп побеждал Гвардиолу в ноябре 2019-го. Однако «Ливерпуль» сохранил преимущество в турнирной таблице и опережает «Сити» на одно очко.

Впрочем, Гвардиола особо не расстроился: «Вот это игра! Именно по этой причине в последние годы наши команды находятся на лидирующих позициях, потому что мы стараемся играть именно так. К сожалению, сегодня не смогли выиграть, но и не проиграли. Вот почему АПЛ — лучшая. Это было здорово, действительно шикарный матч».

Здесь трудно не согласиться с Пепом. Именно такие игры, блестящие по качеству и напряжению, нужны зрителям.

И такой Салах тоже нужен.

Гол и ассист — вклад египтянина в сегодняшнюю игру. Но также он был прекрасен в борьбе, став одним из лидеров «Ливерпуля» по возвратам мяча. Это позволило команде вернуться во встречу после тяжёлого первого тайма. Идеальный пример влияния отдельно взятого футболиста на результат.

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