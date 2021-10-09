Россия победила благодаря автоголу Шкриньяра. Ему не привыкать забивать в свои

Победу сборной России в матче со Словакией принёс автогол защитника Милана Шкриньяра.

Само собой, все сразу вспомнили, что в мартовском матче Словакия — Россия (2:1) счёт открыл именно Шкриньяр, причём тогда он забил не в свои, а в чужие ворота. Шкриньяр вообще результативный защитник. У него 3 гола за сборную, 15 за словацкую «Жилину» и 9 — за нынешний клуб «Интер».



Автоголов у Шкриньяра тоже хватает. В ноябре прошлого года в решающем стыковом матче отбора к Евро-2020 Словакия играла с Северной Ирландией. Словаки вели 1:0, но на 87-й минуте Шкриньяр перевёл игру в овертайм, забив в свои ворота. В дополнительное время Милан Дюриш забил победный гол, и Словакия поехала на чемпионат Европы.

Что касается клубной карьеры, то, по данным Transfermarkt, у Шкриньяра четыре гола в свои ворота. Самый памятный из них случился в апреле 2018 года в концовке матча «Интер» — «Ювентус». Миланцы вели 2:1 до 87-й минуты, когда «Юве» сравнял счёт благодаря автоголу Шкриньяра. А ещё через две минуты Гонсало Игуаин принёс гостям победу.



А в пятницу Шкриньяр помог победить сборной России.