«Ливерпуль» уничтожил «МЮ». Сульшер закончился

Перед матчем против «Ливерпуля» Оле-Гуннар Сульшер объяснил выбор стартового сочетания: «Я выпустил тот же состав, что и против «Аталанты», потому что он сыграл хорошо». Видимо, Сульшера не смутил ужасный первый тайм против команды Джан Пьеро Гасперини. Да, «МЮ» в итоге отыгрался с 0:2 и спас матч, но на это повлияли замены и спад «Аталанты» в концовке. Матч с «Ливерпулем» — иллюстрация неспособности Сульшера реагировать на наличие проблем.

Юрген Клопп сделал всего два изменения в старте по сравнению с матчем против «Атлетико» — Жота заменил Мане, а Конате вышел в паре с ван Дейком вместо Матипа.

«Ливерпуль» сейчас находится в сумасшедшей атакующей форме — и это не только про Салаха. Во-первых, у Клоппа снова есть оптимальный баланс, без которого команда из-за многочисленных травм отбегала весь прошлый сезон. Во-вторых, прибавили игроки, которые по разным причинам в прошлом году выпадали из общего процесса — Кейта и Фирмино.

Играть против такого «Ливерпуля» в открытый футбол при наличии огромных оборонительных проблем — настоящее сэппуку в исполнении Сульшера. «МЮ» отказался от автобуса и смело начал с высокого прессинга. И даже создал момент после удачной попытки давления на 3-й минуте, когда Бруну Фернандеш пробил мимо створа.

А дальше начался цирк. «Ливерпуль» с убойной эффективностью использовал недостатки «МЮ» — несогласованный прессинг и разрывы между линиями. Даже случайные отскоки команда Клоппа превращала в голы. Первый гол — идеальный пример работы «Ливерпуля»: поймали соперников на высоком расположении защитников и оставили Люка Шоу в безнадёжном положении.

Помните рекламу «Это просто не день Бекхэма»? Есть актуальная аналогия по нынешнему капитану «МЮ» — «Это просто не месяц Гарри Магуайра». После кошмарного матча против «Лестера» (2:4) Магуайр не слишком удачно отыграл против «Аталанты» (да, забил, но это не про оборону) и продолжил веселье во встрече с «Ливерпулем».

Сразу стоит сказать, что обвинять во всём центрального защитника «МЮ» — глупость. Обилие пропущенных голов — прямое следствие системных проблем команды, просто Магуайр с партнёрами по обороне стабильно оказывается в центре внимания. Но есть нюанс — сейчас он не выручает и ошибается в колоссальных для себя объёмах, чем привносит в игру «МЮ» дополнительный хаос. В моменте с первым голом Магуайр потерял позицию, оставив за спиной только Шоу. В моменте со вторым — просто скинул мяч сопернику, не разобравшись в ситуации. Сегодня Магуайру ещё и просто не везло — этот обостряющий отскок на Кейта просто гениален:

В первом тайме «Ливерпуль» без шансов разделал «МЮ» и продемонстрировал топовую реализацию. Причём «Ливерпуль» предоставлял соперникам свободное пространство на своей половине поля — иногда работал манчестерский прессинг, иногда ошибались сами футболисты Клоппа. До конвертации моментов в голы дело не дошло — Алисон и защитники работали без провалов.

Эпизод, ярко описывающий характер матча — срыв Криштиану Роналду с пинками по Кёртису Джонсу (вышел вместо сломавшегося Милнера). Энтони Тейлор оценил такие действия на жёлтую карточку:

После 0:4 люди массово потянулись к выходу с трибун «Олд Траффорд». Отток зрителей продолжался на протяжении всего второго тайма — как и бездарное погружение «МЮ» в трясину.

Салах — лучший футболист АПЛ прямо сейчас

На 50-й минуте Салах оформил хет-трик и стал первым футболистом с 2003-го, кому удавалось сделать это против «МЮ» на «Олд Траффорд». Последним был Роналдо — в том самом матче 1/4 ЛЧ, в котором «МЮ» обыграл «Реал» со счётом 4:3.

У Салаха 10 голов в 9 матчах АПЛ (плюс 5 голевых передач). Он забивает уже в семи играх чемпионата подряд. Салах всегда был хорош в «Ливерпуле», но сейчас вышел на какой-то межгалактический уровень.

В шоке от происходящего с «МЮ» был даже Алекс Фергюсон, которого операторы выхватили в кадр после третьего мяча Салаха:

Сегодняшнюю катастрофу Сульшера усилило также и тотальное невезение. Роналду отыграл один мяч, но плечом на несколько сантиметров залез в офсайд в момент передачи Магуайра. Вышедший на замену в перерыве Поль Погба отбегал 15 минут, после чего отправил Кейта в больницу и получил красную карточку за грубейший подкат. Ещё в одном эпизоде Кавани с нескольких метров пробил в перекладину.

По цифрам — полное преимущество «Ливерпуля». 4,05 xG против 1,36 у «МЮ» по данным Understat — причём здесь большой «вес» получил момент Кавани. Без учёта этого шанса, созданного при счёте 0:5, у «МЮ» остается всего лишь 0,68 xG.

Ещё больше превосходство «Ливерпуля» подчёркивает статистика Deep Completions (проникновения в штрафную в радиусе 20 метров от ворот соперника): 17 удачных попыток против 7. В прессинге тоже произошло предсказуемое уничтожение: 6,9 PPDA против 27,6 по данным Opta. «Ливерпуль» 14 раз удачно вступал в отбор на чужой половине поля — тут снова вспоминаем третий гол Салаха, который начался с гибели Погба под прессингом.

Единственная плохая новость для болельщиков «Ливерпуля» — потеря Кейта. Сегодня он был одним из лучших в команде по ожидаемой опасности от передач (0,34 xThreat) и показал солидный оборонительный объем (вместе с Трентом 4 раза возвращал «Ливерпулю» владение). После подката Погба хавбек покинул поле на носилках.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

У «МЮ» системные проблемы. Сульшер не может их решить

0:5 от «Ливерпуля» — это попадание в топ самых кошмарных поражений «МЮ» в эпоху АПЛ.

И если в прошлом году 1:6 от «Тоттенхэма» болельщики восприняли как неудачное стечение обстоятельств, то сейчас можно говорить о закономерном итоге работы Сульшера в последние месяцы. С появлением Роналду сломалась оборонительная система — тот же Бруну Фернандеш вынужден больше работать в прессинге и тратить силы не на созидание, а на отбор мяча.

Отдельная тема — перманентная дыра в центре поля, которая сохраняется при любом сочетании футболистов. Защитники сталкиваются с большими разрывами и территорией, которую нужно контролировать — отсюда и лезут многочисленные позиционные ошибки и персональные провалы. Не спасает даже набравший форму де Хеа — сегодня он был просто бессилен. Сульшер окончательно потерял баланс на поле — «Ливерпуль» за это сегодня безжалостно наказал.