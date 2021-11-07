«Палыч сказал: пойдите на карусели, попейте пивка». Исторический матч «Локо» и «Спартака»

Это сейчас «Спартак» с «Локомотивом» решают плюс-минус одинаковые задачи и в равной степени относятся к элите РПЛ — всего три десятилетия назад они представляли разные футбольные сословия. В то время как красно-белые из года в год боролись за медали-кубки и были любимы народом, красно-зелёных уничижительно называли «пятым колесом» в столичной карете. Чтобы вы понимали, «Локо» первой половины 1990-х — это:

сезон-1990 в первой лиге и 1:6 от киевского «Динамо» в финале Кубка Союза,

последнее место в заключительном первенстве СССР (-7 очков от предпоследнего),

в среднем 1500 человек на домашних матчах в первых чемпионатах России (а бывало и по 500). Евгений Харлачёв: «Мы почти всех в лицо знали: друзья, родственники…»

Такое положение дел категорически не устраивало двух человек — Валерия Филатова и Юрия Сёмина. У бывших коллег по тренерскому штабу сложился один из самых эффективных руководящих дуэтов в отечественном футболе, по степени продуктивности сопоставимый с альянсами Гинера и Газзаева, Гинера и Слуцкого, Романцева и… А, стоп, просто Романцева. С 1992-го по 2006 год президент Филатов и тренер Сёмин выиграли 10 медалей (2 золота, 4 серебра, 4 бронзы), 4 Кубка и 3 Суперкубка России. Что символично, первый совместный трофей они взяли в 49-й день рождения Палыча — 11 мая 1996 года. Новое дерби «Спартака» и «Локо» — подходящий повод вспомнить историю четвертьвековой давности.

Первые годы после распада Союза «Локомотив» созревал морально и экономически для того, чтобы влезть в спор за медали-кубки в России. К середине 1990-х наконец созрел. 1994 год «Локо» завершил третьим, 1995-й — вторым, даже разок хлопнул великую «Баварию» на её поле — 1:0 (правда, дома получил за это в пятикратном размере). По всем признакам 1996-й должен был стать сезоном «Локо». Самый опасный конкурент, «Спартак», ощутимо ослаб, проводив тренера Романцева в сборную и очередную партию лидеров — за рубеж. «Локомотив» же, напротив, сыгрался, окреп, поверил в себя. Резонно рассудив, что через Кубок дорога к трофею значительно короче, Сёмин явно сделал ставку на этот турнир — и выиграл. Золота высшей лиги придётся подождать ещё шесть лет.

В Кубке России — 1995/1996 стартовало сразу пять «Локомотивов»: Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Чита, Нижний Новгород, Москва. Столичный сразу громыхнул — 4:0 над «Зенитом» в гостях с внезапным хет-триком полузащитника Маминова. В 1/8 финала железнодорожники проделали ровно то же самое с «Уралмашем». На более поздних стадиях пришлось включать характер и морально-волевые — 1:0 с «Текстильщиком» и «Динамо».

За три дня до финала «Локо» в муках обыграл дома «Жемчужину» (2:1) и с седьмого места в таблице «вышки» совсем не казался фаворитом Кубка. «Спартак» по потерянным всего на два очка отставал от «Алании», а по выигранным чемпионатам вёл у неё (и всей остальной России) — 3:1.

И тут Сёмин проявил себя тонким психологом — не стал устраивать накачки, загонять команду психологически. Наоборот — ослабил гайки.

«9 мая заехали в Баковку, — вспоминал в гостях у «Чемпионата» теневой герой того «Локо» Юрий Дроздов. — Ещё удивились, что Палыч не стал нагружать. Мало того, отпустил в город погулять, развеяться на праздник».

«Праздник большой — и Юрий Палыч всех отпустил в парк культуры, — рассказывал «Локо ТВ» Сергей Овчинников, легендарный Босс «Локомотива». — Пойдите, говорит, покатайтесь на каруселях, попейте пивка. Бутылочку выпейте… Он отличный психолог и снял напряжение. Я знал, что «Спартак» очень усиленно готовился в Тарасовке, а мы готовились профессионально. Он так команду отпустил немножко — без накачек, без всех дел. Хи-хи, ха-ха на базе царили вплоть до установки. Мы вышли очень раскрепощёнными...»

Номинальными хозяевами на «Динамо» были спартаковцы. Но открыли счёт гости — ногой капитана Косолапова. Алексей так классно закрутил мяч над стенкой, что здоровяк Филимонов даже не дёрнулся — бесполезно.

Финал Кубка России — 1995/1996



«Спартак» — «Локомотив» — 2:3



«Спартак»: Филимонов, Ананко, Никифоров, Цымбаларь, Горлукович, Липко (Титов, 68), Пятницкий (к) (Кечинов, 60), Мелешин, Ширко, Евсеев (Джубанов, 85), Тихонов.



«Локомотив»: Овчинников, Черевченко, Дроздов, Харлачев, Оганесян, Чугайнов, Косолапов (к), Гуренко, Снигирёв (Джанашия, 83), Елышев, Соломатин.



Голы: 0:1 Косолапов (10), 1:1 Липко (22), 2:1 Никифоров (30, с пенальти), 2:2 Косолапов (43, с пенальти), 2:3 Дроздов (85).



11 мая. Москва. Стадион «Динамо». 28 градусов. Солнечно. 20 000 зрителей

«Локо» свой первый мяч в турнире пропустил только в финале — после шального удара Липко с 35 метров. Овчинникова сбил с толку рикошет от Гуренко. Через 8 минут Никифоров с пенальти вывел красно-белых вперёд, но всё тот же Косолапов, и тоже с 11 метров, счёт сравнял.

Решающий, эпохальный для «Локомотива» удар нанёс тот, от кого этого меньше всего ожидали. Опорнику Дроздову было поручено стеречь Титова, но он перевыполнил план на игру…

Юрий Дроздов бывший полузащитник «Локомотива» «В день матча жара была под 30 градусов, и игра получилась такая же, упорная, изнурительная: то «Спартак» сравнивал счёт, то мы. Ближе к концу основного времени ни сил, ни желания идти на чужую половину уже ни у кого не было. Тут я и подключился. Удачно попал. Газон на «Динамо» плохонький был – там клочок травы, там. Пыль, грязь… В тот момент мы поняли, что своего уже не упустим».

Интересно, что у Овчинникова накануне был «вещий сон наоборот». О нём Сергей рассказал сразу после финала: «В ночь перед матчем мне приснился сон, что «Спартак» выиграет — 3:2. Когда что-то снится с четверга на пятницу, говорят, сбывается. В остальные же дни всё бывает наоборот. Я и ребятам про этот сон рассказал. И когда мы по ходу встречи проигрывали — 1:2, ничуть не сомневался, что всё сложится для нас удачно».

По словам Дроздова, начальство достойно вознаградило добытчиков первого «российского» трофея: «Размер премии зависел от количества проведённых матчей. Если все сыграл, мог рассчитывать на $ 20 тыс. Огромные деньги по тем временам, за них стоило биться». Ещё бы не огромные — при зарплате $ 300 в месяц!

Именинник Сёмин сиял: «Рано или поздно такая победа должна была к нам прийти. У «Локомотива» прекрасный подбор игроков, которые к тому же не один сезон выступают вместе. Успех, на мой взгляд, закономерен».

В свою очередь, Георгий Ярцев в свойственной ему импульсивной манере раскритиковал лидеров, «которые не проявили ни воли, ни старания, ни желания повести за собой команду».

Впрочем, по итогам сезона «Спартак» тоже не остался без трофея. Красно-белые не только догнали «Аланию» в чемпионате, но и победили в «золотом матче». Для Ярцева 1996-й стал пиком тренерской карьеры, для Сёмина — первой из множества покорённых вершин.