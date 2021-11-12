«Поле в Петербурге — безобразное». Что сказал Карпин после матча с Кипром

Валерий Карпин много улыбался, выступая перед журналистами. У него лучший старт среди всех тренеров сборной, и сейчас у команды всё отлично. Нужно лишь не проиграть в Хорватии. Если это случится – у России прямая путёвка на чемпионат мира в Катар. После разгромной победы над Кипром главный тренер порассуждал о неудачном первом тайме, проблемах отдельных игроков и мотивации команды на Хорватию.

Об игре и качестве газона

– Отрезками был хороший прессинг. Иногда были хорошие перестроения. Не могу сказать, что всё удовлетворило. Но проблемы связаны больше с психологией, где-то появляется расслабленность, где-то не бегут куда надо. Где-то что-то закрепощает.



Что сказал в раздевалке? Ничего сверхъестественного не говорил. Даня (Глебов. – Прим. «Чемпионата») сказал, что я напихал, но ничего я не пихал в перерыве. Подкорректировали некоторые позиции. Повлиял второй гол. Мы говорили о недооценке соперника перед матчем. Возможно, первый гол сыграл злую шутку. Появились расхлябанность и напряжение. Скованность, боязнь за результат. Если бы в первом тайме забили второй гол, было бы попроще. Киприоты тоже подразвалились.



Впечатления после победы радостные. Но говорить, что стадион в Петербурге стал счастливым, пока не стоит. Думаю, ещё проведём матчи в Питере. Сборная проведёт, со мной или без меня. Но поле, мягко говоря, не лучшего качества. А честно говоря, безобразное.

О Миранчуке

– Понятно, что игровой практики и тонуса ему не хватало, особенно в первом тайме. Поэтому было необоснованно много потерь. А во втором тайме стало получаться абсолютно всё. Думаю, когда он в хорошем тонусе, то может сыграть на многих позициях. Мастерство, какое бы оно ни было, есть, но нужен тонус.

Об отсутствии Джикии и замене Головина

— Отсутствие Джикии связано в том числе и с повреждением. И с тем, что он сыграл больше всех других футболистов за последние два месяца. Усталость присутствует. За последние два месяца у него 18 или 19 матчей. Так что усталость даёт о себе знать. Перед Хорватией рисковать не стоит. Травму вроде бы никто больше не получил, кроме Глебова. Джикия готовится к Хорватии. И если за два дня ничего не случится, он будет играть.



Головин? Замена произошла, потому что думали уже о Хорватии. Был план, чтобы он сыграл 60 минут. У него нет травмы. Все сложилось удачно. Даже карточки никто не получил.

О Мостовом, Сергееве и Баринове

— Вы обращаете внимание на голы, а моя задача — обращать внимание на игру. Я доволен игрой Мостового. И даже если бы он сегодня не забил, моё мнение о нём не изменилось бы.



Почему не выпустил Сергеева? Хотел бы выпустить его, но шесть замен делать нельзя. Сказал ему: «Вань, извини, но пока так». В первую очередь меняли тех, кто на жёлтой. Потом Дивеева, а Мостовой схватился за икроножную. Так что пока он не вышел, но, надеюсь, время у него будет.



Баринов? Не играл, потому что у него была жёлтая. Плюс он, как и Джикия, провёл очень много матчей. Со «Спартаком» карточку ему показали за то, что под него подкатились. У Баринова такая позиция, что мяч может попасть куда угодно, судья покажет жёлтую – и он пропустил бы матч с Хорватией.

О вратарях

— Сафоновым доволен, как и Гильерме, который играл в первых матчах. Работа вратаря – отбивать мячи. Вот на 45-й минуте Матвей и отбил. А по поводу того, что мы прижались, это вы увидели где-то не там.

О Хорватии

– Думаю, что мотивация на последний матч не нужна. На кону выход на чемпионат мира. Сверхмотивация может даже навредить.

Крупный счёт радует. Это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией. Условно с Мальтой могло сыграть во вред. Но Хорватия – не тот соперник. На этого соперника не надо никого настраивать. Это отдельная тема.



Я не вижу проблемы в том, что нас устроит ничья. Мы все месяц назад подписались бы быть в такой ситуации. После Мальты вы отмечали, что не засчитали гол Осипенко, тогда разница мячей была бы лучше. А сейчас у нас вообще больше очков. Так что проблем нет.



У кого-то были сомнения, что хорваты не обыграют Мальту? Это не новость. Так что готовимся к хорватам, ничего не меняется. Не знаю, самый ли это важный матч в тренерской карьере. Они всегда разные. В 2018-м, когда «Ростов» играл матч за стыки с «Уралом», напряжение лично для меня было выше.

Об уходе фанатов

– Честно, во время игры я этого не заметил. Только после финального свистка поднял голову и увидел, что там никого нет. Так что не могу ничего сказать.

О благотворительной акции сборной

– Когда это случилось в Казани, я сказал, что хотелось бы, чтобы это стало традицией. Ребята реагируют на это хорошо, за что им спасибо. Они показывают себя настоящими людьми.