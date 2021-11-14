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Отбор ЧМ-2022, Хорватия — Россия, форма сборной Хорватии, происхождение, истории

Форма сборной Хорватии — одна из самых красивых в мире. Откуда взялись эти шашечки?
Полина Куимова
Форма сборной Хорватии
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Нет, шахматы тут ни при чём.

Форма хорватской сборной почти не меняется: домашний комплект с 1990 года выполняется исключительно в красно-белую клетку в разных вариациях её расположения, гостевая раньше была синей с шашечными вставками, но для последнего комплекта в качестве одного из основных цветов выбрали чёрный. Во многих источниках указано, что клетка, которая также является основной на гербе Хорватии, – это Šahovnica, что переводится как «шахматная доска». Но связывать одно с другим – огромное заблуждение, которое из года в год тиражируется СМИ.

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История хорватской геральдики

Впервые щит с клетчатыми полями использовался в династии Габсбургов во время правления Максимилиана I – будущего хорватско-венгерского короля. Именно к нему обращалась за помощью знать Хорватско-Далматского королевства во время османских вторжений, прося помощи у могущественных Габсбургов и подчёркивая их кропотливую борьбу по защите христианства. В 1494 году в письмах, отправленных тогдашнему папе и римско-германскому правителю, дворянство тогдашней Хорватии называло себя «башней», а страну «antemurale Christianitatis» – оплотом христианского мира.

Об этом будет сказано ещё не раз: в 1522 году внук Максимилиана Фердинанд Габсбургский указал на Национальном совете Священной Римской империи в Нюрнберге, что «рыцарский христианский народ» хорватов «как щит» стоял перед Штирией, Каринтией и Карниолой и всей страной. На том же совете принц Бернардин Франкапан умолял собравшиеся классы помочь отбиться от османов, отметив, что «Хорватия – это щит и оплот христианства».

Это нашло отражение в государственной символике: в качестве герба был выбран щит, в котором клетка символизирует каменные стены форта – растр стены был художественно «преобразован» в правильные квадраты.

В дальнейшем красно-белая клетка стабильно использовалась в национальной символике разных эпох.

История дизайна хорватской футбольной формы

В 1990-м, когда Хорватия получила независимость, всю национальную символику разрабатывали по новой. Доверили это художнику-авангардисту Мирославу Шутею: он разработал флаг, герб, национальные банкноты и в том числе – футбольную форму. Основным посылом со стороны государственных заказчиков было возвращение к истории и упор на национальную культуру – всё было настолько серьёзно, что в загребском университете даже собрали целую оценочную комиссию. Шутей отрисовал сотню эскизов – от современного минимализма до барокко, но представителям парламента понравился только один. Нынешний.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На форму красно-белую клетку, которая должна была быть в основе всего, тоже перенесли – новый комплект был представлен в товарищеском матче с США в октябре 1990-го.

С тех пор клетку на форме никто не трогал – убрать её, учитывая приверженность хорватов к истории и национальным символам, кажется просто невозможным.

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