«Боже, что я сделал не так?» Самый быстрый гол Англия пропустила от любителя из Сан-Марино

Сегодня сборная Англии решит последние формальности по выходу на чемпионат мира в Катаре. Кейну, Стерлингу и остальным звёздам достаточно не проиграть в городке Серравалле, чтобы квалифицироваться на ЧМ. И, несмотря на очевидную несопоставимость сил, у сборных Сан-Марино и Англии большая история противостояния.

Англия-1993: глубокий кризис, проигрыш норвежцам и последняя надежда на игру в Сан-Марино

Осень 1993-го англичане встречали, возможно, в самом депрессивном настроении за всю свою историю. Начало 90-х принесло мрачную картину, когда английские клубы проигрывали в еврокубках первым попавшимся соперникам (конкретно осенью-1993 «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Галатасарая», а годом ранее «Ливерпуль» – от «Спартака»), на матчах чемпионата буквально убивали друг друга ультрас, а сборная играла в максимально примитивный футбол.

Возможно, именно Грэм Тейлор считается худшим тренером в истории сборной Англии. Он проделал выдающуюся работу с «Уотфордом» и «Астон Виллой», занимал с каждой из команд второе место в чемпионате, но в сборной не смог поставить ничего. Причём даже с ним были проблемы из-за отсутствия хорошего бомбардира: Гари Линекер закончил карьеру в сборной после Евро-1992, а Алан Ширер ещё не стал полноценным лидером команды. Да и просто испытывал проблемы со здоровьем, пропустив из-за травм, например, матчи осени 1993-го.

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Из-за этого в группе с Нидерландами, Польшей, Турцией, Норвегией и Сан-Марино англичане не смогли гарантировать даже второе место. Сильнейшая в истории Норвегия и просто звёздные Нидерланды взяли с ними по четыре очка каждая, одинаково сыграв вничью на острове и обыграв 2:0 дома. Ничья ещё и в Польше привела к тому, что на последний матч отбора англичане ехали с призрачными надеждами. Нужно было надеяться на победу немотивированных поляков над голландцами – тогда Англию устраивала победа в семь и более мячей.

Тем не менее шанс был – и нужно было для начала не опозориться самим.

Сан-Марино-1993: дебютный отбор на ЧМ и суперзвезда в составе

Сборные карликовых государств начали принимать в соревнования под эгидой УЕФА и ФИФА в 1990-е. Сборная Андорры провела исторический первый официальный матч в отборе на ЧМ-1998, сборная Лихтенштейна – в отборе Евро-1996, а Сан-Марино начало уже с отбора на Евро-1992. В октябре 1990-го сборная древнейшей республики в мире проиграла на своём поле швейцарцам 0:4.

Конечно, сборная 30-тысячной страны даже не претендовала на серьёзные результаты и крупно проигрывала один матч за другим. Проблемой было проведение матчей как таковое: уже по ходу отбора на ЧМ-1994 санмаринцев лишили возможности играть именно дома. Из-за соображений безопасности матчи были перенесены в Болонью – и в том числе поэтому на игру с англичанами пришло больше двух тысяч зрителей.

При этом в составе санмаринцев была полноценная звезда. Массимо Бонини получил прозвище «лёгкие Платини» за то, что работой в опорной зоне позволял великому французу сосредоточиться на креативе. Семь лет выступлений в «Ювентусе» позволили ему выиграть Кубок чемпионов, три скудетто и Трофей Браво, вручаемый лучшему молодому игроку Серии А.

Всё это время Бонини мог выступать за сборную Италии и, вероятно, войти в состав команды, выигравшей ЧМ-1982, но для этого нужно было отказаться от гражданства Сан-Марино. Этого он делать не хотел и предпочёл дождаться появления маленькой, но очень гордой сборной. Конкретно к моменту матча Бонини был уже на спаде и к 33 годам уже закончил клубную карьеру, но его суперзвёздный статус это не отменяло. Единственный участник матча с медалью Кубка чемпионов в активе играл именно за Сан-Марино!

Всё произошло слишком быстро

Именно Бонини разыграл мяч в центре поля и отдал пас вперёд. Англичане настолько недооценили соперника, что уже к этому моменту большая часть их игроков была на половине поля Сан-Марино. Санмаринцы сделали три точных паса подряд, после чего Никола Банчиокки явно неудачно отпасовал на Стюарта Пирса. Защитник, который сыграет за сборную почти 100 матчей, попытался отдать передачу на вратаря, но вышел идеальный пас на ход Давиде Гвалтьери. Скорее всего, читали об этом вы дольше, чем это происходило на самом деле: от центра поля до сетки ворот Дэвида Симэна мяч добрался за 8,3 секунды.

Глупо из-за этого пришлось выглядеть даже комментатору игры. По договорённости со спонсором однофамилец Стюарта Пирса Джонатан начал игру со слов: «Мы приветствуем вас в Болонье на матче сборных Сан-Марино и Англии. Спонсор трансляции – пиво Tennents Pilsner, сваренное по уникальному чешскому рецепту» – и к тому моменту англичане уже пропустили.

Грэм Тейлор: «Когда мяч попал в сетку, я посмотрел в небо и тихо сказал себе: «Боже, пожалуйста, скажи мне, что я сделал не так».

Более того, санмаринцы почти полтайма вели в счёте. Только на 21-й минуте Пол Инс счёт сравнял, а после получаса игры Иан Райт забил победный. Конечно, большое внимание все имеющие отношение к сборной Англии люди обращали на параллельный матч, откуда не было никаких хороших новостей. Польша уступила голландцам 1:3 и не вела в счёте ни секунды.

Но самое интересное, что расхлябанность англичан позволила Сан-Марино забить самый быстрый гол в истории отборов на чемпионат мира. Карлик, забивающий в официальных матчах даже не каждый год, отметился рекордом в игре с одним из признанных грандов.

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Что было дальше?

Райт оформил покер, последний из мячей забив на 90-й минуте, но Англия в итоге выиграла «всего» 7:1. На ЧМ поехали Норвегия и Нидерланды, Тейлор подал в отставку уже на следующей неделе. На следующем турнире англичане выглядели несопоставимо лучше: на Евро-1996 вылетели только в полуфинале от немцев, причём дотянули в противостоянии с ними до шестого пенальти. Решающий промах совершил Гарет Саутгейт, сейчас возглавляющий сборную.

Ну а для Сан-Марино в целом и Гвалтьери в частности тот гол стал легендой. После матча он поменялся футболками именно с Пирсом – и, хотя сыграл ещё против многих звёзд и обзавёлся многими подобными трофеями, именно про футболку Стюарта говорит, что не променял бы её даже на майку Пеле. Английская газета Daily Mirror после матча вышла с ним на передовице и заголовком «Конец света» – друзья Гвалтьери отправили в Сан-Марино один экземпляр.

Гвалтьери работает продавцом в магазине электроники – и к нему до сих пор приходят в гости туристы и просят автограф как у автора рекорда. Когда сборной Сан-Марино пришлось играть с шотландцами, местные фанаты угостили пивом брата Давиде – за помощь в борьбе в заклятым врагом. Правда, со временем интерес может притупиться: пять лет назад Кристиан Бентеке забил Гибралтару на две десятых секунды быстрее и побил рекорд санмаринца. А сборная Англии пару лет назад устроила своеобразный ремейк того матча: в домашней игре с Косово пропустила трижды, причём первый дала себе забить уже на 35-й секунде.

Сборная Англии гораздо чаще становилась позором футбольной Англии, чем её гордостью – и намного больше кичилась своими статусом топ-сборной, чем этот статус укрепляла. В другом материале мы рассказывали, как нежелание развиваться привело к легендарным поражениям от венгров. В этот раз история повторилась не как трагедия британского футбола, а как фарс: мировой футбольный рекорд больше двух десятков лет принадлежал любителю из магазина техники.